OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 556½ 569¼ 552¾ 569¼ +15¾ Sep 573½ 591¾ 567¾ 590¼ +16¾ Dec 596¼ 614¼ 591¼ 612½ +15½ Mar 613¾ 632½ 609½ 630¾ +15¼ May 623 641½ 620½ 639¾ +14½ Jul 626¾ 643¼ 624¼ 641¾ +13½ Sep 639 650 632 648¾ +12 Dec 648 660½ 645 659½ +11 Mar 665¼ +10 May 663¾ +10¼ Jul 639¼ +10¼ Est. sales 132,624. Fri.’s sales 123,533 Fri.’s open int 406,781, up 2,675 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 397¼ 401¼ 391¾ 398¼ +1 Sep 407½ 410 401 407 — ½ Dec 419½ 423¼ 414¾ 420½ — ¼ Mar 435 437¼ 429¼ 434¾ May 443¼ 446½ 439 444½ +¼ Jul 451½ 453½ 447 452½ +¾ Sep 448¾ 453¾ 448¼ 453¼ +2¾ Dec 454 459¾ 452¾ 458¾ +3¼ Mar 468½ 471 466¾ 471 +3¾ May 475¼ 478½ 475 478¼ +3½ Jul 479½ 483 479½ 482¾ +3 Sep 459¼ +2 Dec 456¾ 459½ 455¾ 458½ +1¾ Jul 473¾ +1¾ Dec 459 +2½ Est. sales 861,697. Fri.’s sales 810,288 Fri.’s open int 1,513,326, up 349 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 316 +6¼ Sep 314¼ 319¼ 309 315¼ +¼ Dec 327¼ 327¼ 317 323¾ +½ Mar 334½ +½ May 340¾ +½ Jul 346½ +½ Sep 342¼ +½ Dec 349 +½ Mar 346 +½ May 352 +½ Jul 348¾ +½ Sep 364½ +½ Est. sales 637. Fri.’s sales 637 Fri.’s open int 4,982, up 21 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1148¼ 1161¾ 1148¼ 1159½ +9 Aug 1133½ 1147 1129¾ 1146 +12½ Sep 1100 1109 1094¼ 1107½ +7½ Nov 1104 1113 1097 1111 +7 Jan 1117 1127 1111½ 1125 +7 Mar 1122½ 1132½ 1118 1130¾ +7½ May 1129½ 1139¾ 1125¼ 1138½ +8¼ Jul 1136¼ 1147¼ 1133 1146¾ +8¾ Aug 1131¼ 1141½ 1131¼ 1141½ +8¾ Sep 1116¼ 1121¾ 1116¼ 1120¼ +10¾ Nov 1097½ 1114¾ 1097½ 1114 +12½ Jan 1113½ 1123¼ 1113½ 1123¼ +11 Mar 1122½ +11¼ May 1125¾ +11½ Jul 1131½ +11¾ Aug 1125½ +11¾ Sep 1105 +11¾ Nov 1098 +11¾ Jul 1104 +11¾ Nov 1085½ +11¾ Est. sales 353,121. Fri.’s sales 330,955 Fri.’s open int 763,146, up 21,691 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 43.97 45.90 43.97 45.83 +2.06 Aug 44.07 46.15 44.02 46.03 +1.96 Sep 44.07 46.10 44.05 45.98 +1.91 Oct 43.85 45.89 43.82 45.77 +1.94 Dec 43.83 45.87 43.75 45.75 +1.96 Jan 43.88 45.84 43.81 45.73 +1.92 Mar 44.01 45.87 43.94 45.78 +1.84 May 44.07 45.95 44.07 45.87 +1.80 Jul 44.18 46.02 44.17 45.93 +1.76 Aug 45.70 +1.73 Sep 44.98 45.40 44.96 45.40 +1.71 Oct 44.53 45.04 44.53 45.00 +1.68 Dec 43.95 44.89 43.88 44.89 +1.71 Jan 44.46 44.88 44.46 44.88 +1.70 Mar 44.90 +1.71 May 44.84 +1.71 Jul 44.83 +1.71 Aug 44.56 +1.71 Sep 44.58 +1.71 Oct 44.45 +1.71 Dec 44.67 +1.71 Jul 44.56 +1.71 Oct 44.55 +1.71 Dec 44.29 +1.71 Est. sales 151,427. Fri.’s sales 143,746 Fri.’s open int 579,866, up 4,553 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 360.50 366.10 359.00 365.70 +5.20 Aug 346.00 349.60 344.10 349.00 +3.00 Sep 335.40 337.40 332.10 334.80 —.90 Oct 331.50 332.30 326.20 329.10 —2.60 Dec 335.50 335.90 329.60 332.60 —2.90 Jan 336.60 336.70 330.80 333.50 —3.10 Mar 336.60 336.80 331.90 334.50 —2.80 May 338.60 338.60 333.50 336.00 —2.60 Jul 341.40 341.40 336.30 338.80 —2.60 Aug 338.50 338.50 336.40 338.30 —2.50 Sep 339.90 339.90 335.00 336.80 —2.50 Oct 334.00 334.60 333.00 333.90 —2.40 Dec 335.50 336.00 334.00 334.70 —3.00 Jan 334.70 —2.60 Mar 332.90 —2.10 May 332.90 332.90 332.00 332.00 —2.50 Jul 333.20 —2.50 Aug 331.30 —2.60 Sep 331.40 —2.40 Oct 330.50 —2.50 Dec 330.10 —2.70 Jul 332.00 —1.30 Oct 332.00 —1.30 Dec 338.30 —.10 Est. sales 172,916. Fri.’s sales 165,317 Fri.’s open int 486,131, up 222

