Fiscalía General de México abre investigación sobre operación que terminó en arresto de narcotraficantes Ismael “el Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en EE.UU.

(CNN Español) — La Fiscalía General de México informó este domingo en un comunicado que inició una investigación por varios delitos que se habrían derivado de la operación que terminó con el arresto a manos de agentes estadounidenses de los narcotraficantes Ismael “el Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán.

La entidad dijo que por la información que tiene a la fecha ha abierto pesquisas por los posibles delitos de vuelo ilícito, uso de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro, “traición a la patria” y “lo que resulte”, sin dar más detalles, según la nota de prensa.

La Fiscalía además informó que ha realizado más de 100 diligencias en varios estados del país y que ha solicitado información sobre el caso a varias entidades. Agregó que trabaja con Estados Unidos para revisar la información y que hasta ha realizado pesquisas en un aeropuerto de Nuevo México, fronterizo con Texas, sobre el caso.

Según el comunicado, la Fiscalía está integrando información para “solicitar ante las autoridades judiciales las órdenes de aprehensión que correspondan” y que “el área de asuntos internacionales de la FGR prepara las solicitudes de asistencia jurídica internacional que son necesarias en este caso”.

Investigación sobre dudosa operación

El anuncio de la investigación de la Fiscalía General de México surge un día después de que Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, reiterara en una declaración hecha pública por su abogado que fue “emboscado” y “secuestrado” por un hijo del famoso narcotraficante convicto Joaquín “el Chapo” Guzmán y entregado en mano a las autoridades estadounidenses.

Según la secretaria de Seguridad de México, Rosa Icela Rodríguez, Joaquín Guzmán López, uno de los llamados “Chapitos”, llegó a un acuerdo con su hermano Ovidio Guzmán López, extraditado a Estados Unidos en 2023 y que está en espera de juicio por narcotráfico y blanqueo de dinero para llevar a cabo la operación contra el Mayo, aunque los abogados de los hermanos Guzmán niegan que hubiera acuerdo alguno.

Zambada dice que el 25 de julio llegó a un rancho que estaba fuertemente custodiado por hombres armados con uniformes militares a las afueras de la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa. En el encuentro le habían dicho que participaría el gobernador estatal Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, y que la reunión era para “ayudar a resolver diferencias entre líderes políticos del estado”, según la declaración difundida este sábado. CNN no ha podido verificar esta información.

Este sábado, Rocha Moya negó estar involucrado en el asunto.

“No hay complicidades, por lo tanto, si le dijeron (a Zambada) que iba estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. ¿O no? No tenía por qué, no tengo por qué”, dijo Rocha Moya durante la inauguración de un hospital en Culiacán, un acto público al que asistieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

En el mismo evento, López Obrador felicitó al gobernador por “dar la cara” ante el asunto y aseguró que, desde su Gobierno, “le tenemos toda la confianza”.

En su comunicado de este domingo, la Fiscalía General de México dijo que tras la publicación de la carta de Zambada había solicitado a la Fiscalía de Sinaloa que permitiera que se atrajera a nivel federal un caso de homicidio presuntamente relacionado con el caso, ya que aparece en la descripción de los hechos realizada por el narcotraficante.

Agregó que la Fiscalía estatal ya se comunicó con el gobernador Rocha Moya para “obtener toda la información respectiva que sea procedente”.

CNN intenta comunicarse con el equipo de Rocha Moya para obtener más detalles de la investigación anunciada este domingo.

Zambada dice que cayó en una trampa

En su carta hecha pública este sábado, Zambada agrega que en el lugar de la presunta reunión, Guzmán López le hizo un gesto para que lo siguiera a una habitación oscura cercana, donde un grupo de hombres lo asaltó, tiró al suelo y le puso una capucha oscura en la cabeza.

Según Zambada, también lo ataron, esposaron y lo obligaron a subir a la parte trasera de una camioneta. Luego, dijo que lo condujeron a una pista de aterrizaje y lo obligaron a subir a un avión privado, donde Guzmán López le quitó la capucha y lo ataron a un asiento. Tras un vuelo de casi tres horas a El Paso, Texas, las autoridades estadounidenses lo detuvieron.

Este viernes, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó que su Gobierno hubiera estado detrás de la operación.

“Quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de Estados Unidos, no fue un piloto de Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles, donde uno se entregó al otro”, subrayó en rueda de prensa.

