CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 528¾ 529½ 517 525¾ —5¼ Dec 554¼ 554¼ 541½ 550½ —4¾ Mar 574½ 574¾ 562 571½ —4¾ May 584¼ 586¼ 573½ 583 —5 Jul 589 590¾ 577½ 587¼ —5 Sep 598¼ 598¼ 587¼ 597 —5¼ Dec 614½ 614½ 601 611 —4½ Est. sales 69,093. Mon.’s sales 87,390 Mon.’s open int 428,540, up 4,671 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 396 396¾ 389¼ 390¼ —6 Dec 412 412¾ 405¼ 406¼ —6 Mar 426¾ 427¼ 420 421¼ —5¾ May 436¾ 437½ 430½ 431½ —5¾ Jul 444 444½ 438 439 —5½ Sep 445¼ 445½ 440½ 441¾ —4½ Dec 450¼ 451¾ 447¼ 448¼ —3¾ Mar 459½ 459¾ 458½ 459¼ —3¾ May 464¾ 465¼ 464¾ 465¼ —4 Jul 472¼ 472¼ 468¾ 469¾ —3¼ Dec 451½ 451½ 448½ 450 —3¼ Est. sales 209,743. Mon.’s sales 343,921 Mon.’s open int 1,589,042, up 893 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 324 327¾ 316½ 327¾ +4½ Dec 317 317¾ 310 317¾ +2½ Mar 318¼ 318¼ 318¼ 318¼ +1¼ Est. sales 310. Mon.’s sales 620 Mon.’s open int 5,319 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1054¾ 1059 1031 1036 —18¾ Sep 1028¼ 1033 1008¾ 1016 —14 Nov 1037¾ 1042 1018¼ 1026¼ —13¼ Jan 1053½ 1057½ 1034¼ 1042 —13 Mar 1066½ 1070¼ 1047¾ 1055¾ —12½ May 1079½ 1081 1060¼ 1067½ —12½ Jul 1087¾ 1090 1070¾ 1077 —12¾ Aug 1070¼ 1075½ 1069¾ 1075½ —11½ Sep 1059¼ 1059¼ 1057¼ 1057¼ —14 Nov 1067½ 1067½ 1053½ 1059¼ —10½ Jan 1070 1070 1069¼ 1069¼ —12¼ Jul 1080¾ 1080¾ 1080¾ 1080¾ —13¼ Nov 1068 1068 1055½ 1056¼ —15¼ Est. sales 197,991. Mon.’s sales 331,681 Mon.’s open int 785,402

