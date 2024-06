CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 626 627¾ 610½ 611¾ —14¾ Sep 645½ 647½ 630½ 631½ —15¼ Dec 670¾ 671½ 655½ 656½ —15 Mar 688 688½ 674¾ 675½ —14½ May 696½ 696¾ 683¾ 685¼ —13¼ Jul 693 693¼ 682¾ 684 —11½ Sep 693 693 686¾ 687½ —11 Dec 701 701½ 694½ 695 —12½ Mar 700 700 700 700 —10 May 702¾ 702¾ 700¾ 700¾ —5½ Est. sales 68,775. Tue.’s sales 268,549 Tue.’s open int 395,778 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 449 454 448½ 453¼ +3¾ Sep 453¼ 457½ 452¾ 456 +2¼ Dec 464½ 469 464 467¼ +2 Mar 476½ 480½ 475¾ 478¾ +1½ May 484 488 483¾ 486¾ +1¾ Jul 490¼ 494 490 493 +1¾ Sep 474½ 477¾ 474½ 476¾ +¾ Dec 476½ 479 476½ 478¾ +1¼ May 495 495 495 495 +1¼ Jul 499¼ 499¼ 499¼ 499¼ +1 Dec 468 469¼ 468 469¼ +¾ Dec 466½ 466½ 466½ 466½ +1¼ Est. sales 153,443. Tue.’s sales 532,299 Tue.’s open int 1,600,311 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 334 337¼ 330¼ 332 —2 Sep 344 346¼ 340¼ 341¼ Dec 357¾ 361¼ 351¼ 351½ —5 Est. sales 265. Tue.’s sales 856 Tue.’s open int 3,797 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1177¼ 1185¾ 1176¼ 1178½ +½ Aug 1170¼ 1177½ 1168¼ 1169¼ —2½ Sep 1147¾ 1153 1143¼ 1145 —3¼ Nov 1150 1156 1146¼ 1148 —3½ Jan 1164¼ 1169½ 1159½ 1161 —3¾ Mar 1167¼ 1172 1162½ 1163½ —4 May 1172 1177¼ 1168¼ 1168¼ —4¼ Jul 1175¼ 1183 1174 1174½ —4¼ Nov 1141¾ 1145½ 1135¼ 1135½ —7 Est. sales 108,175. Tue.’s sales 333,804 Tue.’s open int 809,104 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 43.69 44.17 43.58 43.65 —.02 Aug 43.95 44.40 43.81 43.86 —.05 Sep 43.97 44.41 43.84 43.89 —.05 Oct 43.88 44.27 43.72 43.77 —.07 Dec 44.02 44.44 43.86 43.91 —.08 Jan 44.08 44.54 44.02 44.08 —.06 Mar 44.29 44.73 44.29 44.39 +.05 May 44.48 44.90 44.48 44.51 —.02 Jul 44.67 45.03 44.63 44.66 —.01 Aug 44.50 44.84 44.47 44.47 —.03 Sep 44.60 44.61 44.60 44.61 +.37 Oct 44.28 44.30 44.27 44.27 +.38 Dec 44.08 44.19 44.08 44.19 +.39 Est. sales 67,286. Tue.’s sales 207,917 Tue.’s open int 565,930 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 358.60 362.50 358.00 362.50 +3.20 Aug 351.90 354.00 350.70 354.00 +1.70 Sep 348.80 349.50 347.10 349.50 +.30 Oct 349.00 349.10 347.00 349.00 —.30 Dec 353.50 354.00 351.40 353.50 —.60 Jan 354.60 355.10 352.50 354.20 —.80 Mar 354.10 354.90 352.00 353.90 —.50 May 353.50 354.30 352.30 353.70 —.70 Jul 355.70 355.70 353.90 355.10 —.80 Est. sales 70,325. Tue.’s sales 239,229 Tue.’s open int 483,106, up 1,993

