CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 530½ 546½ 528 539¼ +8½ Dec 555½ 570¾ 552½ 563½ +8 Mar 575½ 591 573½ 584 +7¾ May 586¾ 602½ 585¾ 595½ +7 Jul 595 608 593 602½ +7 Sep 606 618 606 613½ +6 Dec 622 632¼ 621 628¼ +5¼ Est. sales 111,058. Tue.’s sales 104,057 Tue.’s open int 413,885, up 2,614 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 395¾ 400 395 398 +2¼ Dec 408¾ 413¼ 408¼ 411¾ +3 Mar 421¾ 426 421½ 425 +3 May 431¾ 435½ 431¼ 434½ +3 Jul 439 442½ 438¾ 442 +3 Sep 442½ 446 442½ 446 +3¼ Dec 450 454¼ 450 454 +3 Mar 462¼ 465 462¼ 465 +3¼ Jul 473¼ 474 472¾ 474 +2½ Dec 449¾ 450¼ 449¼ 450¼ +1 Est. sales 343,154. Tue.’s sales 316,417 Tue.’s open int 1,573,324, up 7,011 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 316 332 316 325½ +13½ Dec 309¼ 328¾ 309¼ 318 +11 Mar 327¼ 328½ 327¼ 328½ +19 Est. sales 635. Tue.’s sales 635 Tue.’s open int 5,478, up 44 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1090 1102½ 1090 1096 +5½ Sep 1038 1044¾ 1034½ 1038 +¼ Nov 1043¼ 1050½ 1038 1041¾ —1½ Jan 1059 1065½ 1053½ 1056¾ —2 Mar 1071¾ 1076½ 1065½ 1067½ —3 May 1080¼ 1086¼ 1075¼ 1076¾ —3½ Jul 1089¼ 1094 1083¼ 1084 —4 Aug 1086¼ 1089 1081 1081½ —4 Sep 1066½ 1066½ 1066½ 1066½ —4½ Nov 1071¼ 1075¾ 1064½ 1065¾ —3¾ Jan 1084¾ 1085 1084¾ 1085 +3¾ May 1084½ 1084½ 1084½ 1084½ —3¼ Nov 1072¾ 1072¾ 1072¾ 1072¾ Est. sales 245,952. Tue.’s sales 228,874 Tue.’s open int 836,293, up 2,787

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.