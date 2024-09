CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 578½ 584¼ 571¼ 575¾ —2¾ Mar 598 603¼ 591¼ 595½ —2 May 608¾ 613¾ 602½ 606½ —1¾ Jul 614 619¼ 608¼ 612¼ —1½ Sep 625 630 619½ 623¼ —1½ Dec 641 644¾ 634¾ 638½ —1¼ Mar 653½ 653½ 647 649¼ —1 May 651¼ — ¾ Jul 633¼ — ¾ Sep 643 —1 Dec 654¼ —1 Mar 664 —1 May 665¾ —1 Jul 624¼ —1 Est. sales 124,444. Mon.’s sales 115,312 Mon.’s open int 351,762 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 410 413 408½ 412½ +1¾ Mar 429 431 427 430¾ +1½ May 440 442 438 441¼ +1 Jul 446½ 448¼ 444¼ 448 +1½ Sep 441¾ 444¾ 440½ 444¾ +2¼ Dec 447½ 450 446¼ 450 +2 Mar 458 461 457¼ 461 +2¼ May 464 466¾ 463¼ 466¾ +2 Jul 468¾ 470½ 467¼ 470½ +2 Sep 453½ +2¼ Dec 451¾ 454¾ 451¾ 454¾ +2¼ Jul 471½ +2¼ Dec 447½ 449½ 447½ 449½ +2½ Est. sales 245,124. Mon.’s sales 226,331 Mon.’s open int 1,413,933, up 9,900 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 355¾ 362½ 348¼ 351¼ —12 Mar 357¼ 357¼ 347½ 352 —10 May 354¼ 354¼ 350 352¼ —10 Jul 357¼ 359½ 356 356 —10 Sep 351¾ —10 Dec 357 —10 Mar 356 —8 May 362 —8 Jul 352¼ —8 Sep 368 —8 Est. sales 1,182. Mon.’s sales 1,182 Mon.’s open int 3,488 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1003¾ 1011 1002 1006 +1½ Jan 1021½ 1029¾ 1021 1024¾ +1¼ Mar 1036¾ 1043¾ 1035½ 1039¼ +1¼ May 1051 1058 1050 1053¾ +1½ Jul 1062½ 1068 1060¾ 1064½ +1½ Aug 1063¾ 1068 1061 1064½ +1½ Sep 1054¾ 1058 1053½ 1055¼ +1½ Nov 1056¼ 1061½ 1055½ 1058½ +1¼ Jan 1068 1072½ 1068 1069½ +1 Mar 1074 1074 1071¼ 1071¼ +½ May 1075½ Jul 1085 1085 1081½ 1081½ Aug 1074¾ Sep 1061½ Nov 1061 1063¾ 1060¼ 1063½ +1¼ Jul 1069 +1¼ Nov 1050¾ +1¼ Est. sales 126,968. Mon.’s sales 116,607 Mon.’s open int 837,011, up 2,560 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 39.75 40.80 39.75 40.55 +.80 Dec 39.11 40.10 39.10 39.88 +.77 Jan 39.19 40.14 39.18 39.93 +.74 Mar 39.46 40.31 39.46 40.13 +.71 May 39.75 40.57 39.75 40.43 +.71 Jul 39.99 40.79 39.99 40.66 +.70 Aug 40.16 40.77 40.08 40.66 +.67 Sep 40.42 40.70 40.41 40.61 +.66 Oct 40.13 40.54 40.12 40.42 +.63 Dec 39.99 40.57 39.99 40.47 +.63 Jan 40.55 40.57 40.51 40.51 +.60 Mar 40.64 40.64 40.55 40.58 +.58 May 40.69 +.58 Jul 40.78 +.60 Aug 40.51 +.60 Sep 40.53 +.60 Oct 40.40 +.60 Dec 40.27 +.60 Jul 40.16 +.60 Oct 40.15 +.60 Dec 39.89 +.60 Est. sales 132,629. Mon.’s sales 122,942 Mon.’s open int 554,818, up 1,319 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 319.30 320.50 316.40 318.00 —2.10 Dec 323.20 324.60 320.20 321.50 —2.30 Jan 325.30 326.60 322.70 323.60 —2.30 Mar 328.50 329.70 326.00 326.80 —2.20 May 331.50 332.40 329.00 329.70 —2.20 Jul 334.70 335.80 332.30 333.00 —2.20 Aug 335.30 336.20 333.10 333.70 —2.10 Sep 335.60 336.00 333.20 333.90 —2.00 Oct 334.80 335.20 333.00 333.00 —1.90 Dec 336.70 337.40 334.80 335.30 —2.20 Jan 338.10 338.20 336.00 336.00 —2.20 Mar 336.20 —2.10 May 337.20 —2.00 Jul 339.40 —2.00 Aug 339.40 —2.10 Sep 337.90 —2.20 Oct 335.50 —2.20 Dec 337.30 —2.10 Jul 347.10 —2.10 Oct 347.10 —2.10 Dec 350.60 —2.10 Est. sales 112,049. Mon.’s sales 98,871 Mon.’s open int 515,660, up 3,916

