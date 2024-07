CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 523 526½ 516½ 518¾ —5¼ Dec 547½ 551½ 542 544 —5 Mar 568½ 572¾ 563¾ 565¼ —5 May 580¾ 584½ 576 577½ —4¼ Jul 585¼ 588 580¾ 582¼ —3½ Sep 594½ 597¾ 590¾ 592½ —3 Dec 609 611½ 604½ 607 —2 Mar 618 618 618 618 +¼ Est. sales 42,712. Tue.’s sales 81,590 Tue.’s open int 432,863, up 4,323 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 387¾ 390½ 384¼ 384¼ —4½ Dec 404½ 406½ 400½ 400¾ —4¼ Mar 419½ 421¾ 416½ 416½ —3¾ May 430¼ 432 427½ 427½ —3½ Jul 438¾ 439½ 435¼ 435¼ —3 Sep 440¾ 442¼ 438½ 438½ —2¾ Dec 447 448¾ 445½ 445¾ —2¼ Mar 457¾ 460 457 457¼ —1¾ May 465 465 465 465 — ¼ Jul 468½ 470 468½ 469 — ¼ Dec 450¼ 451 449 449½ — ¾ Dec 444 444 444 444 — ¾ Est. sales 153,670. Tue.’s sales 289,613 Tue.’s open int 1,597,889, up 8,847 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 326¼ 330¼ 325¼ 327 +1 Dec 318¼ 322¾ 317 319¾ +2¾ Est. sales 331. Tue.’s sales 654 Tue.’s open int 5,241 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1027¼ 1048½ 1023¼ 1024¾ —2½ Sep 1010 1021¾ 1008¼ 1009½ —1½ Nov 1020¼ 1031 1018¾ 1020 —1¼ Jan 1036 1047¼ 1035¾ 1037 —1 Mar 1051 1061 1050 1052 May 1062½ 1074 1062½ 1066 +1¼ Jul 1073¼ 1083½ 1073¼ 1076½ +1¾ Aug 1071 1081¼ 1071 1074¼ +1¾ Nov 1057 1066¾ 1057 1059¼ +1¾ Jan 1070 1070 1070 1070 +1 Nov 1060¾ 1060¾ 1060¾ 1060¾ +2¾ Est. sales 113,739. Tue.’s sales 235,352 Tue.’s open int 779,994 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 42.90 43.31 42.90 42.96 +.21 Sep 42.75 43.31 42.59 42.70 —.01 Oct 42.20 42.79 42.13 42.24 +.04 Dec 41.87 42.51 41.80 41.95 +.05 Jan 41.84 42.46 41.79 41.93 +.08 Mar 41.90 42.80 41.85 42.00 +.10 May 41.98 42.60 41.96 42.11 +.10 Jul 42.00 44.05 42.00 42.16 +.11 Aug 42.40 42.40 42.29 42.38 +.44 Sep 42.20 42.21 42.20 42.21 +.43 Oct 41.89 41.93 41.57 41.57 +.08 Dec 41.76 41.84 41.51 41.51 +.11 Est. sales 69,475. Tue.’s sales 170,030 Tue.’s open int 563,030 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 351.00 355.60 349.20 351.00 —1.00 Sep 329.20 332.70 325.20 326.50 —2.90 Oct 316.80 320.30 313.00 314.30 —2.60 Dec 318.00 321.50 314.40 315.70 —2.30 Jan 318.50 321.90 315.30 316.50 —2.00 Mar 319.60 322.80 316.70 318.00 —1.40 May 322.10 324.60 319.20 320.20 —1.30 Jul 324.70 327.40 322.30 323.30 —1.00 Aug 324.80 327.50 323.00 323.90 —.70 Sep 324.80 326.80 323.10 323.10 —1.40 Oct 323.90 323.90 322.80 322.80 —.60 Dec 326.40 328.50 325.00 325.70 —.10 Jan 327.00 327.00 326.50 326.50 Mar 328.00 328.00 328.00 328.00 +1.60 May 329.00 329.00 329.00 329.00 +1.90 Jul 329.00 330.00 329.00 330.00 +1.00 Aug 330.00 330.00 330.00 330.00 +1.50 Oct 327.00 327.00 327.00 327.00 +4.20 Est. sales 61,137. Tue.’s sales 172,902 Tue.’s open int 512,230, up 1,836

