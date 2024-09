ANÁLISIS | Harris no está dando los detalles que algunos votantes indecisos dicen que quieren

(CNN) — Los votantes quieren más de Kamala Harris. Pero aunque la candidata demócrata dejó claro lo que no es…

(CNN) — Los votantes quieren más de Kamala Harris.

Pero aunque la candidata demócrata dejó claro lo que no es –Donald Trump–, no está dispuesta o no es capaz de explicar con detalle lo que haría exactamente como la presidenta número 47.

En una entrevista este martes, la vicepresidenta se centró principalmente en temas generales y titulares sobre su plan económico, que en gran medida eran familiares de un discurso anterior de política general y su intervención en la Convención Nacional Demócrata.

Pero una candidata que ha sido criticada por sus oponentes por basar su campaña en “sensaciones” y surfear una ola de alegría se negó a ser presionada para dar detalles específicos, citando en su lugar sus valores y antecedentes para demostrar su sinceridad.

CNN verifica las afirmaciones de Trump y Kamala en el debate presidencial

Por ejemplo, cuando se le preguntó este martes en un acto de la Asociación Nacional de Periodistas Negros cómo aliviaría la “presión” que sufren muchos estadounidenses por el cuidado de niños y ancianos, dijo que su plan era que ninguna familia pagara más del 7% de sus ingresos por esos gastos. Pero no ofreció ninguna hoja de ruta sobre cómo impulsaría una reforma importante de la política social a través de lo que probablemente será un Congreso polarizado el próximo año, y no dijo cómo la pagaría.

En otro tema espinoso, la guerra entre Israel y Hamas, Harris se mostró firme en sus aspiraciones, vaga en los detalles y pareció caer a ambos lados de la cuestión. “Creo absolutamente que esta guerra tiene que terminar. Y tiene que terminar lo antes posible”, dijo. “Y la forma de conseguirlo es llegar a un acuerdo sobre los rehenes y un alto el fuego. Y estamos trabajando sin descanso para conseguirlo”. Y añadió: “Han muerto demasiados palestinos inocentes”.

Pocos estarían en desacuerdo con su diagnóstico de la situación, pero Estados Unidos lleva meses persiguiendo el espejismo de un acuerdo. No hay señales de que Israel y Hamas quieran ese acuerdo. Y tras meses de diplomacia fallida, la Casa Blanca parece estar tomándose un respiro.

Las propuestas de Kamala Harris para la presidencia de EE.UU.: economía, salud, inmigración, aborto y más

Puede que sea poco realista esperar que Harris, miembro de un Gobierno en funciones, rompa con Biden respecto a la guerra. Y ella misma no tiene poder para detenerla. Pero sus evasivas y sus repetitivos discursos de las últimas semanas dan pocas muestras de nuevas ideas.

Aunque su actuación en el debate de la semana pasada proyectó fuerza, Harris no suele ser una atleta política dotada para los enfrentamientos espontáneos y de alta presión con los medios de comunicación, como el expresidente Bill Clinton, por ejemplo. Y no le resulta natural profundizar en cuestiones políticas como la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts. Esto la hace vulnerable a los ataques de la campaña de Trump y de los medios de comunicación conservadores, que afirman que sus “ensaladas de palabras” significan que no está preparada para ser presidenta, aunque Trump se comunique a menudo en un flujo de conciencia disperso y esté difundiendo falsedades peligrosas.

Las preguntas que podrían definir las elecciones

Todo esto plantea dos preguntas clave. ¿Importa que Harris no sea una experta en política? ¿Y es realmente probable que estas elecciones tan inusuales giren en torno a algo tan convencional como una plataforma política?

Después de todo, Harris se ofrece como una oportunidad fugaz para que los estadounidenses escapen de la amargura y la división de los años de Trump. Su éxito en provocar al expresidente en su debate estaba al servicio de su objetivo principal: exponer su comportamiento salvaje y demostrar que no es apto para la Oficina Oval.

Los días en que las elecciones presidenciales se decidían por discursos políticos contundentes –si es que alguna vez existieron– han sido barridos en la era de las redes sociales y por el sonido y la furia personificados por el candidato republicano. Y puesto que Harris es una sustituta de última hora del presidente Joe Biden, no es de extrañar que carezca de un taller de política establecido desde hace tiempo que elabore programas.

Los temas importan, pero las elecciones también implican opciones menos definidas y más emotivas. Mientras que los votantes de Trump pueden creer en su retórica de línea dura sobre la inmigración, su vínculo con su candidato a menudo está anclado en un sentido instintivo de que él los entiende y los protegerá. El éxito de la vicepresidenta puede que no se limite a sus posturas políticas en cuestiones como el aborto –aunque son fundamentales–, sino a la sensación de que un futuro diferente y más optimista está a su alcance con ella al frente de la candidatura demócrata.

El expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris debaten por primera vez en el Centro Nacional de la Constitución el 10 de septiembre de 2024, en Filadelfia. (Crédito: Win McNamee/Getty Images/Archivo)

Y la presidencia, más que cualquier otro alto cargo, pone a prueba el temperamento tanto como la seriedad política.

Aun así, los votantes que busquen un enfoque más granular pueden sentirse decepcionados con la candidata demócrata. La lista de políticas añadida recientemente a la página web de la campaña de Harris es rudimentaria. Y buena suerte averiguando si rompería con Biden en la gestión de las crisis más acuciantes del mundo, desde la guerra en Ucrania hasta el desafío de China como superpotencia y el programa nuclear iraní. La vicepresidenta aún no ha pronunciado ningún discurso importante sobre política exterior desde que se convirtió en la candidata demócrata, lo que preocupa a los votantes, que se preguntan cómo lideraría ella el mundo libre.

La reticencia de Harris a lanzarse a una ronda de entrevistas con los grandes medios de comunicación o a actos en ayuntamientos –y su preferencia por personas influyentes en las redes sociales y medios de comunicación locales– no hace sino aumentar la opacidad sobre sus puntos de vista.

ANÁLISIS | Kamala Harris acaba de recibir una de sus mejores encuestas del año

Pero no se presenta en un vacío: su indisciplinado oponente no es un experto en política. Trump a menudo cambiaba las prioridades de su Gobierno sobre la marcha y a menudo parece preocuparse más por sí mismo que por la ideología.

Y a Harris le convendría evitar adoptar posturas que pudieran asustar a los republicanos descontentos y a los votantes moderados de los suburbios a los que quiere ganarse. Algunos conservadores como el exvicepresidente Dick Cheney y la exrepresentante de Wyoming Liz Cheney, que ven a Trump como una amenaza existencial para la república, ya han encontrado la forma de apoyar a la candidata demócrata.

Los votantes quieren saber más sobre Harris

Aún así, las últimas encuestas muestran que la vicepresidenta tiene una oportunidad para cortejar a los votantes que quieren saber más sobre ella. Y muchos quieren detalles sobre cómo aliviaría sus preocupaciones económicas, incluidas las derivadas de los altos precios.

Una encuesta realizada por The New York Times y el Siena College antes del debate presidencial de la semana pasada mostró que el 28% de los posibles votantes querían saber más sobre Harris y solo el 9% dijo lo mismo sobre el expresidente.

Y los votantes del puñado de estados indecisos que decidirán las elecciones también han dicho a CNN que, aunque les impresionó su actuación en el debate, siguen necesitando más detalles. “Kamala Harris dice que quiere levantar a la clase media, pero ¿cómo?”, dijo la semana pasada a John King, de CNN, Linda Rooney, que votó por la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley en las primarias del Partido Republicano. Rooney, de los suburbios de Filadelfia, no quiere votar a Trump, pero expresó su preocupación por las posiciones de la candidata demócrata sobre el fracking y otras cuestiones.

Harris explica por qué cambió su postura sobre inmigración desde que compitió en las primarias de 2020

De izquierda a derecha, el segundo caballero Doug Emhoff, la vicepresidenta Kamala Harris, la primera dama de Minnesota Gwen Walz y el gobernador de Minnesota Tim Walz saludan a los seguidores en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh el 18 de agosto de 2024. (Crédito: Angela Weiss/AFP/Getty Images/Archivo)

Antonio Muñoz, veterano y agente de Policía retirado que tiene un bar de tacos en Nevada, se inclina por Harris, pero le frustra que no haya hecho más por detallar sus promesas de ayudar a las pequeñas empresas. “He estado revisando su sitio web y lo lees, pero no es específico”, dijo Muñoz a King. “Necesitamos un plan diferente para superar esta inflación que ha causado graves daños a muchas empresas. …Tiene que ser más directa”.

La falta de detalles puede dar a Trump menos argumentos para atacar. Pero el riesgo es que deja a Harris sin una defensa fuerte. Está siendo criticada cada día por anuncios negativos en estados disputados que se burlan de ella como arquitecta de la impopular “Bidenomics”. Puede que prometa tomar medidas contra los supuestos precios abusivos de los supermercados, pero en su entrevista de este martes en Filadelfia pasó por alto el tema que preocupa a millones de estadounidenses y se centró en otro mensaje.

“¿Sigue siendo demasiado alto el precio de los alimentos? Sí. ¿Tenemos que trabajar más? Sí. Y les diré que creo que ofrezco una nueva generación de liderazgo para nuestro país que trata, en particular, de pasar página a una era que, tristemente, nos ha mostrado los intentos de algunos de incitar al miedo, de crear división en nuestro país”, dijo Harris.

Las preocupaciones económicas impulsan el apoyo a Trump de los hispanos en el disputado Nevada

La vicepresidenta promocionó su plan de ofrecer una deducción fiscal de US$ 50.000 para estimular la creación de pequeñas empresas, su propuesta de aumentar la desgravación fiscal por hijos a US$ 6.000, su impulso al aumento del parque inmobiliario y la ayuda a los compradores de la primera vivienda. Sin embargo, como suele hacer, habló en términos generales en lugar de ofrecer planes paso a paso.

Y así es exactamente como debería ser, según la única otra mujer candidata presidencial de un partido importante. La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, se burló de las exigencias de planes políticos interminables por parte de Harris.

“No tiene por qué hacerlo. Voy a ir al grano”, dijo Clinton al podcast “On with Kara Swisher”, publicado el lunes.

“Los detalles políticos no lo van a hacer”, dijo Clinton. “He presentado más políticas de las que creo que nadie ha presentado nunca (…) y he hablado de economía todos los días, pero literalmente después de las elecciones me dijeron que nunca había hablado de economía. La política de campaña consiste realmente en demostrar que puedes gobernar con tus valores de forma que mejore la vida de la gente”.

Clinton dijo que el mensaje principal de Harris era el correcto, a saber: “Voy a ayudarlos, voy a protegerlos, voy a intentar ofrecerles oportunidades”.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.