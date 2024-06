1MicroAlgors 4.43 +2.74 Up162.1 2JowellGlbrs 2.11 +1.00 Up 90.1 3QXOIncrs 220.00 +97.44 Up 79.5 4CoreScientwt 2.86 +1.14 Up 66.3 5RetoEcors…

1MicroAlgors 4.43 +2.74 Up162.1 2JowellGlbrs 2.11 +1.00 Up 90.1 3QXOIncrs 220.00 +97.44 Up 79.5 4CoreScientwt 2.86 +1.14 Up 66.3 5RetoEcors 2.74 +1.08 Up 65.1 6CoreSci2wt 6.10 +2.38 Up 64.0 7CoreScientn 7.78 +3.03 Up 63.8 8TungrayAn 4.83 +1.84 Up 61.5 9StructrTher 53.07 +18.87 Up 55.2 10HudsonAcq 16.70 +5.74 Up 52.4 11WalkMe 13.78 +4.68 Up 51.4 12Immaticswt 3.70 +1.25 Up 51.0 13StitchFix 3.73 +1.26 Up 50.8 14Replimune 7.90 +2.63 Up 49.9 15LMFdAmrs 4.78 +1.58 Up 49.4 16VigilNeuro 4.60 +1.42 Up 44.7 17Rezolute 5.72 +1.69 Up 41.9 18TeraWulf 3.09 +.91 Up 41.7 19CareCloud 3.65 +1.07 Up 41.5 20AffimedNVrs 6.14 +1.79 Up 41.1 21VisionEdTcrs 5.25 +1.53 Up 41.1 22Shinecors 2.78 +.78 Up 39.0 23CVRx 9.63 +2.68 Up 38.6 24ChansonIntA 2.48 +.67 Up 37.0 25IrisEnrgy 10.53 +2.74 Up 35.2 DOWNS Name LastChgPct. 1JIADEn 1.09 —11.88 Off 91.6 2CalAmprs .73 —1.94 Off 72.7 3Plutonian 2.43 —4.40 Off 64.4 4BiomeaFus 4.14 —6.38 Off 60.6 5CNSPhrmrs 5.05 —5.75 Off 53.2 6AdlaiNortn 3.71 —3.55 Off 48.9 7SiloPharma 1.16 — .92 Off 44.2 8Volconrs 10.32 —7.38 Off 41.7 9GoldenMat 3.61 —2.46 Off 40.5 10Autonomixn 1.37 — .91 Off 39.9 11NWTNInc 2.00 —1.28 Off 39.0 12MullenAutors 2.86 —1.67 Off 36.9 13Captivisionn 2.100 —1.73 Off 36.5 14NiSunIntl 3.37 —1.90 Off 36.1 15QuantaSing 1.67 — .94 Off 36.0 16AmOnNtwAn 2.14 —1.20 Off 35.9 17WerewolfTh 3.49 —1.68 Off 32.5 18Kidpikrs 2.83 —1.35 Off 32.3 19CaribouBio 1.95 — .93 Off 32.3 20VentyxBio 3.26 —1.52 Off 31.8 21Neonode 2.23 — .96 Off 30.1 22LeddarTch 1.52 — .64 Off 29.6 23BonNatLifers 1.94 — .81 Off 29.5 24SiNtxTchrs 5.15 —2.10 Off 29.0 25OneMedAn 1.75 — .67 Off 27.7 —————————

