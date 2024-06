CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 678 697¾ 667½ 671 —7½ Sep 697¾ 718½ 689 692¼ —7¼ Dec 723¾ 742¾ 713¼ 716¼ —7¼ Mar 741¾ 758¾ 730½ 733½ —6¾ May 749½ 763 737 740¼ —6 Jul 742 755 732¾ 735½ —6¾ Sep 748½ 755 734½ 734½ —9¾ Dec 752½ 759¼ 739½ 739½ —9¾ Mar 754 754 749½ 749½ — ¾ Jul 713¾ 713¾ 713¾ 713¾ +5½ Est. sales 106,617. Fri.’s sales 99,931 Fri.’s open int 438,742, up 2,025 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 445¾ 449 439 443¾ —2½ Sep 453 456½ 447 450 —4 Dec 467¼ 469¾ 460¾ 463¼ —3¾ Mar 479½ 482¼ 473½ 475¾ —3¾ May 486¾ 489½ 481¼ 483 —4 Jul 492 494½ 486¼ 488 —4 Sep 478¼ 480 474¼ 474¼ —4½ Dec 480½ 483 476¼ 477¼ —3¾ Mar 492 493 491¾ 493 +2 Jul 502½ 502½ 498¾ 498¾ —3¼ Sep 472¼ 472¼ 472¼ 472¼ +¼ Dec 471¼ 475¼ 469 470 —1¼ Est. sales 334,755. Fri.’s sales 317,565 Fri.’s open int 1,598,742, up 19,401 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 386 386 373 374¾ —12¾ Sep 392¾ 393 379 380 —12¼ Dec 386½ 386½ 376½ 377 —9¾ Est. sales 1,039. Fri.’s sales 1,039 Fri.’s open int 4,393, up 24 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1204¼ 1205½ 1182½ 1184 —21 Aug 1202½ 1203¾ 1180¾ 1182¼ —21¼ Sep 1183 1184 1159¾ 1161½ —23 Nov 1183¼ 1185¼ 1161¼ 1163¼ —21¼ Jan 1194¾ 1198 1174¾ 1177 —20½ Mar 1194¾ 1197 1175¾ 1178 —18¾ May 1196¾ 1199½ 1179¼ 1181½ —18 Jul 1203½ 1203½ 1184¾ 1186¼ —18¼ Aug 1189½ 1189½ 1189½ 1189½ —8¾ Nov 1166¼ 1167 1148½ 1150 —17½ Est. sales 215,584. Fri.’s sales 197,890 Fri.’s open int 818,771, up 4,791

