CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 552½ 556 540¼ 541¾ —10¾ Sep 571 574½ 559¾ 561¼ —9¾ Dec 594¼ 597¾ 582¼ 584 —10¼ Mar 612¾ 615¾ 600 601¾ —10¾ May 623 626¾ 610¾ 613 —9¾ Jul 628¾ 630½ 615½ 617½ —9¼ Sep 636½ 636½ 624 625¼ —9¼ Dec 645 645 636¾ 636¾ —9 Est. sales 162,563. Mon.’s sales 153,169 Mon.’s open int 398,899 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 433½ 434½ 423½ 426¼ —7¼ Sep 439½ 440½ 429¼ 432¼ —7¼ Dec 451¾ 453 441 444 —7¾ Mar 463¼ 464 452¼ 455 —8¼ May 471¼ 472 460½ 463¼ —8 Jul 477 478 466¾ 469½ —8 Sep 464¾ 465¾ 457 459¼ —6¼ Dec 466 467¾ 458¾ 461½ —5½ Mar 474¼ 474¼ 470 470¾ —7 Jul 486½ 486¾ 483 483 —6½ Dec 459½ 460 455¾ 455¾ —6¾ Dec 458¼ 458½ 458 458½ —2½ Est. sales 636,800. Mon.’s sales 571,860 Mon.’s open int 1,529,375 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 308 308 299¼ 300 —8½ Sep 311¼ 316¼ 306¾ 307½ —2½ Dec 313¼ 317¾ 310½ 313½ Est. sales 1,258. Mon.’s sales 1,200 Mon.’s open int 5,024, up 170 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1175 1180 1157¾ 1163¼ —12 Aug 1160 1162 1140¾ 1147 —13½ Sep 1130 1130½ 1107½ 1113¼ —17¼ Nov 1130 1131½ 1107 1113¼ —17¼ Jan 1141½ 1143¼ 1120 1125¼ —17 Mar 1146 1147¼ 1126¼ 1131¼ —15¼ May 1151 1152¾ 1133¼ 1138 —14 Jul 1157½ 1158½ 1140 1144¾ —13½ Aug 1141 1141 1141 1141 —10¾ Sep 1116½ 1116½ 1116½ 1116½ —11 Nov 1115½ 1116½ 1101½ 1106¾ —11¾ Jul 1123½ 1123½ 1123½ 1123½ —13¼ Nov 1088½ 1088½ 1088½ 1088½ —13½ Nov 1080 1080 1080 1080 +7½ Est. sales 332,507. Mon.’s sales 298,132 Mon.’s open int 761,091

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.