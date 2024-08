4 cifras que muestran poder de mujeres latinas en la economía de EE.UU.

(CNN Español) — Las mujeres latinas contribuyeron con US$ 1,3 billones a la economía estadounidense en 2021, según una nueva…

(CNN Español) — Las mujeres latinas contribuyeron con US$ 1,3 billones a la economía estadounidense en 2021, según una nueva investigación, que muestra cómo en apenas una década su aporte se duplicó con creces, creciendo a un ritmo mucho más rápido que el de las mujeres no hispanas.

El aporte de las mujeres latinas en ese único año fue mayor al de cada una de las economías estatales salvo las de California, Texas y Nueva York, dice el nuevo reporte de Latino GDP liderado por investigadores de la Universidad Luterana de California y la UCLA, y financiado por el Bank of America.

Creciente aporte al PIB

De 2010 a 2021, su aporte al PIB creció un 51,1%, un porcentaje muy por encima del que registraron las mujeres no hispanas en ese mismo periodo (19,8%)

La investigación “revela que las latinas superan a sus pares en género y etnia en medidas económicas clave, incluyendo niveles récord de participación de las latinas en el mercado laboral, logros educativos y crecimiento de los ingresos. Revela que las latinas son el motor de una vitalidad económica muy necesaria para la nación”, dijo el Dr. Matthew Fienup, uno de los líderes del estudio, de la California Lutheran University.

Más participación en al fuerza laboral

De 2010 a 2021, el porcentaje de mujeres hispanas en la fuerza de trabajo creció un 32,9%, frente al 2,7% que creció entre las mujeres no hispanas, dice el informe. Desde el primer año que toma la investigación, las hispanas son responsables de poco más del 30% del crecimiento de la fuerza de trabajo aunque representan aproximadamente el 9% de la población.

“Las latinas estadounidenses que alcanzan la mayoría de edad y se incorporan a la población activa de Estados Unidos son, en su inmensa mayoría, estadounidenses de segunda y tercera generación. Estas hijas y nietas de inmigrantes combinan la ética de trabajo extraordinaria y desinteresada de sus mayores con el rápido crecimiento del capital humano para dar vida a la economía estadounidense”, dijo el doctor David Hayes-Bautista, de la UCLA y uno de los autores de la investigación, al respecto.

Aumento en el nivel educativo

Además, el nivel educativo de las mujeres latinas también está creciendo siginificativamente por encima de aquellas que no son hispanas: en los 10 años que contempla el estudio, la cifra de latinas con un título de licenciatura o estudios superiores aumentó un 103%, por encima del 38,3% de las mujeres no latinas.

Suben los ingresos

De 2010 a 2021, además, los ingresos reales de las latinas en EE.UU. crecieron un total del 46 % comparación con solo el 18,5 % para las mujeres no hispanas.

Los desafíos

No obstante, hay mucho camino por recorrer. Según el Centro Nacional de Derechos de la Mujer (NWLC, por sus siglas en inglés) las mujeres latinas reciben en EE.UU. solo 57 centavos por cada dólar que se le paga a los hombres blancos no hispanos. La diferencia de 43 centavos por dólar se traduce en una brecha negativa de US$ 30.450 en sus ingresos anuales. En una carrera de 40 años, esto se traduce en una pérdida de alrededor de US$ 1.218.000.

Para las mujeres es un desafío mayor en un contexto desventajoso para la comunidad latina. El estudio “More than a Monolith: The Advancement of Hispanic and Latino/a Talent”, del grupo de expertos sin fines de lucro Coqual, señala que, si bien los hispanos y latinos constituyen el 19% de la población estadounidense, solo representan alrededor del 8% de la fuerza laboral profesional. Y dentro de las empresas estadounidenses, solo el 10% de los gerentes y el 5% de los ejecutivos se identifican como hispanos o latinos.

Con información de Juan Carlos Paz y Jeanne Sahadi

