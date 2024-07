CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 537 541¼ 524¾ 524¾ —13 Dec 561½ 565¾ 549¾ 549¾ —12¾ Mar 580¾ 585½ 570 570 —12¾ May 591¼ 596½ 582 582 —12½ Jul 599¾ 601¾ 587¾ 588 —11¾ Sep 609¼ 611½ 599¼ 599¼ —10½ Dec 623¼ 623¾ 612¼ 612¼ —11 Mar 633 633 633 633 +¾ May 630 630 625¼ 625¼ —8 Est. sales 77,461. Thu.’s sales 72,800 Thu.’s open int 416,630, up 986 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 405¾ 406½ 394½ 394¾ —11¼ Dec 421 421¾ 410 410¼ —10½ Mar 435¼ 436 425 425 —10¼ May 445¼ 446 435½ 435½ —10 Jul 452¼ 453¼ 443 443 —9½ Sep 454 454 445¾ 446 —8 Dec 459 460 452½ 452¾ —7 Mar 470 471 463¾ 463¾ —7 May 471¾ 471¾ 471¾ 471¾ —5¼ Jul 478½ 478½ 474¼ 474¼ —6¼ Dec 459 459¼ 454¼ 454¼ —4¼ Jul 473½ 473½ 473½ 473½ —3½ Dec 447¼ 447¼ 446½ 446½ —3¼ Est. sales 331,615. Thu.’s sales 312,182 Thu.’s open int 1,589,939 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 331¼ 334¾ 322½ 322½ —6½ Dec 324¾ 330 316 316½ —6¼ Est. sales 635. Thu.’s sales 635 Thu.’s open int 5,306 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1113¼ 1117¼ 1080 1080 —36 Sep 1068¾ 1075¾ 1042½ 1042½ —32 Nov 1077¾ 1080½ 1049 1049¼ —30¼ Jan 1092 1094¾ 1064¼ 1064¾ —29 Mar 1100 1104½ 1076¼ 1076¼ —27¼ May 1112 1113¼ 1087 1087 —24¾ Jul 1117 1121 1095¾ 1095¾ —23¾ Aug 1104¾ 1104¾ 1096½ 1096½ —18 Nov 1093¾ 1095½ 1072¼ 1072¼ —22 Jan 1093 1093 1093 1093 —12¾ Nov 1091½ 1091½ 1091½ 1091½ —4¼ Est. sales 245,143. Thu.’s sales 246,300 Thu.’s open int 820,615

