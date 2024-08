CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 532 539 528½ 533½ +1½ Dec 557¼ 563¼ 553½ 557¾ +1 Mar 577½ 584¾ 575¼ 579½ +1¼ May 589 596 587¼ 591½ +1¼ Jul 593 598¼ 590 594¼ +1 Sep 604¼ 605¼ 599 602¼ — ¼ Dec 615¾ 619 615 617 +1½ Mar 624 624 624 624 — ¼ Est. sales 34,871. Thu.’s sales 105,512 Thu.’s open int 439,972, up 5,173 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 383 386¾ 381¾ 382¾ +¾ Dec 399¼ 403¾ 398½ 399¾ +1¼ Mar 416 420¼ 415¼ 417 +1¾ May 426½ 431¼ 426½ 428¼ +2 Jul 434 439 433½ 436¼ +2½ Sep 437 441½ 436½ 439¾ +3 Dec 442¾ 447½ 442¼ 446¼ +3 Mar 453¾ 458¾ 453¾ 458¾ +4½ May 461½ 461½ 461½ 461½ +¾ Jul 466 468¾ 465¼ 468¾ +4 Dec 447½ 449¼ 447¼ 449 +2½ Dec 445 445 445 445 +1¾ Est. sales 126,538. Thu.’s sales 332,878 Thu.’s open int 1,593,864 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 320¾ 321 318 318¼ —4¼ Dec 315 315¾ 312 312¾ —4 Est. sales 172. Thu.’s sales 762 Thu.’s open int 5,037 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1022 1031½ 1019 1028 +6 Sep 1008¼ 1023 1007 1019¼ +10¼ Nov 1016 1030¾ 1014¾ 1028 +11½ Jan 1032 1046¾ 1030½ 1044¾ +12½ Mar 1046 1060¾ 1045 1059¼ +12½ May 1058½ 1074¼ 1058 1072¾ +12¾ Jul 1067¾ 1083¼ 1067¾ 1082 +12¾ Aug 1066½ 1081¼ 1066½ 1080¼ +12¾ Nov 1056 1069 1055¾ 1067½ +11½ Est. sales 99,390. Thu.’s sales 221,452 Thu.’s open int 797,302, up 5,793 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 42.55 42.59 42.21 42.59 —.28 Sep 42.51 42.90 41.90 41.98 —.49 Oct 41.94 42.28 41.26 41.42 —.39 Dec 41.56 41.95 40.96 41.19 —.26 Jan 41.56 41.97 41.03 41.23 —.24 Mar 41.65 42.09 41.18 41.37 —.21 May 41.81 42.26 41.40 41.61 —.14 Jul 41.85 42.33 41.55 41.74 —.11 Aug 42.13 42.15 41.74 41.74 —.02 Sep 41.70 41.86 41.62 41.65 +.05 Oct 41.67 41.67 41.35 41.35 +.04 Dec 41.68 41.68 41.27 41.40 +.15 Est. sales 65,319. Thu.’s sales 162,919 Thu.’s open int 551,415 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 355.50 359.90 354.50 359.90 +4.00 Sep 327.00 333.00 326.50 330.90 +2.90 Oct 314.20 321.50 313.80 319.80 +4.90 Dec 315.90 323.20 315.30 321.70 +5.50 Jan 316.40 323.40 315.90 321.80 +5.30 Mar 317.70 324.40 317.40 323.20 +5.40 May 319.50 326.20 319.10 325.00 +5.20 Jul 322.10 328.90 321.90 327.60 +4.80 Aug 323.30 328.50 322.50 328.50 +5.10 Sep 323.50 327.70 323.50 327.60 +4.10 Oct 322.00 323.90 322.00 323.60 +.70 Dec 325.40 331.00 325.00 330.40 +4.70 Est. sales 56,918. Thu.’s sales 107,783 Thu.’s open int 520,910, up 7,358

