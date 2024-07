CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 551 552½ 531½ 533½ —17¼ Dec 576 576½ 556¼ 557½ —18¼ Mar 597½ 599¼ 577¾ 578½ —19 May 609 609 590¾ 591¼ —18½ Jul 615¼ 615½ 598¾ 599 —17¼ Sep 624½ 624½ 610¾ 612½ —14¾ Dec 633¾ 634¾ 625¾ 628¾ —12¼ Mar 639 639 635¾ 635¾ —15 Jul 625 625 625 625 —3¼ Est. sales 142,510. Fri.’s sales 133,519 Fri.’s open int 406,406, up 3,082 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 403 403 390½ 391 —11 Dec 416 416 404¼ 404½ —10¼ Mar 429¼ 429¼ 417¾ 418¼ —9¾ May 438½ 438½ 427¾ 427¾ —10¼ Jul 446½ 446½ 435¾ 435¾ —10 Sep 447 447¼ 439½ 440 —7 Dec 452½ 453¾ 447¼ 448¼ —4¾ Mar 459¾ 459¾ 458¼ 459¼ —4 May 467½ 467¾ 464½ 464½ —4¾ Jul 470¼ 471¾ 468¼ 469 —4¼ Dec 448 450¾ 446¼ 446¼ —3½ Jul 462½ 462½ 462 462 —3 Dec 447½ 447½ 447½ 447½ — ¾ Est. sales 556,176. Fri.’s sales 528,535 Fri.’s open int 1,567,621 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 320¼ 321 311¼ 315½ —2¾ Dec 318½ 320½ 311¼ 315½ —2¾ Mar 315¼ 315¼ 315¼ 315¼ —5½ Est. sales 678. Fri.’s sales 678 Fri.’s open int 5,420 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1100 1101 1079 1080 —25 Sep 1048¾ 1056¾ 1032¾ 1034¼ —24¼ Nov 1057 1064 1039½ 1040¾ —24½ Jan 1072¾ 1079¼ 1054½ 1055½ —25¼ Mar 1085¼ 1091¼ 1067 1067½ —25¼ May 1096¼ 1102¼ 1077½ 1077¾ —26 Jul 1105¼ 1111½ 1086 1086½ —26¾ Aug 1091¼ 1092½ 1085 1085 —24¼ Sep 1074¼ 1074¼ 1074 1074 —18¼ Nov 1080¾ 1088 1068 1068¾ —21½ Jan 1089 1089 1085 1085 —16¼ Mar 1091½ 1091½ 1091½ 1091½ —10¼ Nov 1083 1083 1071¼ 1071¼ —16¼ Est. sales 251,360. Fri.’s sales 236,509 Fri.’s open int 829,606, up 10,414

