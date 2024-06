CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 571¼ 579¼ 565½ 565½ —7¼ Sep 586 593¾ 580¾ 581¼ —4¾ Dec 610 616¾ 605¼ 605¾ —4 Mar 628½ 634¾ 623½ 624¼ —4¼ May 637¾ 643¼ 632¾ 635 —2¾ Jul 637¾ 644¾ 634¼ 636¼ —3 Sep 646¼ 649¾ 641¾ 643¾ —2 Dec 657 658 652¼ 652¼ —3¼ Est. sales 91,829. Thu.’s sales 205,330 Thu.’s open int 411,844, up 10,229 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 440 442½ 435¾ 439½ — ¼ Sep 444¾ 447½ 440½ 444½ — ¼ Dec 457 459½ 452¾ 456 — ¾ Mar 467¾ 469¾ 463¾ 466½ —1 May 475½ 477 471¼ 474 —1 Jul 480¾ 482¾ 477¼ 479¾ —1 Sep 468 468¾ 464¼ 465½ —2¼ Dec 469¼ 470¾ 466 466¾ —2½ Mar 478¾ 478¾ 478½ 478½ — ½ May 485 485 485 485 — ½ Dec 461¾ 461¾ 458¼ 458½ —2¾ Dec 460 460 460 460 — ½ Est. sales 209,353. Thu.’s sales 557,946 Thu.’s open int 1,573,368, up 5,673 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 320 324¾ 301½ 307 —12¼ Sep 319½ 324¼ 311 311 —9¾ Dec 326¼ 327 318¾ 319½ —7¼ Mar 334 334 334 334 —1 Est. sales 574. Thu.’s sales 720 Thu.’s open int 4,660, up 105 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1156 1166 1156 1161½ +6¼ Aug 1140¼ 1149 1140¼ 1144¾ +5 Sep 1113½ 1120½ 1111¾ 1117¼ +4 Nov 1116½ 1122¼ 1113¼ 1118¾ +2 Jan 1130¾ 1136¼ 1127½ 1132¼ +1¼ Mar 1135½ 1140½ 1132 1136½ +¾ May 1142 1146½ 1137¾ 1141 —1¼ Jul 1148¾ 1151¼ 1144¼ 1147¼ —1½ Aug 1144¾ 1144¾ 1144 1144 +¼ Sep 1123 1123 1118¼ 1118¼ —3¾ Nov 1114 1117½ 1108¾ 1110½ —3¾ Jul 1132 1132 1129 1129 —3½ Nov 1094 1094 1094 1094 —2¼ Est. sales 129,569. Thu.’s sales 387,864 Thu.’s open int 801,463 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 43.94 44.08 43.61 44.02 +.05 Aug 44.25 44.35 43.87 44.28 +.03 Sep 44.34 44.42 44.00 44.35 —.01 Oct 44.20 44.29 43.91 44.23 —.02 Dec 44.32 44.44 44.03 44.37 Jan 44.33 44.44 44.06 44.37 —.03 Mar 44.42 44.51 44.15 44.45 —.02 May 44.61 44.61 44.27 44.54 —.03 Jul 44.65 44.69 44.38 44.67 —.01 Sep 44.09 44.09 44.09 44.09 —.09 Oct 43.55 43.55 43.55 43.55 —.21 Dec 43.80 43.80 43.39 43.56 —.07 Est. sales 75,338. Thu.’s sales 286,671 Thu.’s open int 575,673 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 358.80 362.70 358.50 361.10 +3.50 Aug 345.70 349.30 345.60 347.90 +2.90 Sep 338.90 342.00 338.70 340.80 +2.30 Oct 336.20 338.50 335.30 336.80 +1.00 Dec 340.60 342.80 339.40 340.90 +.70 Jan 342.20 344.30 340.90 342.10 +.20 Mar 343.30 345.10 341.90 342.80 May 344.00 346.00 342.90 343.50 —.10 Jul 346.30 347.80 345.10 345.70 —.30 Aug 347.30 347.40 344.50 344.90 —.50 Sep 345.50 345.50 342.60 343.40 —.30 Oct 343.00 343.10 343.00 343.10 +1.70 Dec 343.00 345.00 341.10 341.50 —1.50 Est. sales 79,648. Thu.’s sales 247,399 Thu.’s open int 522,201, up 2,136

