Venezolanos en Nueva York protestan en solidaridad con los líderes de la oposición mientras continúa la disputa electoral

(CNN) — Cientos de venezolanos se reunieron el martes en la ciudad de Nueva York para protestar por las disputadas elecciones en su país de origen.

Ondeando banderas, carteles y pancartas que decían “Venezuela libre” y “Fin de la dictadura”, los manifestantes corearon “libertad” y le dijeron a CNN que ven las elecciones de este domingo como la encuesta más importante en décadas, citando el apoyo masivo entre la clase trabajadora en todo el país.

Erick Rosso, quien ayudó a organizar la manifestación de este martes, dijo que quieren que la atención internacional se centre en las elecciones. Dijo que los Gobiernos internacionales deberían pedir la publicación de todos los datos electorales que, según él, confirmarán que el candidato de la oposición Edmundo González es el claro ganador de la contienda.

“El régimen de Nicolás Maduro intenta robar las elecciones del domingo pasado, esto es un secreto a voces: el pueblo venezolano en una gran mayoría salió a votar”, dijo Rosso. “No solo la participación es histórica sino también el resultado. Ningún Gobierno debería apoyar o reconocer los resultados del domingo; ni Colombia, ni Brasil, ni México, no pueden apoyar a Maduro. No por la voluntad del pueblo que hizo oír su voz en las urnas y que ahora está en las calles exigiendo justicia”.

Los manifestantes en Nueva York expresaron su apoyo al candidato de la oposición, Edmundo González, y a María Corina Machado, la mujer que ayudó a galvanizar el movimiento de oposición y el desafío más serio al régimen de Maduro en años.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró ganador a Maduro el domingo por la noche, con el 80 por ciento de los votos escrutados. Dijo que Maduro había obtenido el 51,2% de los votos, mientras que González recibió el 44,2%. El Centro Carter dijo el martes que el proceso electoral de Venezuela “no cumplió con los estándares de integridad electoral y violó numerosas disposiciones de sus propias leyes nacionales”.

Muchos de los que se reunieron en Union Square dijeron a CNN que sentían que esta vez era “diferente”, señalando las protestas en su país que han sido impulsadas por personas de barrios chavistas de bajos ingresos conocidos por tradicionalmente apoyar al Gobierno autoritario.

“La gente está con nosotros, los barrios. Contamos con el apoyo de miles de personas en las calles”, dijo Isabel Guerrero, quien se unió a la protesta el martes. “Esta vez es diferente porque el fraude que ha habido en Venezuela es evidente a los ojos de todos y los ojos del mundo entero están ahora puestos en Venezuela. Tengo fe en que Venezuela será libre”.

Al menos 8 millones de venezolanos han huido al extranjero impulsados ​​por la inestabilidad económica y la persecución política en los últimos años. Desde entonces, miles de personas se han establecido en la ciudad de Nueva York, dejando atrás a familiares y amigos sin saber si algún día regresarán a casa.

“Me uní a un partido político y me uní a las protestas en 2016 y 2017 y luego vi que mi familia era amenazada, yo fui amenazado, no quiero que eso continúe”, dijo Abram Sandoval. “Todos los que estamos aquí tenemos familia allí, no queremos esto. La esperanza es lo último que podemos perder, estamos dando pasos lentos pero lo vamos a lograr”.

Los organizadores también destacaron a cuántos venezolanos en el extranjero se les negó el derecho al voto, pero alentaron a los que están aquí a imprimir y rastrear las boletas de sus seres queridos en casa, una estrategia que los candidatos de la oposición han implementado para apuntalar las pruebas de su victoria.

“Negaron los derechos de la diáspora y ahora quieren negar los votos de nuestras familias allí”, dijo Rosso. “Así que cada uno de nosotros debe ingresar al portal, puede rastrear su boleta, imprimirla y mostrarle a todos sus conocidos los resultados de cada urna, coincidirán con los resultados reales: casi el 70% de los venezolanos ratificaron su deseo de cambio”.

La protesta incluyó a muchos jóvenes manifestantes que dijeron que solo han conocido un país bajo el Gobierno de Maduro y están ansiosos por un cambio.

“Salí de mi país hace cinco años y me gustaría tener la oportunidad de regresar y ver a mi familia a quienes no he visto desde que llegué aquí”, dijo Ambar Irazábal a CNN. “Esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo, siempre intentan hacer trampa en las elecciones, esto no es algo nuevo. Pero esta vez siento que la oposición ha jugado muy bien y ha documentado todo lo que sucedió para poder mostrarle al mundo que en realidad fue la oposición la que ganó esta elección. Estamos pidiendo a la comunidad internacional que denuncie esto y nos ayude a liberarnos de esta dictadura que lleva 25 años en nuestro país, es todo lo que conozco en mi país, tengo 28 años. Tengo esperanza, él [Maduro] tiene que salir, hay que sacarlo del país”.

