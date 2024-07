CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 534¾ 556¼ 530½ 542¾ +7½ Dec 559½ 581 555¾ 567¾ +7¾ Mar 578½ 600¼ 576½ 588 +7¼ May 588¼ 611 588¼ 598¾ +6½ Jul 595 614 594 602¾ +4½ Sep 606¼ 623¼ 604¾ 612¾ +3¼ Dec 621 635¾ 620 627½ +3½ Mar 641¾ 641¾ 641¾ 641¾ +7½ Est. sales 81,896. Thu.’s sales 77,307 Thu.’s open int 418,806, up 2,454 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 391 396¼ 390 391 — ¼ Dec 405 410¾ 404 405½ +½ Mar 418½ 424½ 417¾ 419¼ +½ May 428¼ 433¾ 427¼ 429¼ +1¼ Jul 435¾ 441 434¾ 436½ +1¼ Sep 440 444 439 440¼ +½ Dec 448¼ 452¼ 447½ 448¾ +½ Mar 458¾ 462¼ 458¾ 459¾ +¾ May 467 468 464¾ 464¾ — ¼ Jul 469¾ 471 469¾ 471 +1¾ Dec 445¼ 450½ 445 447¼ +½ Est. sales 293,628. Thu.’s sales 269,910 Thu.’s open int 1,580,718, up 403 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 330½ 335 327½ 335 +4½ Dec 319¾ 325¾ 318¾ 325¼ +3¾ Mar 328¼ 328¾ 328¼ 328¾ +5 Est. sales 424. Thu.’s sales 424 Thu.’s open int 5,575 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1098 1107¾ 1095 1098 — ½ Sep 1040 1049½ 1037½ 1038½ —2¼ Nov 1043 1049 1037 1038 —5 Jan 1058 1063½ 1051¾ 1052¾ —5¼ Mar 1068½ 1074 1062½ 1063½ —5½ May 1078 1083 1071¾ 1073 —5½ Jul 1085½ 1090½ 1079¼ 1080½ —5½ Aug 1082 1086¼ 1081½ 1081¾ —1 Sep 1065½ 1065½ 1065½ 1065½ —2 Nov 1065¾ 1069 1057 1057½ —8¾ Jan 1079 1080 1077 1077 — ½ Mar 1080 1080 1080 1080 +¾ May 1082½ 1085 1082½ 1085 +1¼ Nov 1069 1069 1069 1069 — ¼ Nov 1060 1060 1060 1060 —3½ Est. sales 214,360. Thu.’s sales 200,806 Thu.’s open int 841,102

