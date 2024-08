CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 528 535½ 525¾ 531½ +3¼ Dec 551 559¼ 549½ 555¼ +3 Mar 571½ 578¾ 569¼ 575½ +3½ May 583¼ 590 582 587 +2¾ Jul 588¾ 595 587 592 +2½ Sep 600 606 598¼ 603½ +2¼ Dec 614 621 614 619 +1¾ Mar 629¼ 631 629¼ 631 +3¼ Est. sales 95,743. Mon.’s sales 125,305 Mon.’s open int 416,853, up 302 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 377¾ 378½ 375 375¼ —2¾ Dec 400 401 398 398 —2¼ Mar 419 419¾ 417 417½ —1¾ May 428¾ 429½ 426¾ 427½ —1¾ Jul 434½ 435 432½ 433¼ —1¾ Sep 434¾ 435¼ 432¾ 433¾ —2 Dec 440¾ 441½ 438¾ 439¾ —1½ Mar 450½ 451¼ 449¾ 450½ —1½ May 456¼ 456¼ 456¼ 456¼ —1¾ Jul 460¼ 461½ 460 460¼ —1¼ Dec 447¾ 448½ 446½ 447½ —1¼ Est. sales 271,140. Mon.’s sales 464,457 Mon.’s open int 1,552,517 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 319¼ 332 319¼ 329½ +8¾ Dec 307 318 306¼ 317¾ +10½ Mar 315 317 315 317 +5¾ Est. sales 631. Mon.’s sales 360 Mon.’s open int 5,413, up 4 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 955¼ 966¼ 950¾ 957¼ +1 Nov 975 985 970 976¼ +¼ Jan 993¾ 1002½ 988¼ 994¾ +¼ Mar 1009 1017½ 1003½ 1009½ — ¼ May 1024 1032 1018½ 1024½ Jul 1032¾ 1043 1030 1035¾ +¼ Aug 1038¼ 1042¾ 1030 1036¼ +¾ Sep 1028 1031½ 1027 1027 — ½ Nov 1030 1038 1026 1030½ — ½ Jan 1039 1045 1039 1045 +2½ Mar 1043¼ 1051 1043¼ 1043¼ —2¾ May 1049½ 1049½ 1049½ 1049½ —2¼ Nov 1040 1040 1040 1040 +3¾ Est. sales 122,464. Mon.’s sales 192,261 Mon.’s open int 819,057, up 171

