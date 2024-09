CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 581¼ 589¼ 575¼ 578 —4½ Mar 600¼ 607¾ 594¾ 597¼ —4 May 611 618 605¾ 608¼ —3¾ Jul 616¾ 623 611 613¾ —3¼ Sep 627¾ 633¾ 622¼ 625 —3¼ Dec 641¾ 648¼ 638 640½ —3¼ Mar 659 659 649¼ 651¼ —3¼ May 653¼ —2¾ Jul 639½ 639½ 635½ 635½ —2¾ Sep 645 —2¾ Dec 656¼ —2¾ Mar 666 —2¾ May 667¾ —2¾ Jul 629¾ —2¾ Est. sales 98,807. Mon.’s sales 92,037 Mon.’s open int 359,678, up 2,671 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 413 418¼ 410 411¾ —1¾ Mar 430¾ 436½ 428¾ 430¾ —1 May 441½ 447 439¾ 441¼ —1¼ Jul 447¾ 453 446 447½ —1¼ Sep 444½ 448¾ 442¾ 444 —1¼ Dec 450 453¾ 448 449¼ —1½ Mar 460½ 464¼ 459 460¼ —1¼ May 468 470 465¾ 466¼ —1¼ Jul 470¼ 473 469¾ 469¾ —1¼ Sep 452¾ 455¾ 452¾ 452¾ —1¼ Dec 454¼ 458 453 454 —1½ Jul 470¾ —1½ Dec 449 —1½ Est. sales 345,250. Mon.’s sales 316,583 Mon.’s open int 1,454,287 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 368 374¼ 361¾ 365 —3¾ Mar 367 368¾ 360½ 364¼ —2½ May 367 367 362 362 —3½ Jul 365¾ —3½ Sep 361½ —3½ Dec 365¾ —3½ Mar 364¾ —3½ May 370¾ —3½ Jul 361 —3½ Sep 376¾ —3½ Est. sales 824. Mon.’s sales 579 Mon.’s open int 3,567, up 27 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1037 1058¼ 1032¾ 1042¼ +3 Jan 1054¾ 1076 1050¾ 1060½ +3¾ Mar 1067½ 1088¼ 1064 1073¼ +3½ May 1080¼ 1100½ 1077¼ 1086¼ +3½ Jul 1089¾ 1109¼ 1087 1095¾ +3¼ Aug 1089 1107½ 1086¼ 1095¼ +3¾ Sep 1076¼ 1093¾ 1076¼ 1083¼ +4 Nov 1076¾ 1093½ 1074½ 1083½ +3¾ Jan 1086¼ 1103 1086 1094 +3¼ Mar 1103 1105 1096 1096 +3¾ May 1109¾ 1109¾ 1100½ 1100½ +4¼ Jul 1106½ +4½ Aug 1100½ +4½ Sep 1088½ +6 Nov 1089¾ 1097¾ 1086 1088½ +4 Jul 1094 +4 Nov 1075¾ +4 Est. sales 389,747. Mon.’s sales 364,467 Mon.’s open int 859,424, up 1,036 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 42.66 44.04 42.26 43.95 +1.33 Dec 41.84 43.44 41.54 43.34 +1.50 Jan 41.85 43.37 41.53 43.29 +1.44 Mar 41.99 43.41 41.68 43.35 +1.35 May 42.21 43.57 41.91 43.52 +1.29 Jul 42.37 43.66 42.07 43.62 +1.24 Aug 42.27 43.53 41.98 43.48 +1.18 Sep 42.48 43.36 42.44 43.32 +1.17 Oct 42.21 43.06 42.21 43.06 +1.15 Dec 41.96 43.03 41.93 43.02 +1.12 Jan 43.00 43.02 43.00 43.02 +1.09 Mar 42.72 43.05 42.72 43.05 +1.07 May 43.14 +1.05 Jul 42.87 43.21 42.87 43.21 +1.04 Aug 42.94 +1.04 Sep 42.96 +1.04 Oct 42.83 +1.04 Dec 42.70 +1.04 Jul 42.59 +1.04 Oct 42.58 +1.04 Dec 42.32 +1.04 Est. sales 199,051. Mon.’s sales 182,350 Mon.’s open int 543,259 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 326.50 332.50 322.50 323.60 —2.90 Dec 328.60 334.50 324.50 325.90 —2.80 Jan 329.50 335.40 326.10 327.40 —2.40 Mar 331.70 337.10 328.20 329.60 —2.40 May 334.00 339.20 330.30 331.50 —2.80 Jul 336.80 341.80 333.20 334.40 —2.80 Aug 337.30 342.00 333.60 334.60 —2.90 Sep 336.70 341.80 333.40 334.40 —2.90 Oct 337.30 339.30 333.20 333.20 —3.10 Dec 338.00 342.30 334.10 335.20 —3.20 Jan 335.60 335.90 335.00 335.90 —3.10 Mar 335.80 —3.20 May 336.50 —3.30 Jul 338.60 —3.40 Aug 338.60 —3.40 Sep 337.00 —3.40 Oct 334.60 —3.30 Dec 340.00 340.00 336.30 336.30 —3.40 Jul 346.10 —3.40 Oct 346.10 —3.40 Dec 349.60 —3.40 Est. sales 178,757. Mon.’s sales 163,497 Mon.’s open int 536,369, up 4,657

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.