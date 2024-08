CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 533¾ 536½ 523¼ 523¼ —9¾ Dec 557½ 560 547¼ 547½ —9 Mar 577¼ 579½ 568 568 —8¼ May 588½ 590½ 579¾ 579¾ —7¾ Jul 594 595 586 586 —6½ Sep 604¾ 606¼ 597½ 597½ —6½ Dec 620 620¾ 613½ 614¼ —5 Est. sales 54,713. Tue.’s sales 112,067 Tue.’s open int 414,351 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 374¾ 378 374¾ 375¾ +¾ Dec 397¾ 400½ 397¼ 398¼ +¼ Mar 417¼ 419¾ 416¼ 417 — ¾ May 427 429½ 426 426¾ —1 Jul 433 435¼ 431½ 432¼ —1¼ Sep 433½ 435¼ 431¾ 432 —2 Dec 439½ 441 437½ 438 —2 Mar 451 451 448¼ 448½ —2½ Jul 460¾ 460¾ 458 458 —2½ Dec 447¾ 447¾ 445 445¼ —2½ Est. sales 137,722. Tue.’s sales 319,901 Tue.’s open int 1,552,961, up 444 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 328¾ 335¼ 328¾ 332¾ +2¼ Dec 316¾ 324¾ 316¾ 323 +4½ Mar 324¾ 325 323¾ 324¾ +2 Est. sales 400. Tue.’s sales 683 Tue.’s open int 5,261 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 957 966 955½ 962 +4¾ Nov 976 984¾ 974 980¼ +4¼ Jan 994½ 1002¾ 992¼ 998¼ +4 Mar 1010 1017¼ 1008 1013¼ +3¾ May 1025½ 1032 1022¾ 1028½ +3½ Jul 1036½ 1043 1034½ 1039½ +3 Aug 1037¾ 1043 1037½ 1039¼ +2½ Nov 1030¾ 1037¾ 1030¾ 1034¼ +2¼ Nov 1040¼ 1040¼ 1040¼ 1040¼ +2 Est. sales 67,428. Tue.’s sales 145,687 Tue.’s open int 816,088 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 40.77 41.31 40.71 41.13 +.42 Oct 39.96 40.49 39.87 40.27 +.41 Dec 39.26 39.89 39.20 39.63 +.43 Jan 39.27 39.87 39.23 39.63 +.42 Mar 39.39 39.99 39.36 39.75 +.42 May 39.60 40.19 39.60 39.99 +.40 Jul 39.81 40.33 39.80 40.19 +.41 Aug 40.01 40.21 40.01 40.10 +.30 Sep 39.86 40.11 39.82 40.10 +.32 Oct 39.83 39.98 39.83 39.96 +.35 Dec 39.86 40.07 39.86 40.07 +.43 Est. sales 54,079. Tue.’s sales 123,870 Tue.’s open int 574,575 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 312.50 315.80 312.40 313.80 +1.50 Oct 306.50 309.20 306.10 307.70 +1.60 Dec 308.50 311.40 308.20 309.70 +1.40 Jan 310.30 313.00 309.90 311.40 +1.30 Mar 314.00 316.30 313.50 314.60 +1.10 May 317.50 319.30 316.70 317.60 +.90 Jul 320.70 322.70 320.20 321.20 +1.00 Aug 321.20 323.10 321.20 322.90 +1.90 Sep 322.40 324.40 322.30 322.90 +1.40 Oct 322.10 324.50 321.90 323.20 +2.10 Dec 324.30 327.10 324.30 325.40 +1.50 Jan 327.10 327.10 327.10 327.10 +1.80 Est. sales 52,801. Tue.’s sales 148,285 Tue.’s open int 532,894

