CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 531¼ 537½ 529 533¾ +1¼ Dec 555¾ 561¾ 553¾ 558 +1½ Mar 576½ 582¼ 574¾ 578½ +1 May 589¼ 594¾ 587¾ 591 +¾ Jul 597½ 602¾ 596 598½ Sep 611 615¼ 608¾ 612¼ +1¼ Dec 628 631¼ 625 627 +¾ Est. sales 43,892. Mon.’s sales 121,996 Mon.’s open int 411,271, up 4,865 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 390 396½ 390 395¼ +4¾ Dec 403¼ 409½ 403¼ 408½ +4¼ Mar 417¼ 422½ 417 421¾ +4 May 426¾ 432 426¾ 431 +3¼ Jul 434¾ 439½ 434½ 439 +3½ Sep 439 442¼ 438¾ 442 +2 Dec 448 450 447¼ 449½ +¾ Mar 459¼ 460½ 458½ 460½ +1¼ Jul 469½ 469¾ 469½ 469¾ +1 Dec 446¾ 447¼ 446¾ 447¼ Est. sales 143,389. Mon.’s sales 364,934 Mon.’s open int 1,566,313 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 317 319½ 314¾ 317½ — ¼ Dec 313½ 316¼ 310½ 314¼ +½ Mar 315 315 315 315 — ½ Jul 335¾ 335¾ 335¾ 335¾ —4 Est. sales 161. Mon.’s sales 441 Mon.’s open int 5,434, up 14 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1076¾ 1093½ 1076¾ 1093 +15 Sep 1033½ 1042¼ 1031½ 1042¼ +8½ Nov 1040 1047 1037¼ 1047 +7 Jan 1055 1061¾ 1053 1061¾ +6¾ Mar 1067¼ 1073¼ 1065¼ 1072¾ +5¾ May 1078 1083¼ 1075¾ 1083 +5¾ Jul 1086½ 1091 1084 1090¼ +5 Aug 1086 1086 1083¼ 1083¼ +¾ Nov 1069 1072½ 1066½ 1072¼ +4¼ Jan 1081¼ 1083¾ 1081¼ 1083¾ +4¼ Est. sales 107,893. Mon.’s sales 234,361 Mon.’s open int 833,506, up 3,900 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 46.48 47.26 46.33 47.04 +.62 Sep 46.08 46.78 45.96 46.57 +.50 Oct 45.36 45.96 45.26 45.72 +.36 Dec 44.91 45.46 44.78 45.22 +.31 Jan 44.62 45.14 44.53 44.90 +.26 Mar 44.55 45.04 44.43 44.69 +.16 May 44.47 44.95 44.46 44.63 +.10 Jul 44.44 44.88 44.44 44.64 +.15 Aug 44.39 44.39 44.39 44.39 +.11 Dec 43.60 43.60 43.47 43.53 +.03 Est. sales 71,401. Mon.’s sales 247,149 Mon.’s open int 555,355, up 12,965 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 333.80 336.00 332.20 335.80 +2.00 Sep 314.10 316.50 313.00 316.40 +2.30 Oct 306.20 308.20 304.70 308.20 +2.00 Dec 308.30 310.30 306.70 310.20 +1.90 Jan 309.40 311.00 307.90 311.00 +1.70 Mar 311.50 312.60 310.00 312.50 +1.50 May 314.40 315.40 312.90 315.30 +1.50 Jul 317.90 318.60 316.30 318.50 +1.30 Aug 318.50 319.30 317.00 318.80 +1.00 Sep 318.60 319.00 316.80 319.00 +1.40 Oct 317.00 317.50 315.00 317.50 +1.70 Dec 317.10 319.60 317.00 319.60 +1.80 Est. sales 45,236. Mon.’s sales 145,802 Mon.’s open int 531,749, up 4,775

