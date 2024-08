CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 529¼ 537¼ 524 534 +5¼ Dec 553 559¼ 547½ 556 +4¼ Mar 572¾ 577¼ 567½ 573¾ +2½ May 584¼ 588¾ 579½ 584¾ +1½ Jul 590¼ 594¼ 585½ 589¾ +½ Sep 601¼ 604¾ 596¾ 600¼ — ½ Dec 614¾ 619¾ 611¼ 615 —1 Est. sales 163,421. Tue.’s sales 147,340 Tue.’s open int 401,604, up 1,252 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 377¼ 382 376 381½ +3¾ Dec 397 401½ 395½ 401¼ +4 Mar 414 419 413¼ 419 +4¼ May 425½ 429¼ 424 429 +3½ Jul 432¾ 435½ 431¼ 435½ +2¾ Sep 433½ 436¼ 433 435¾ +1½ Dec 440 442 438¾ 441 +¾ Mar 450½ 452¾ 449¾ 451¾ +½ May 456¾ 456¾ 456¼ 456¼ —1¼ Jul 460½ 461½ 459¾ 461½ Sep 445 445 445 445 — ¾ Dec 445¾ 447 444¾ 446 Est. sales 495,990. Tue.’s sales 441,496 Tue.’s open int 1,578,796, up 11,977 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 320½ 329¾ 316½ 323¼ +¾ Dec 308¾ 309¾ 304 305¼ —1¼ Mar 309½ 310¾ 309½ 309½ — ¼ Est. sales 751. Tue.’s sales 751 Tue.’s open int 5,139, up 111 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 989½ 989¾ 979¾ 979¾ —9¼ Sep 945½ 958¼ 940 951 +3¾ Nov 960¾ 974 955¼ 967¾ +5¼ Jan 979 991¾ 973½ 986¼ +6 Mar 994¾ 1006¾ 989¼ 1001¾ +6 May 1010 1022 1005½ 1017¾ +6 Jul 1022 1033 1017 1029½ +6½ Aug 1022½ 1032½ 1017¾ 1029¾ +6½ Sep 1016 1021¾ 1016 1020½ +5¼ Nov 1016½ 1027½ 1013¼ 1024¼ +5¼ Jan 1035¾ 1035¾ 1035 1035 +4 Nov 1023¼ 1032 1023¼ 1031 +4½ Est. sales 255,048. Tue.’s sales 233,222 Tue.’s open int 809,131, up 15,162

