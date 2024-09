Harris explica por qué cambió su postura sobre inmigración desde que compitió en las primarias de 2020

Savannah, Georgia (CNN) –– La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, brindó este jueves su explicación más amplia hasta la…

Savannah, Georgia (CNN) –– La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, brindó este jueves su explicación más amplia hasta la fecha sobre por qué cambió algunas de sus posturas sobre el fracking y la inmigración, y le dijo a Dana Bash de CNN que sus valores no han cambiado, pero que su tiempo como vicepresidenta le proporcionó una nueva perspectiva sobre algunos de los problemas más urgentes del país.

En la entrevista exclusiva con CNN, Harris también dijo que, si resultara electa, nombraría a un republicano para formar parte de su gabinete.

Kamala Harris prometió a los estadounidenses un futuro que ni Donald Trump ni Joe Biden podrían ofrecer y mostró el profundo cambio de las elecciones de 2024

Además, desestimó el cuestionamiento de su rival sobre su identidad racial, y descartó la sugerencia de Donald Trump de que ella “se volvió negra de repente”.

Presionada por Bash sobre sus cambios de postura respecto del fracking y la despenalización de los cruces fronterizos, Harris trató de explicar por qué sus posturas habían cambiado.

La entrevista conjunta en Savannah con su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz –la primera desde que se convirtieron en la fórmula presidencial demócrata–, proporcionó una de las miradas más claras a las posiciones de Harris y sus planes para la presidencia.

“¿Cómo deberían ver los votantes algunos de los cambios que has manifestado?”, le preguntó Bash a Harris. “¿Es porque ahora tienes más experiencia y has aprendido más sobre la información? ¿Es porque te postulaste a la presidencia en una primaria demócrata? ¿Y deberían sentirse cómodos y confiados de que lo que estás diciendo ahora será tu política de aquí en adelante?”

Harris dijo que a pesar de los cambios de postura, sus valores no habían cambiado.

“Creo que el aspecto más importante y más significativo de mi perspectiva y decisiones políticas es que mis valores no han cambiado”, dijo. “Tú mencionaste el Green New Deal. Siempre he creído –y he trabajado en ello– que la crisis climática es real, que es un asunto urgente al que debemos aplicar parámetros que incluyan exigirnos el cumplimiento de plazos”.

Durante una cumbre sobre la crisis climática organizada por CNN en septiembre de 2019, se le preguntó a Harris si se comprometería a implementar una prohibición federal del fracking en su primer día en el cargo.

“No hay duda de que estoy a favor de prohibir el fracking y de empezar con lo que podamos hacer desde el primer día en tierras públicas”, dijo Harris en ese momento. Cuando se convirtió en compañera de fórmula de Joe Biden, ya se había alejado de esa postura e incluso emitió el voto decisivo para ampliar los contratos de fracking, como le comentó a Bash.

Este jueves, Harris señaló la Ley de Reducción de la Inflación del Gobierno de Biden, que proporcionó inversiones récord en la lucha contra el cambio climático, como un ejemplo de su historial climático.

“Hemos fijado metas para Estados Unidos y, por extensión, para el mundo, en torno a cuándo debemos cumplir con ciertas normas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Ese valor no ha cambiado”, afirmó.

Y señaló su historial como fiscal general de California, cuando procesó a pandillas acusadas de tráfico transfronterizo, como una muestra de sus valores sobre la inmigración.

ANÁLISIS | La nueva imputación de Trump sacude su renovada carrera contra Kamala Harris

Harris habla con Bash durante la entrevista en Savannah, una de las paradas de su recorrido en autobús por Georgia del Sur. (Will Lanzoni/CNN)

“Mis valores no han cambiado. Esa es la realidad. Y durante los cuatro años que llevo como vicepresidenta, te diré que uno de los aspectos, en relación con lo que mencionaste, es viajar mucho por el país”, dijo, y recalcó sus 17 visitas a Georgia desde que asumió la vicepresidencia. “Creo que es importante generar consenso y es importante encontrar un punto de entendimiento común sobre dónde podemos realmente resolver los problemas”.

También desestimó la afirmación de Trump, hecha el mes pasado en una conferencia para periodistas negros, de que ella había alterado su identidad racial con el tiempo.

“Esa estrategia es vieja”, dijo. “Siguiente pregunta, por favor”.

Brindar una entrevista conjunta durante las primeras semanas de una nueva alianza se ha convertido en una tradición para los candidatos presidenciales. Sentado junto a Harris, Walz dijo que estaba entusiasmado con “la idea de inspirar a Estados Unidos a lo que puede ser”.

También se defendió de las acusaciones de que ha distorsionado la verdad en varios aspectos de su currículum y antecedentes, como en su servicio militar y al describir los problemas de fertilidad de su familia, y dijo que puede haber sido impreciso en su lenguaje. “Ciertamente reconozco mis errores cuando los cometo”, expresó.

Sin embargo, rechazó los ataques republicanos y dijo que estaban dirigidos a su familia.“Si no se trata de eso, es un ataque a mis hijos por mostrarme amor, o es un ataque a mi perro. No voy a hacer eso”, dijo.

Para los demócratas, la economía sigue siendo una debilidad política. Las encuestas muestran que más votantes confían en que Trump maneje la economía y controle la inflación, aunque se han ido reduciendo desde que Harris ingresó a la carrera electoral.

Harris presentó un plan de política económica a principios de este mes centrado en reducir los costos de los alimentos, la vivienda y el cuidado infantil, que en parte presiona más a las corporaciones. Sus propuestas incluían esfuerzos para combatir la especulación con los precios y aumentar la construcción de viviendas accesibles.

Kamala Harris asegura que creará una “economía de oportunidades” para impulsar a la clase media de EE.UU.

Sus planes no equivalían a una desviación total de las políticas que Biden ha aplicado a lo largo de su mandato. Pero ha optado por centrarse más en discutir la accesibilidad como estrategia de comunicación en lugar de la creación de empleo o las ganancias en la industria manufacturera, como hizo Biden.

Este jueves, Bash presionó a Harris para que explicara por qué esas propuestas no se habían ejecutado durante los tres años y medio del Gobierno de Biden: “¿Por qué no las han hecho ya?

“Tuvimos que recuperarnos como economía y lo hemos hecho”, dijo, y señaló los esfuerzos por contener la inflación, reducir los costos de los medicamentos recetados y disminuir los impuestos para las familias. “Hay más por hacer, pero es un buen trabajo”, dijo.

Cuando se le preguntó directamente a Harris si haría algo diferente en Medio Oriente, como la limitación de las ventas de armas a Israel, no señaló ninguna diferencia entre el manejo que haría ella y el que viene haciendo Biden.“Tenemos que llegar a un acuerdo. Esta guerra debe terminar y debemos llegar a un acuerdo que tenga que ver con sacar a los rehenes”, dijo.

Harris no expresó ningún arrepentimiento por describir a Biden como “extraordinariamente fuerte” en los días posteriores a su desastrosa actuación en el debate de CNN en Atlanta.“Tiene la inteligencia, el compromiso, el juicio y la disposición que creo que el pueblo estadounidense merece con razón en su presidente”, dijo.

Al describir el domingo de julio cuando Biden, después de semanas de presión, anunció su decisión de retirarse de la carrera, Harris dijo que estaba en casa preparando panqueques y tocino para sus sobrinas cuando sonó el teléfono.“Era Joe Biden y me dijo lo que había decidido hacer. Le pregunté: ‘¿Estás seguro?’ Y me dijo: ‘Sí’”, recordó, y agregó: “Para ser honesta, mi primer pensamiento no fue sobre mí. Mi primer pensamiento fue sobre él”.

Harris, que busca cumplir su promesa de ser presidenta para “todos los estadounidenses”, dijo en la entrevista que, si fuera elegida, nombraría a un republicano para su gabinete, aunque aclaró que no tenía un nombre particular en mente.

“Quedan 68 días para las elecciones, así que no estoy poniendo la carreta delante de los bueyes”, dijo. “Pero creo que lo haría. Creo que es muy importante. He pasado mi carrera incitando la diversidad de opiniones. Creo que, cuando se toman algunas de las decisiones más importantes, es necesario tener en la mesa a personas que tienen diferentes puntos de vista, diferentes experiencias. Y creo que sería beneficioso para el público estadounidense tener un miembro de mi gabinete que fuera republicano”.

Harris, que rara vez habla de la naturaleza disruptiva de su candidatura en la campaña electoral, reconoció en la entrevista que hubo momentos en los que sintió el peso de la historia, incluso al ver una fotografía de una de sus sobrinas nietas mirándola mientras pronunciaba su discurso en la Convención Nacional Demócrata de la semana pasada.

“Estoy en la contienda porque creo que soy la mejor persona para hacer este trabajo en este momento para todos los estadounidenses, independientemente de la raza y el género”, dijo. “Pero vi esa fotografía y me conmovió profundamente”.

