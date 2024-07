CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 562 562 562 562 —7¼ Sep 589 590¼ 578½ 580¼ —10 Dec 611¾ 612¾ 602½ 604 —8½ Mar 629½ 630¾ 621½ 623½ —7¼ May 637¾ 639¼ 631¼ 632½ —7¼ Jul 638 641 633¾ 634½ —7¼ Sep 645¾ 646¼ 641½ 643½ —5¼ Dec 656½ 656½ 652¾ 653 —6½ Est. sales 132,202. Mon.’s sales 125,853 Mon.’s open int 404,268 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 398¼ 403¾ 398¼ 401 +2¾ Sep 408 413¾ 405¾ 407½ +½ Dec 421¾ 426½ 419½ 420¾ +¼ Mar 435¾ 440 433¾ 434½ — ¼ May 445½ 449 443½ 444¼ — ¼ Jul 453½ 457 451½ 452¼ — ¼ Sep 453 456 450¾ 451¼ —2 Dec 458½ 461¼ 455¼ 455½ —3¼ Mar 469¾ 472¼ 466¼ 466¾ —4¼ May 477¼ 479¼ 472½ 472½ —5¾ Jul 482¼ 484 476 476 —6¾ Dec 459 459½ 453¾ 453¾ —4¾ Jul 473 473 473 473 — ¾ Est. sales 410,983. Mon.’s sales 369,867 Mon.’s open int 1,513,325 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 313 313 313 313 —3 Sep 316 317 307½ 311 —4¼ Dec 322½ 325¾ 311¼ 316¾ —7 Mar 325½ 325½ 325 325 —9½ Est. sales 482. Mon.’s sales 482 Mon.’s open int 5,023, up 41 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1159¼ 1175 1159¼ 1164¾ +5¼ Aug 1145 1161¾ 1143¾ 1149¼ +3¼ Sep 1106½ 1120½ 1105¾ 1109½ +2 Nov 1110¾ 1124 1108¾ 1112 +1 Jan 1123¼ 1137¼ 1122¾ 1125½ +½ Mar 1129 1143 1128½ 1129¾ —1 May 1137¼ 1150 1135 1136¼ —2¼ Jul 1147 1158¾ 1143½ 1144¼ —2½ Aug 1141 1141 1141 1141 — ½ Sep 1128 1128 1117¼ 1119½ — ¾ Nov 1114 1124½ 1109¼ 1111¼ —2¾ Jan 1127½ 1127½ 1127½ 1127½ +4¼ Est. sales 236,420. Mon.’s sales 223,122 Mon.’s open int 775,806, up 12,660

