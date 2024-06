CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 559¼ 565 547 550 —9¾ Sep 579¾ 586¼ 566 572 —7½ Dec 602 607¾ 588½ 595¼ —6¼ Mar 619½ 624½ 607 613½ —5½ May 627¼ 633 616¾ 623 —5 Jul 631¾ 635¾ 620½ 626¼ —4¼ Sep 635¼ 643¾ 629¾ 633½ —4½ Dec 647 652½ 641½ 644¾ —4¼ Est. sales 151,311. Thu.’s sales 144,726 Thu.’s open int 404,106 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 414 419 390½ 398 —15¾ Sep 422½ 429 399½ 407¼ —15¼ Dec 434 441 412 420¼ —13½ Mar 446½ 453½ 426 434 —12¼ May 455 461½ 436 443¼ —12 Jul 461½ 468¼ 444 451 —10¾ Sep 455¼ 463¼ 446¾ 448½ —6¾ Dec 458¼ 466 451½ 453¾ —4¾ Mar 470¼ 474¾ 464¾ 466¼ —3¼ May 474 474 474 474 —2½ Jul 482 486¼ 476 478¾ —2½ Dec 456¾ 462¾ 452 455¾ —1 Jul 470½ 470½ 470½ 470½ +½ Dec 461 463¾ 452¾ 453¼ —5¾ Est. sales 680,607. Thu.’s sales 653,695 Thu.’s open int 1,512,977 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 305 307 305 305 +1 Sep 318¼ 322¼ 310 313¼ — ¼ Dec 326 330 316¼ 320½ — ¼ Est. sales 1,534. Thu.’s sales 1,534 Thu.’s open int 4,961, up 16 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1152 1167 1148¼ 1150 —2¼ Aug 1136¼ 1155½ 1132 1133¼ —3 Sep 1103¾ 1122 1097¾ 1098¾ —4¼ Nov 1105 1125 1100¾ 1102¼ —2½ Jan 1118 1137¼ 1114¼ 1116 —1¾ Mar 1121½ 1140¾ 1119¼ 1121 —2 May 1129½ 1146¼ 1126½ 1128 —1½ Jul 1137¾ 1153 1133½ 1135¼ —1½ Sep 1107¾ 1119¾ 1107¾ 1119¾ +12 Nov 1099¾ 1114 1096¼ 1100 +2 Nov 1070 1070 1069 1069 —1¼ Est. sales 276,936. Thu.’s sales 260,864 Thu.’s open int 741,455

