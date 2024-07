CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 542½ 555½ 537¼ 547 +4¼ Dec 567¾ 579½ 561¾ 571 +3¼ Mar 588 599 583 591 +2¼ May 595¾ 609¾ 595 602 +1¾ Jul 601 613¾ 601 606¼ +2¼ Sep 611½ 622½ 611½ 616¼ +2¾ Dec 624 636 624 630 +3¼ Mar 639¼ +3¾ May 639¾ +4¼ Jul 619¾ +4¼ Sep 630¾ +4¼ Dec 644½ +4¼ Mar 654¼ +4¼ May 656 +4¼ Jul 631¾ +4¼ Est. sales 85,396. Tue.’s sales 68,688 Tue.’s open int 421,227, up 727 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 401½ 409½ 399 403¾ +1¼ Dec 416½ 423¾ 414½ 418 +¾ Mar 430 437½ 428¾ 432¼ +1 May 440¼ 446¾ 438½ 442¼ +1 Jul 447 453¼ 445½ 449 +¾ Sep 449¼ 454 447¾ 450½ +¼ Dec 455¾ 459½ 454½ 457 +¼ Mar 468½ 470¼ 467 467¾ +¼ May 475¾ 475¾ 473¾ 473¾ +¼ Jul 476¼ 479¼ 475½ 477¼ Sep 457 — ½ Dec 456½ 458 455¼ 456¼ — ½ Jul 474¾ Dec 448¾ 448¾ 448½ 448½ —1 Est. sales 355,449. Tue.’s sales 367,044 Tue.’s open int 1,597,184, up 9,775 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 339 342 330½ 332¾ —8¼ Dec 334 337 324 327 —7 Mar 336½ 336½ 328¾ 329 —7½ May 331 —7½ Jul 336¾ —7½ Sep 332½ —7½ Dec 337¾ —7½ Mar 334¾ —7½ May 340¾ —7½ Jul 331 —7½ Sep 346¾ —7½ Est. sales 618. Tue.’s sales 512 Tue.’s open int 5,392 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1115¼ 1123¼ 1104½ 1111 —6½ Sep 1069¾ 1075½ 1059 1060¼ —11½ Nov 1075 1080¼ 1062¾ 1064 —11½ Jan 1088½ 1093¼ 1076¼ 1077¾ —11¾ Mar 1097 1101½ 1085 1087 —11 May 1105 1109 1093¾ 1095½ —10¼ Jul 1111¼ 1116 1101½ 1103½ —9½ Aug 1103¼ 1110½ 1098½ 1098½ —9 Sep 1084¼ 1084¼ 1080¼ 1080¼ —8½ Nov 1084 1088½ 1075¾ 1078 —8 Jan 1089¼ —8¼ Mar 1091 —8¼ May 1095½ —8 Jul 1102 —7¾ Aug 1095 —7¾ Sep 1082¼ —7¾ Nov 1080 1081 1080 1081 —6¾ Jul 1093¾ —6¾ Nov 1067 —6¾ Est. sales 227,514. Tue.’s sales 297,986 Tue.’s open int 834,895 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 46.66 46.66 45.91 46.02 —.64 Sep 46.08 46.08 45.17 45.28 —.80 Oct 45.47 45.47 44.44 44.55 —.92 Dec 45.13 45.15 43.97 44.10 —1.03 Jan 44.90 44.94 43.86 43.98 —1.04 Mar 44.80 44.87 43.83 43.94 —1.01 May 44.81 44.82 43.83 43.94 —.97 Jul 44.73 44.73 43.78 43.88 —.90 Aug 43.60 43.92 43.60 43.62 —.86 Sep 43.45 43.59 43.28 43.28 —.83 Oct 43.03 43.03 42.75 42.83 —.78 Dec 43.13 43.13 42.58 42.64 —.75 Jan 42.56 —.74 Mar 42.56 —.74 May 42.57 —.71 Jul 42.55 —.69 Aug 42.28 —.69 Sep 42.30 —.69 Oct 42.17 —.69 Dec 42.32 —.69 Jul 42.21 —.69 Oct 42.20 —.69 Dec 41.94 —.69 Est. sales 182,483. Tue.’s sales 200,565 Tue.’s open int 578,968, up 1,358 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 342.70 347.90 340.40 343.40 +.70 Sep 326.00 331.70 322.70 326.10 +.70 Oct 317.10 324.00 314.20 318.20 +1.10 Dec 319.60 326.30 316.00 320.60 +1.50 Jan 320.80 327.00 317.00 321.40 +1.30 Mar 322.10 327.80 318.50 323.00 +1.40 May 323.60 329.80 321.10 325.40 +1.30 Jul 327.10 333.00 324.40 328.80 +1.40 Aug 326.00 333.10 325.60 329.50 +1.40 Sep 326.50 333.00 326.50 329.50 +1.50 Oct 325.40 329.50 325.40 328.40 +1.60 Dec 327.40 334.30 327.00 330.60 +1.50 Jan 331.00 +1.40 Mar 329.90 +1.30 May 329.30 +1.20 Jul 330.70 +1.20 Aug 328.90 +1.20 Sep 327.10 +1.00 Oct 325.20 +1.00 Dec 324.90 +1.00 Jul 336.40 +1.00 Oct 336.40 +1.00 Dec 339.90 +1.00 Est. sales 187,815. Tue.’s sales 152,914 Tue.’s open int 534,537

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.