“No sabemos qué está pasando”: miedo y confusión en Kursk, Rusia, mientras Ucrania avanza

Nota del editor: el equipo de CNN estuvo acompañado por el ejército ucraniano, que revisó el video que se ve arriba sin sonido antes de su publicación por razones de seguridad operativa. El ejército ucraniano no tuvo control editorial.

(CNN) — Cuerpos en descomposición en la calle. Autos civiles acribillados a balazos a lo largo de la carretera. La mitad de la cara de Lenin arrancada de la estatua de la plaza. Calles llenas de metralla. Personas acurrucadas en un refugio antiaéreo en Rusia.

El olor a muerte en edificios destrozados.

Es una escena dolorosamente familiar para Ucrania, pero hasta ahora ajena a Rusia. Pero la ciudad fronteriza de Sudzha fue atacada por Ucrania hace once días y el presidente Volodymyr Zelensky reivindicó el jueves que estaba bajo su control. Cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, comenzó la guerra por su propia decisión hace dos años, Rusia no esperaba ser invadida de vuelta.

CNN cruzó a Rusia acompañada por el ejército ucraniano, pasando el puesto fronterizo destrozado por el primer ataque de Ucrania. Con el horizonte por delante ocasionalmente estropeado por el humo negro de las explosiones, la carretera en sí estaba surrealmente tranquila. A ambos lados, campos tranquilos antaño protegidos por una superpotencia de la Guerra Fría que no había visto una invasión desde los nazis.

Esta fotografía tomada el 16 de agosto de 2024, durante una gira de prensa organizada por Ucrania, muestra una estatua dañada del fundador de la Unión Soviética, Vladimir Lenin, en la ciudad rusa de Sudzha, controlada por Ucrania, en la región de Kursk, en medio de la invasión rusa en Ucrania. (Foto de YAN DOBRONOSOV/AFP vía Getty Images)

El desvío hacia Sudzha estaba marcado con una enorme cruz cristiana ortodoxa, en la que estaba escrito “Dios nos salve y nos proteja”. A unos metros de distancia se encontraban los restos de dos tanques y otros vehículos blindados de los intensos combates de los días anteriores.

Las calles de la ciudad estaban casi vacías, pero resonaban con la tormenta que rugía a su alrededor. El fuego de armas pequeñas y la artillería que salía rompían el silencio, pero a distancia.

Nuestra escolta ucraniana dijo que los drones de ataque rusos que habían arruinado el progreso de Ucrania en las líneas del frente en los últimos meses estaban simplemente demasiado ocupados en las batallas de primera línea como para hostigar a las fuerzas de Kyiv en la frontera y en Sudzha. Su notable ausencia, y la del poder aéreo ruso, sugerían una posible mejora en las capacidades de Ucrania para este asalto sorpresa. La ubicuidad de vehículos blindados suministrados por Occidente en las carreteras hacia Rusia mostraba que Ucrania estaba dedicando recursos que durante mucho tiempo había afirmado que le faltaban a esta lucha.

Sudzha no estaba completamente desierta. En un gran edificio, fuera de la entrada del sótano, un gran cartel de cartón escrito a mano anunciaba: “Aquí hay gente pacífica en el sótano, no militares”. Inna, de 68 años, estaba sentada afuera. Había otros 60 civiles abajo, dijo.

“Trajeron muchas cajas, su comida”, dijo sobre las fuerzas ucranianas.

En el sótano había una escena que hemos presenciado en docenas de ciudades ucranianas en los últimos dos años, y que sigue siendo igual de triste en Rusia.

A la entrada del refugio estaba Stanislav, que se acarició la barba gris cuando le preguntaron cómo era la vida. “Mira, esto no es vida. Es existir. No es vida”.

En la oscuridad, la humedad subterránea estaban los enfermos, aislados y confundidos. Una mujer mayor, todavía con su peluca y su vestido rojo brillante de verano, se balanceaba ligeramente mientras entonaba: “Y ahora no sé cómo terminará. Al menos una tregua para que podamos vivir en paz. No necesitamos nada. Es mi muleta, no puedo caminar. Es muy duro”. Las moscas revoloteaban alrededor de su rostro, en una penumbra húmeda.

En la habitación contigua, la luz parpadeaba sobre una familia de seis miembros. El hombre dijo: “Una semana. Sin noticias. No sabemos qué está pasando a nuestro alrededor”. Su hijo estaba sentado en silencio a su lado, con su rostro pálido y pétreo.

Al final del pasillo, hablando con uno de nuestros acompañantes ucranianos estaba Yefimov, quien dijo que tenía más de 90 años. Su hija, sobrina y nietos están casados ​​con hombres ucranianos y viven en Ucrania, pero no puede comunicarse con ellos.

Esta fotografía tomada el 16 de agosto de 2024, durante una gira de prensa organizada por Ucrania, muestra a los residentes sentados junto a un cartel que dice “Hay civiles en el sótano, no militares” en la ciudad rusa de Sudzha, controlada por Ucrania, en la región de Kursk, en medio de la invasión rusa en Ucrania. (Foto de YAN DOBRONOSOV/AFP vía Getty Images)

“A Ucrania”, dijo, cuando le preguntaron a dónde quería huir. “Eres el primero en mencionarlo. La gente hablaba de ello, pero eres el primero en venir”. La idea de la evacuación sería ardua para muchos aquí en tiempos de paz.

En la calle, afuera, está Nina, de 74 años, buscando su medicación. Las tiendas están destrozadas y las farmacias cerradas. Ella insiste en que no quiere irse, con la misma defensa apasionada de su derecho a vivir donde siempre lo ha hecho, como tantas mujeres ucranianas de su edad, en ciudades igualmente desgarradas.

“Si quisiera, lo haría. ¿Por qué me iría de donde viví 50 años? Mi hija y mi madre están en el cementerio y mi hijo nació (aquí), mis nietos… Vivo en mi tierra. No sé dónde vivo. No sé de quién es esta tierra, no entiendo nada”.

No está claro cómo y dónde termina este asalto rápido, exitoso y sorpresivo, ni cuándo llegarán las fuerzas rusas. Sin embargo, será demasiado tarde para revertir otra mella en el orgullo de Rusia desde que comenzó una invasión que se suponía que duraría solo unos días en febrero de 2022.

