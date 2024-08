CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 529¼ 537¼ 524 534¾ +6 Dec 553 559¼ 547½ 556¼ +4½ Mar 572¾ 577¼ 567½ 574¼ +3 May 584¼ 588¾ 579½ 585¼ +2 Jul 590¼ 594¼ 585½ 590¾ +1½ Sep 601¼ 604¾ 596¾ 601½ +¾ Dec 614¾ 619¾ 611¼ 616¼ +¼ Mar 626¼ — ¼ May 627¾ — ¼ Jul 607¾ — ¼ Sep 617¾ — ¼ Dec 631½ — ¼ Mar 641¼ — ¼ May 643 — ¼ Jul 618¾ — ¼ Est. sales 163,421. Tue.’s sales 147,340 Tue.’s open int 401,604, up 1,252 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 377¼ 382 376 381 +3¼ Dec 397 401¾ 395½ 400¾ +3½ Mar 414 419¼ 413¼ 418¼ +3½ May 425½ 429¼ 424 428¾ +3¼ Jul 432¾ 435½ 431¼ 435 +2¼ Sep 433½ 436¼ 433 435¼ +1 Dec 440 442 438¾ 440½ +¼ Mar 450½ 452¾ 449¾ 451¼ May 456¾ 457¼ 456¼ 457¼ — ¼ Jul 460½ 461½ 459¾ 460¾ — ¾ Sep 445 445½ 445 445½ — ¼ Dec 445¾ 447 444¾ 446¼ +¼ Jul 461¾ +¼ Dec 441¼ +¼ Est. sales 495,990. Tue.’s sales 441,496 Tue.’s open int 1,578,796, up 11,977 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 320½ 329¾ 316½ 320¾ —1¾ Dec 308¾ 309¾ 304 305¼ —1¼ Mar 309½ 310¾ 309¼ 309¼ — ½ May 314½ +2½ Jul 320¼ +2½ Sep 316 +2½ Dec 321¼ +2½ Mar 318¼ +2½ May 324¼ +2½ Jul 314½ +2½ Sep 330¼ +2½ Est. sales 751. Tue.’s sales 751 Tue.’s open int 5,139, up 111 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 989½ 989¾ 979¾ 979¾ —9¼ Sep 945½ 958¼ 940 952¼ +5 Nov 960¾ 974 955¼ 968½ +6 Jan 979 991¾ 973½ 986½ +6¼ Mar 994¾ 1006¾ 989¼ 1002 +6¼ May 1010 1022 1005½ 1017½ +5¾ Jul 1022 1033 1017 1029¼ +6¼ Aug 1022½ 1032½ 1017¾ 1029½ +6¼ Sep 1016 1021¾ 1016 1020¾ +5½ Nov 1016½ 1027½ 1013¼ 1024¼ +5¼ Jan 1035¾ 1036 1035 1036 +5 Mar 1039¾ +5 May 1045½ +5 Jul 1052¼ +4¾ Aug 1045¼ +4¾ Sep 1032½ +4¾ Nov 1023¼ 1032 1023¼ 1031¼ +4¾ Jul 1044 +4¾ Nov 1017¼ +4¾ Est. sales 255,048. Tue.’s sales 233,222 Tue.’s open int 809,131, up 15,162 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 40.05 —.63 Sep 40.27 40.98 39.73 40.01 —.28 Oct 39.57 40.24 39.13 39.39 —.24 Dec 38.98 39.67 38.66 38.88 —.21 Jan 39.06 39.73 38.79 38.98 —.18 Mar 39.24 39.88 39.00 39.17 —.18 May 39.52 40.11 39.25 39.40 —.20 Jul 39.70 40.28 39.43 39.59 —.18 Aug 39.70 40.30 39.52 39.64 —.20 Sep 40.21 40.23 39.53 39.64 —.21 Oct 40.24 40.24 39.43 39.46 —.27 Dec 39.79 40.32 39.46 39.55 —.27 Jan 39.80 39.80 39.61 39.61 —.29 Mar 39.62 —.31 May 39.58 —.31 Jul 39.57 —.31 Aug 39.30 —.31 Sep 39.32 —.31 Oct 39.19 —.31 Dec 39.34 —.29 Jul 39.23 —.29 Oct 39.22 —.29 Dec 38.96 —.29 Est. sales 188,727. Tue.’s sales 177,562 Tue.’s open int 559,877, up 4,067 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 321.10 321.10 320.60 320.60 +14.00 Sep 300.00 306.20 299.80 305.10 +5.30 Oct 296.30 302.50 295.70 301.30 +5.00 Dec 299.50 305.00 298.50 303.70 +4.50 Jan 301.10 306.60 300.50 305.30 +4.30 Mar 305.30 309.80 304.20 308.60 +3.90 May 308.90 313.20 308.10 312.20 +3.90 Jul 313.10 317.00 312.20 316.20 +3.80 Aug 314.10 318.30 313.60 317.50 +3.70 Sep 315.80 319.00 314.60 318.20 +3.50 Oct 315.50 318.60 315.50 318.30 +3.30 Dec 318.70 322.10 318.10 321.40 +3.30 Jan 322.70 +3.20 Mar 323.40 324.00 323.40 324.00 +4.00 May 324.70 +3.80 Jul 326.40 +3.70 Aug 326.20 +3.60 Sep 324.70 +3.50 Oct 321.90 +3.40 Dec 323.70 +3.40 Jul 333.50 +3.20 Oct 333.50 +3.20 Dec 337.00 +3.20 Est. sales 177,383. Tue.’s sales 165,284 Tue.’s open int 526,617, up 5,730

