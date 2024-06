CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 659¼ 664¼ 646¾ 653 —5¼ Sep 680½ 685½ 668¼ 674¾ —5¼ Dec 706¼ 711 694½ 700½ —5¼ Mar 724¼ 729¼ 714 719¼ —5 May 731½ 735¾ 722¼ 727 —4 Jul 726 730¾ 718¾ 723¾ —3¼ Sep 731½ 731½ 721¼ 725½ —3½ Dec 735¾ 736¾ 728½ 728½ —6½ Mar 731½ 731½ 731½ 731½ —4¾ Est. sales 61,338. Tue.’s sales 157,886 Tue.’s open int 434,569 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 442½ 444¼ 439½ 443¾ +1¼ Sep 448¾ 450¾ 446¼ 450¼ +2 Dec 462¼ 464¼ 459¾ 464 +2 Mar 474¾ 476½ 472½ 476¼ +1½ May 482½ 484 480¼ 484 +1½ Jul 488 489¾ 485¾ 489¾ +1½ Sep 474¾ 475 473¼ 474¾ — ¼ Dec 477 478¼ 475¾ 477 — ½ May 495 495 493½ 493½ Jul 499½ 500¾ 498¼ 498¼ Dec 470¼ 470¼ 470¼ 470¼ +¾ Dec 463½ 465½ 463½ 465½ Est. sales 146,916. Tue.’s sales 400,110 Tue.’s open int 1,635,740, up 10,451 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 366½ 373 364½ 368¼ +2¾ Sep 371¾ 372½ 370½ 371¼ — ¼ Dec 374¾ 375¼ 374¾ 375¼ +1½ Est. sales 212. Tue.’s sales 819 Tue.’s open int 4,422 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1180¼ 1188¾ 1176¾ 1185½ +6½ Aug 1177½ 1187 1175 1183¾ +6¼ Sep 1154½ 1163½ 1150½ 1158 +3½ Nov 1157 1164¾ 1151½ 1158½ +2½ Jan 1170¾ 1178½ 1165¾ 1172¾ +2½ Mar 1174 1180¾ 1168¼ 1174¾ +2¼ May 1177¾ 1184¼ 1173½ 1178 +½ Jul 1185¾ 1190½ 1179 1183¾ +½ Nov 1149¼ 1154½ 1143¾ 1148 +¼ Est. sales 122,297. Tue.’s sales 283,650 Tue.’s open int 835,855, up 10,476 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 43.63 43.93 43.33 43.66 +.04 Aug 43.87 44.16 43.58 43.89 +.04 Sep 43.97 44.28 43.76 44.03 +.05 Oct 44.03 44.29 43.78 44.03 +.02 Dec 44.28 44.55 44.03 44.26 Jan 44.46 44.71 44.23 44.44 +.01 Mar 44.67 44.85 44.47 44.63 May 44.97 45.10 44.70 44.88 —.01 Jul 45.15 45.24 44.90 45.21 +.14 Est. sales 62,640. Tue.’s sales 146,111 Tue.’s open int 570,856, up 1,447 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 355.50 362.20 355.00 361.60 +6.50 Aug 351.70 356.40 351.00 356.00 +4.80 Sep 349.60 353.20 349.00 352.90 +3.70 Oct 349.10 352.20 348.30 352.00 +3.10 Dec 352.90 355.60 351.60 355.40 +2.80 Jan 354.00 356.30 352.80 356.20 +2.30 Mar 353.50 355.10 351.90 355.10 +1.70 May 354.60 354.90 352.00 354.30 +1.20 Jul 355.80 355.80 353.30 355.00 +.50 Sep 352.10 352.10 352.10 352.10 +1.20 Est. sales 77,011. Tue.’s sales 159,058 Tue.’s open int 475,793

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.