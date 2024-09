CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 522½ 529¾ 522½ 529¾ +4¾ Dec 546¾ 551¾ 546 548¾ Mar 566¾ 571¾ 566 568¾ — ¼ May 578¼ 583¼ 577½ 580½ +¼ Jul 583¼ 588¾ 583 586 +¼ Sep 595½ 600 594½ 597½ +½ Dec 611¾ 614½ 610½ 613¼ +¾ Mar 623 623 623 623 +¼ Est. sales 31,506. Thu.’s sales 97,227 Thu.’s open int 387,038 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 371¼ 377 371 376 +4¼ Dec 395 400½ 394½ 398½ +2½ Mar 413 417¾ 412¼ 416¼ +2¼ May 423¼ 427¼ 422¼ 426 +2 Jul 430¼ 433¾ 428¾ 432½ +2 Sep 428½ 432½ 427½ 431½ +2 Dec 434 438¼ 433¼ 437½ +2 Mar 444¼ 448¾ 444¼ 448¾ +2½ May 454½ 454½ 454½ 454½ +2¼ Jul 458½ 458½ 458 458 +1½ Dec 445¾ 447 445¾ 446½ +¾ Est. sales 135,680. Thu.’s sales 415,934 Thu.’s open int 1,359,558 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 329¾ 337 329¾ 335¼ +2¼ Mar 334 335¼ 332 335 +1¼ Est. sales 291. Thu.’s sales 859 Thu.’s open int 4,496 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 974½ 987½ 974½ 977 +3¼ Nov 991 1007¾ 990½ 993¼ +¾ Jan 1007½ 1023½ 1007¼ 1010¼ +1½ Mar 1021¾ 1037 1021½ 1025¼ +2¼ May 1034½ 1049¾ 1034½ 1038¾ +2 Jul 1044½ 1058¾ 1044½ 1048¾ +1¾ Aug 1046 1058½ 1045¼ 1048¼ +1½ Sep 1041¼ 1047¾ 1039 1039 +2 Nov 1038¾ 1051 1037¾ 1040¾ +¾ Jan 1050¼ 1061¾ 1050¼ 1053¼ +1½ Mar 1056½ 1056½ 1056 1056 +¾ May 1061¼ 1061¼ 1061¼ 1061¼ +½ Jul 1076 1076 1070 1070 +3 Nov 1045¾ 1055¾ 1045¾ 1052¾ +7½ Est. sales 148,526. Thu.’s sales 207,884 Thu.’s open int 819,031 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 43.42 43.53 42.95 42.95 —.22 Oct 42.63 43.10 41.97 42.06 —.55 Dec 42.18 42.68 41.61 41.64 —.49 Jan 42.13 42.64 41.65 41.70 —.40 Mar 42.17 42.71 41.81 41.87 —.30 May 42.36 42.88 42.04 42.08 —.28 Jul 42.43 42.99 42.19 42.21 —.27 Aug 42.60 42.86 42.18 42.37 —.03 Sep 42.51 42.55 42.07 42.07 —.24 Oct 42.00 42.00 41.87 41.87 —.23 Dec 42.00 42.54 41.85 41.85 —.24 Est. sales 61,944. Thu.’s sales 181,365 Thu.’s open int 539,499 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 309.10 311.20 305.60 309.90 +1.30 Oct 308.00 312.10 307.90 308.50 +.10 Dec 310.00 314.80 310.00 311.20 +.30 Jan 310.90 315.10 310.90 312.00 +.60 Mar 312.70 316.40 312.30 314.20 +1.20 May 314.70 318.50 314.70 316.60 +1.50 Jul 317.30 321.20 317.30 319.60 +1.70 Aug 318.60 321.70 318.00 321.10 +2.70 Sep 318.50 321.50 318.40 320.80 +2.40 Oct 319.90 320.60 319.90 320.00 +2.40 Dec 319.70 322.90 319.70 322.30 +2.50 Jul 326.70 326.70 326.70 326.70 +2.10 Aug 326.50 326.50 326.50 326.50 +1.80 Est. sales 56,137. Thu.’s sales 189,851 Thu.’s open int 524,211

