OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 530½ 531¼ 521¾ 529 —1 Dec 554½ 554½ 545 553 +½ Mar 575 575 565¼ 572½ +1 May 583¾ 586 578 584¾ +1½ Jul 589¼ 591 582¾ 590 +1 Sep 600 602¼ 594½ 601½ +1 Dec 614½ 617¾ 610¼ 616¼ +¼ Mar 623½ 628 623½ 625¾ — ¾ Est. sales 123,773. Fri.’s sales 116,181 Fri.’s open int 416,551, up 3,912 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 370¼ 378½ 370 378 +7½ Dec 392 400¼ 391¾ 400 +7½ Mar 411 419 410½ 418¾ +7¾ May 421½ 429 421¼ 428¾ +7 Jul 427¼ 434½ 426½ 434½ +7 Sep 428¼ 435¼ 427½ 434¾ +6 Dec 434½ 441¼ 433¾ 441 +6 Mar 445 451¾ 445 451¾ +5¾ May 455¾ 455¾ 455¾ 455¾ +3½ Jul 455 461 455 461 +5 Dec 442¾ 447¾ 442¼ 447¾ +4 Est. sales 451,868. Fri.’s sales 415,391 Fri.’s open int 1,570,618, up 6,054 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 319 322¾ 308 318 —1½ Dec 305½ 307½ 303¾ 305¾ +½ Mar 310¾ 310¾ 310¾ 310¾ +1¼ Est. sales 305. Fri.’s sales 305 Fri.’s open int 5,409, up 62 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 938 956 938 955¾ +17 Nov 957¼ 975½ 957¼ 975 +18 Jan 976 994 976 993¾ +17¾ Mar 992 1009 992 1009 +17 May 1010¾ 1024 1008¾ 1023¾ +16 Jul 1022¼ 1035 1020¾ 1035 +15¼ Aug 1022¼ 1035 1022¼ 1035 +14¼ Sep 1019¾ 1025 1018 1024½ +10¾ Nov 1016¾ 1030¼ 1016¾ 1030¼ +13½ Jan 1036 1038 1033 1036¾ +8 Mar 1037¼ 1045 1037¼ 1044¾ +12 Jul 1053½ 1055½ 1052½ 1055½ +10 Aug 1046½ 1046½ 1046½ 1046½ +7¾ Nov 1029¼ 1030½ 1029¼ 1030 +6¼ Est. sales 194,493. Fri.’s sales 174,731 Fri.’s open int 818,886, up 7,586

