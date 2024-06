CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 678 697¾ 676 683¼ +4¾ Sep 697¾ 718½ 697¾ 704¾ +5¼ Dec 723¾ 742¾ 723 729 +5½ Mar 741¾ 758¾ 740 745¾ +5½ May 749½ 763 745¾ 750¼ +4 Jul 742 755 739½ 745¾ +3½ Sep 748½ 755 740¼ 743 —1¼ Dec 752½ 759¼ 745 748½ — ¾ Mar 754 754 749½ 749½ — ¾ Jul 713¾ 713¾ 713¾ 713¾ +5½ Est. sales 78,306. Fri.’s sales 99,931 Fri.’s open int 438,742, up 2,025 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 445¾ 449 440¾ 440¾ —5½ Sep 453 456½ 448¾ 448¾ —5¼ Dec 467¼ 469¾ 462 462¼ —4¾ Mar 479½ 482¼ 474¾ 475 —4½ May 486¾ 489½ 482¼ 482¼ —4¾ Jul 492 494½ 487½ 487½ —4½ Sep 478¼ 480 474½ 474½ —4¼ Dec 480½ 483 477¼ 477¼ —3¾ Mar 492 493 491¾ 493 +2 Jul 502½ 502½ 498¾ 498¾ —3¼ Dec 471¼ 475¼ 471¼ 471¾ +½ Est. sales 184,733. Fri.’s sales 317,565 Fri.’s open int 1,598,742, up 19,401 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 386 386 374 376¾ —10¾ Sep 392¾ 393 380¼ 380¼ —12 Dec 386½ 386½ 376½ 377¾ —9 Est. sales 459. Fri.’s sales 1,039 Fri.’s open int 4,393, up 24 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1204¼ 1205½ 1191 1193¾ —11¼ Aug 1202½ 1203¾ 1190¼ 1191½ —12 Sep 1183 1184 1169¾ 1170¼ —14¼ Nov 1183¼ 1185¼ 1169¾ 1170¼ —14¼ Jan 1194¾ 1198 1183½ 1183½ —14 Mar 1194¾ 1197 1184¼ 1184½ —12¼ May 1196¾ 1199½ 1188 1188 —11½ Jul 1203½ 1203½ 1193 1193 —11½ Aug 1189½ 1189½ 1189½ 1189½ —8¾ Nov 1166¼ 1167 1157¼ 1157¼ —10¼ Est. sales 113,100. Fri.’s sales 197,890 Fri.’s open int 818,771, up 4,791 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 45.52 45.52 44.54 44.69 —.83 Aug 45.77 45.77 44.81 44.95 —.83 Sep 45.87 45.87 44.94 45.06 —.81 Oct 45.75 45.81 44.96 45.07 —.79 Dec 45.98 46.02 45.17 45.28 —.78 Jan 45.97 46.14 45.34 45.40 —.79 Mar 46.12 46.16 45.48 45.52 —.79 May 46.26 46.26 45.71 45.73 —.76 Jul 46.16 46.26 45.92 46.12 —.53 Est. sales 49,862. Fri.’s sales 133,865 Fri.’s open int 567,418, up 124 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 364.70 364.70 360.30 362.60 —2.10 Aug 357.50 357.90 354.10 356.10 —1.90 Sep 355.70 355.70 351.90 353.30 —2.60 Oct 354.80 355.30 351.90 352.80 —2.90 Dec 358.60 359.20 355.50 356.10 —3.30 Jan 359.20 359.60 356.40 357.00 —3.20 Mar 358.10 358.10 354.90 355.50 —3.30 May 356.90 356.90 354.60 355.00 —3.20 Jul 356.60 357.00 355.80 355.80 —3.30 Aug 355.50 355.70 355.10 355.70 —2.00 Sep 353.50 353.50 352.70 352.90 —2.80 Oct 352.50 352.50 350.20 350.20 —2.40 Est. sales 55,732. Fri.’s sales 167,746 Fri.’s open int 484,831, up 2,140

