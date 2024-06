CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 571¼ 579¼ 557¾ 560¼ —12½ Sep 586 593¾ 574¼ 576 —10 Dec 610 616¾ 599¼ 600½ —9¼ Mar 628½ 634¾ 618¼ 619¼ —9¼ May 637¾ 643¼ 629 630 —7¾ Jul 637¾ 644¾ 632 633¼ —6 Sep 646¼ 649¾ 639¼ 640¼ —5½ Dec 657 658 649¼ 650½ —5 Mar 658 658 658 658 —2½ Est. sales 217,983. Thu.’s sales 205,330 Thu.’s open int 411,844, up 10,229 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 440 442½ 435¼ 435¼ —4½ Sep 444¾ 447½ 440½ 440¾ —4 Dec 457 459½ 452¾ 453 —3¾ Mar 467¾ 469¾ 463¾ 463¾ —3¾ May 475½ 477 471¼ 471¼ —3¾ Jul 480¾ 482¾ 477 477¼ —3½ Sep 468 468¾ 463¾ 463¾ —4 Dec 469¼ 470¾ 465 465 —4¼ Mar 478¾ 478¾ 475 475 —4 May 485 485 485 485 — ½ Jul 487 487 487 487 —3 Dec 461¾ 461¾ 457½ 457½ —3¾ Dec 460 460 460 460 — ½ Est. sales 607,524. Thu.’s sales 557,946 Thu.’s open int 1,573,368, up 5,673 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 320 324¾ 300 304¾ —14½ Sep 319½ 324¼ 305 306 —14¾ Dec 326¼ 327 308 313 —13¾ Mar 334 334 325 325 —10 May 335 335 335 335 —6¼ Sep 335 335 335 335 —6¾ Est. sales 720. Thu.’s sales 720 Thu.’s open int 4,660, up 105 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1156 1168¾ 1156 1160 +4¾ Aug 1140¼ 1152 1140¼ 1146½ +6¾ Sep 1113½ 1124¼ 1111¾ 1119½ +6¼ Nov 1116½ 1125¾ 1113¼ 1120¼ +3½ Jan 1130¾ 1138 1127½ 1132¾ +1¾ Mar 1135½ 1141¾ 1132 1137¼ +1½ May 1142 1147 1137¾ 1143 +¾ Jul 1148¾ 1152½ 1144¼ 1149½ +¾ Aug 1144¾ 1144¾ 1144 1144½ +¾ Sep 1123 1123 1118¼ 1119½ —2½ Nov 1114 1117½ 1108¾ 1109¾ —4½ Jul 1132 1132 1129 1130 —2½ Nov 1094 1094 1094 1094 —2¼ Est. sales 432,669. Thu.’s sales 387,864 Thu.’s open int 801,463

