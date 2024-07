CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 552¼ 553 552¼ 553 —19¼ Sep 589¼ 590¾ 566 569¼ —21¼ Dec 612½ 613¾ 590 593¼ —20¼ Mar 630¾ 631½ 609½ 612½ —19½ May 641 641 620¼ 623¼ —18¾ Jul 645 645 625 628 —16¾ Sep 648½ 649½ 634¾ 637¼ —15 Dec 658½ 658½ 647 648¾ —13¾ Est. sales 78,447. Fri.’s sales 73,759 Fri.’s open int 407,044, up 1,005 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 411¾ 411¾ 394½ 396 —15¼ Sep 409½ 410 391¼ 393¾ —16¾ Dec 423 423¾ 405¾ 407¾ —16¼ Mar 437½ 437½ 420½ 422½ —15½ May 447¼ 447¼ 431½ 433 —14½ Jul 455 455¼ 440¾ 442¼ —13 Sep 454¾ 454¾ 443 444 —10½ Dec 459 459¼ 449½ 450 —9 Mar 466½ 466½ 460½ 460½ —9½ May 469¾ 469¾ 469¾ 469¾ —6¼ Jul 479 479 473 473 —7 Dec 456¾ 456¾ 451 451¼ —5¼ Dec 454 454 451½ 451½ —5 Est. sales 230,830. Fri.’s sales 210,580 Fri.’s open int 1,526,547, up 4,461 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 314 315 304¼ 309 —4¾ Dec 321¼ 323¾ 313½ 316½ —6 Mar 326 326 326 326 —6¼ Est. sales 432. Fri.’s sales 432 Fri.’s open int 5,231, up 66 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1181¾ 1181¾ 1167¼ 1167¾ —20¾ Aug 1162 1162½ 1142 1147¼ —19 Sep 1122 1123 1092 1097 —29 Nov 1124½ 1125¼ 1094¼ 1099¾ —30 Jan 1135 1139¼ 1109¼ 1114¾ —29 Mar 1144¾ 1144¾ 1117¾ 1123¼ —26 May 1151½ 1155 1126½ 1132 —23¾ Jul 1162½ 1162½ 1135½ 1141¼ —22½ Aug 1137¼ 1137¾ 1137¼ 1137¾ —21½ Sep 1117¼ 1117¼ 1117¼ 1117¼ —20 Nov 1129½ 1129½ 1108½ 1112 —17½ Jul 1130 1130 1130 1130 —16¾ Nov 1095¾ 1096½ 1095¾ 1096½ —17¼ Est. sales 186,266. Fri.’s sales 175,958 Fri.’s open int 804,917, up 8,039

