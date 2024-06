CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 672½ 681¼ 658¼ 660 —12¾ Sep 694 702 679½ 681½ —12½ Dec 717 726¼ 705½ 707¼ —11¼ Mar 736 743 724½ 726½ —9½ May 743 748 731¼ 733½ —8¾ Jul 737¾ 742½ 727½ 730¼ —7½ Sep 738½ 743 731¼ 732 —6¾ Dec 750 750 737¼ 738 —6¾ Mar 751 756 744½ 744½ — ¾ Jul 702½ 702½ 702½ 702½ Est. sales 125,312. Mon.’s sales 154,836 Mon.’s open int 439,339, up 597 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 442½ 448¼ 440 442½ —1 Sep 448¼ 453¾ 446¼ 448½ — ¾ Dec 461¼ 466½ 459¾ 462¼ — ½ Mar 475 478½ 472½ 474¾ — ¾ May 481¾ 486 480½ 482½ — ¾ Jul 487 491½ 486¼ 488 — ¾ Sep 472½ 477¾ 472½ 475¾ +½ Dec 476¼ 480¼ 475¼ 477¼ Mar 485¾ 490 485¾ 488¾ +1½ May 495 495 495 495 +1½ Jul 499½ 500¾ 499½ 500¾ +2½ Dec 468½ 468½ 468¼ 468¼ — ¼ Dec 463½ 463¾ 463½ 463¾ —1¾ Est. sales 352,772. Mon.’s sales 485,711 Mon.’s open int 1,625,289, up 26,547 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 370¼ 374 367¾ 371 —3¾ Sep 378½ 380½ 376¼ 377¾ —5¾ Dec 376 379½ 373¼ 379½ — ¼ Est. sales 432. Mon.’s sales 1,033 Mon.’s open int 4,521, up 128 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1184 1189½ 1176 1179 —5½ Aug 1181¾ 1187¼ 1175¼ 1177¼ —5¼ Sep 1160¾ 1165¾ 1153 1154 —8 Nov 1163 1167½ 1154 1155½ —8¼ Jan 1177 1181¾ 1168¼ 1169½ —8¼ Mar 1178½ 1184¾ 1171 1172 —8¼ May 1182½ 1189 1175½ 1176½ —7¾ Jul 1188 1192¾ 1181½ 1182¾ —6¾ Sep 1160¼ 1160¼ 1154 1154 —7½ Nov 1153½ 1156 1147¾ 1147¾ —5¼ Nov 1100¾ 1100¾ 1100¾ 1100¾ +3½ Est. sales 252,957. Mon.’s sales 251,197 Mon.’s open int 825,379, up 6,608

