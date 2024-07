CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 537 541¼ 529½ 533½ —4¼ Dec 561½ 565¾ 554¼ 557¾ —4¾ Mar 580¾ 585½ 574¼ 577¼ —5½ May 591¼ 596½ 586 588¾ —5¾ Jul 599¾ 601¾ 591½ 595 —4¾ Sep 609¼ 611½ 602¼ 605¼ —4½ Dec 623¼ 623¾ 616 617¾ —5½ Mar 633 633 633 633 +¾ May 630 630 625¼ 625¼ —8 Est. sales 33,374. Thu.’s sales 72,800 Thu.’s open int 416,630, up 986 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 405¾ 406½ 397½ 398¼ —7¾ Dec 421 421¾ 412½ 413¼ —7½ Mar 435¼ 436 427¼ 427¾ —7½ May 445¼ 446 437½ 438¼ —7¼ Jul 452¼ 453¼ 445 445¾ —6¾ Sep 454 454 447¾ 448 —6 Dec 459 460 454½ 454¾ —5 Mar 470 471 465¾ 465¾ —5 Jul 478½ 478½ 476 476¼ —4¼ Dec 459 459¼ 455¼ 455¼ —3¼ Est. sales 160,154. Thu.’s sales 312,182 Thu.’s open int 1,589,939 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 331¼ 334¾ 325¼ 325¼ —3¾ Dec 324¾ 330 317½ 317½ —5¼ Est. sales 267. Thu.’s sales 635 Thu.’s open int 5,306 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1113¼ 1117¼ 1095¾ 1096 —20 Sep 1068¾ 1075¾ 1050¾ 1051½ —23 Nov 1077¾ 1080½ 1055 1055½ —24 Jan 1092 1094¾ 1070½ 1071¼ —22½ Mar 1100 1104½ 1082¼ 1082¾ —20¾ May 1112 1113¼ 1092¼ 1092¾ —19 Jul 1117 1121 1100¾ 1101¼ —18¼ Aug 1104¾ 1104¾ 1101¼ 1101¾ —12¾ Nov 1093¾ 1095½ 1077 1077¼ —17 Jan 1093 1093 1093 1093 —12¾ Nov 1091½ 1091½ 1091½ 1091½ —4¼ Est. sales 137,692. Thu.’s sales 246,300 Thu.’s open int 820,615 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 45.83 46.04 45.02 45.02 —.79 Sep 45.21 45.41 44.38 44.38 —.81 Oct 44.56 44.75 43.72 43.72 —.84 Dec 44.17 44.42 43.32 43.34 —.83 Jan 44.12 44.30 43.25 43.26 —.82 Mar 44.10 44.32 43.29 43.31 —.77 May 44.13 44.34 43.40 43.40 —.72 Jul 44.09 44.29 43.42 43.44 —.65 Aug 43.69 43.69 43.25 43.25 —.59 Sep 43.22 43.22 43.05 43.05 —.48 Oct 42.84 42.84 42.75 42.75 —.30 Dec 42.73 42.73 42.50 42.50 —.38 Est. sales 66,151. Thu.’s sales 232,190 Thu.’s open int 572,178 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 352.40 353.60 349.30 349.90 —2.50 Sep 334.30 334.50 329.80 330.90 —3.30 Oct 326.60 326.60 320.30 321.00 —5.60 Dec 329.20 329.70 322.10 322.80 —6.40 Jan 329.90 330.10 322.70 323.50 —6.40 Mar 330.70 330.70 324.00 324.70 —6.00 May 332.70 332.70 326.10 326.90 —5.70 Jul 336.50 336.50 329.10 329.80 —5.80 Aug 335.20 335.60 331.00 331.00 —5.10 Sep 335.00 335.00 330.00 330.00 —5.80 Oct 333.70 333.70 330.00 330.00 —4.30 Dec 335.90 335.90 330.60 331.00 —5.30 Jan 336.20 336.20 336.20 336.20 —.50 Est. sales 76,990. Thu.’s sales 195,777 Thu.’s open int 528,282

