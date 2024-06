Habló con una mujer en una parada de autobús durante sus vacaciones. Luego se enamoraron

(CNN) — A Tristano siempre le encanta contar la historia de cómo conoció a su esposa Alessandra: es una increíble…

(CNN) — A Tristano siempre le encanta contar la historia de cómo conoció a su esposa Alessandra: es una increíble historia de amor que abarca todo el continente.

Para Tristano, esta historia también estará interconectada para siempre con otra historia asombrosa que abarca todo el continente: una historia de amistad. Por eso, cada vez que Tristano cuenta su historia de amor, comienza varios años antes de cruzarse por primera vez con su esposa, en 2012, para ser precisos.

Ese fue el año en que Tristano, nacido en Italia, estudió en el extranjero en Sydney, Australia, y pasó unos días de vacaciones en Fiji.

A Tristano le encantaba la nación insular del Pacífico: las espectaculares playas, las aguas azules y las palmeras.

Además, hizo un amigo: un chico llamado Gustavo, de Brasil, que también se hospedaba en el hostal de Tristano. Los dos se cruzaron en la primera noche de Tristano e inmediatamente hicieron clic.

“Nos llevamos muy bien”, le dice Tristano este martes a CNN Travel .

Gustavo, al parecer, había “estado literalmente en todas partes”. Y su sed de aventuras era contagiosa. Tristano se sentó con Gustavo en el bar del albergue durante horas, hablando de sus respectivos viajes. Tristano quedó impresionado e inspirado y sintió que había encontrado un espíritu afín.

“Era una persona que realmente me motivó a viajar cada vez más”, dice Tristano.

Después de Fiji, los dos amigos se mantuvieron en contacto, siguiendo las aventuras del otro en las redes sociales y poniéndose al día regularmente a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

“Durante los años siguientes viajé a muchos lugares donde Gustavo había vivido o estado, así que siempre me daba consejos: qué hacer, qué no hacer, dónde quedarme, a qué albergues ir…” recuerda Tristano.

Corte a 2016. Tristano tenía tres semanas de vacaciones antes de que terminara el año. Estaba considerando ir a algún lugar de Sudamérica.

En uno de sus habituales intercambios de mensajes de texto con Gustavo, Tristano mencionó sus posibles planes. En respuesta, Gustavo dijo que en realidad estaba de regreso en su país de origen, Brasil, y que planeaba permanecer en Sao Paulo durante los próximos meses.

“Y entonces me di cuenta”, dice Tristano. “Pensé: ‘Iré a Brasil. Es una obviedad, porque si encuentro buenos vuelos, tengo allí a una persona que conozco y puedo reunirme con ella de nuevo.’

“Así que literalmente reservé vuelos media hora después de hablar con él. Y esa fue la razón por la que fui y por la que terminé conociendo a Alessandra…”

Una reunión en una parada de autobús

Tristano comenzó su aventura en Brasil en Río de Janeiro. En su segundo día allí, decidió caminar desde su albergue en Panama Beach hasta el barrio de Copacabana en Río.

Siguiendo las indicaciones de su teléfono, Tristano se dirigió a la parada del autobús. Y una vez que estuvo en lo que pensó que era la parada correcta, miró a las otras personas que esperaban.

Había un par de turistas más, también mirando sus teléfonos. Y luego había una mujer joven vestida con lo que Tristano pensó que era “informal de negocios”. Parecía que estaba camino al trabajo.

Cuando Tristano la miró a los ojos, la mujer sonrió. Parecía amigable y segura.

Entonces Tristano se acercó a ella y le preguntó cortésmente (en un portugués mediocre y de disculpa) si estaba esperando en el lugar correcto el autobús a Copacabana.

En inglés, respondió la mujer.

“Sí, estás en el lugar correcto”, dijo. Luego volvió a sonreír. Cuando sonrió, todo su rostro se iluminó y Tristano no pudo evitar devolverle la sonrisa.

“Parecía una persona muy brillante, siempre sonriendo”, recuerda.

La mujer de la parada de autobús se presentó como Alessandra. Como Tristano había adivinado, esa mañana ella se dirigía al trabajo.

“En realidad, nunca solía ir a esa parada de autobús”, le dice Alessandra a CNN Travel hoy. (Alessandra y Tristano solicitaron que sus apellidos no se incluyan en este artículo por razones de privacidad).

El día que conoció a Tristano, Alessandra había tomado una ruta ligeramente diferente esa mañana, ya que tenía que recoger algo en la tienda antes del trabajo. Antes de que Tristano se acercara a ella, Alessndra no lo había notado: había estado en modo viajero, concentrada en el viaje que tenía entre manos.

Pero cuando Tristano empezó a hablarle en su incómodo portugués, Alessandra lo encontró encantador. Y luego hablaron un poco mientras esperaban el autobús: Tristano le dijo a Alessandra que estaba de vacaciones por tres semanas, ella le preguntó cómo había encontrado Rio hasta ahora y le explicó que había vivido allí desde que era niña.

La conversación fluyó con fluidez, hasta tal punto que cuando el autobús se detuvo, Tristano y Alessandra subieron juntos y, en silencio, decidieron sentarse uno al lado del otro y seguir hablando.

“Nos sentamos juntos probablemente durante 15 o 20 minutos durante el viaje en autobús, charlando casualmente”, recuerda Tristano.

Fue un viaje breve, pero justo antes de que el autobús se detuviera en la parada de Tristano, Tristano se volvió hacia Alessandra y le pidió su número.

Le sugirió a Alessandra que sería bueno conocer a un local de Río, “alguien que pueda darme buenos consejos”.

“Iba a viajar a otras zonas de Brasil durante las próximas dos semanas, pero sabía que regresaría a Río”, explica.

Alessandra tenía miedo de darle su número de teléfono a un chico que realmente no conocía. Pero pensó que Tristano parecía dulce y, con toda honestidad, asumió que nunca volvería a saber de él.

“No esperaba nada, sobre todo porque estaba viajando por Brasil”, dice.

Pero Tristano le envió un mensaje de texto a Alessandra de inmediato. Y durante las siguientes semanas, mientras Tristano visitaba a Gustavo en Sao Paulo y exploraba el resto del país, él y Alessandra continuaron enviándose mensajes.

Una primera cita en Río

Una vez que Tristano regresó a Río, se comunicó con Alessandra para preguntarle si le gustaría quedar para cenar.

Alessandra estuvo de acuerdo, pero en el último minuto canceló, explicando que le dolía la cabeza.

Tristano se preguntó si esto sería una excusa, si Alessandra no estaría realmente interesada. Aun así, sugirió que se reorganizaran para la noche siguiente.

“Entonces salimos a cenar”, dice. “Y luego el resto es historia”.

De hecho, Alessandra tuvo dolor de cabeza la noche anterior: una migraña punzante. Estaba feliz de que se reorganizara la fecha y tenía muchas ganas de volver a ver a Tristano. Pero llegó la noche sin expectativas.

“No esperaba sentir algo romántico, sólo una oportunidad de conocerlo”, recuerda. “Pero entonces, bueno, una vez que nos sentamos a la mesa, vi sus ojos verdes brillar. Y sentí que algo chispeaba después de eso”.

Alessandra descubrió que Tristano era un oyente comprensivo y alentador. Pasaron sin problemas entre conversaciones divertidas y alegres y discusiones más profundas.

“La charla fue muy interesante”, recuerda Alessandra. “Estaba muy interesado en mi vida en Río y en lo difícil que era, digamos, comparar mi vida con la suya”.

En cuanto a Tristano, le encantaba echar un vistazo al mundo y la mente de Alessandra y aprender más sobre ella y su infancia en Río.

“Acordamos reunirnos al día siguiente”, recuerda. “Fue un fin de semana. Y pasamos todo el día caminando por la laguna de Río, comiendo helado, charlando, riendo y pasando un rato muy agradable”.

Por la noche, Alessandra y Tristano salieron a tomar unas copas y luego fueron juntos a una discoteca.

“Fue entonces cuando nos besamos por primera vez”, recuerda Tristano.

Esta es la primera foto de Alessandra y Tristano juntos, tomada mientras caminaban por la laguna de Río. Alessandra se cubrió la cara en broma, ya que no estaba segura de ser fotografiada por un chico al que pensó que nunca volvería a ver. (Crédito: Cortesía de Tristano)

Tristano y Alessandra se estaban acercando más. Pero el día siguiente fue el último de Tristano en Río. Los dos estuvieron todo el día juntos, hasta que Tristano tuvo que irse.

“Lo que me marcó fue el momento en que nos despedimos”, dice Tristano. “En la estación de metro, empezó a llorar”.

Mientras Tristano consolaba a Alessandra, la abrazaba y le secaba las lágrimas, él también se emocionó.

Tener que irse lo sintió como “una gran tristeza”, como él dice. El sentimiento le pesaba.

“Y también fue una gran sorpresa, piensas: ‘¿Cómo puedo sentir esto después de conocer a alguien literalmente durante 48 horas?’ Así que me sentí muy fuerte y también muy incierto”.

Tristano y Alessandra querían volver a verse, pero ambos se despidieron pensando que tal vez nunca sucedería. Cuando se fue, Tristano le agradeció a Alessandra por el tiempo que habían pasado juntos, algo que ella interpretó como que las cosas entre ellos habían terminado incluso antes de comenzar.

Pero aunque Tristano regresó al Reino Unido, donde vivía en ese momento, él y Alessandra permanecieron en contacto constante.

Me enviaron mensajes de texto de buenos días y buenas noches. Se enviaron fotos de lo que hacían cada día. Antes de perderse, ambos admitieron que estaban desesperados por volver a verse.

“Y solo tres meses después decidimos viajar juntos a Colombia”, dice Tristano. Este viaje selló el trato y fue “el verdadero comienzo de la relación”, dice Tristano.

“Así que seguimos reuniéndonos”, dice. “Visitar diferentes lugares cada tres o cuatro meses”.

“Era triste cada vez que teníamos que decir adiós”, recuerda Alessandra.

Pero sobre todo intentaron concentrarse en “simplemente disfrutar el tiempo juntos”, dice.

Después de todo, todavía no estaba claro qué les deparaba el futuro y si Alessandra y Tristano podrían construir un futuro en todos los continentes.

“Siempre pensé, ya sabes, esto obviamente no puede continuar para siempre. En algún momento tendremos que decidir qué hacemos”, recuerda Tristano. “Y no estaba seguro de ninguna manera, porque sabía que no estar juntos no significaba que yo no iba a ser feliz, ella no iba a ser feliz…”

Pero la alternativa (que uno de ellos se mudara por el mundo para estar con el otro) parecía un gran paso y una decisión difícil.

Un gran paso

Alessandra y Tristano empezaron a encontrarse en destinos de todo el mundo. (Crédito: Cortesía de Tristano)

Después de un año de conocerse en destinos de todo el mundo, Alessandra vino a Italia por primera vez y conoció a la familia de Tristano. Unos meses más tarde, Tristano conoció a los seres queridos de Alessandra en Brasil. Las cosas entre ellos parecían haber evolucionado naturalmente hacia algo más serio, más concreto.

Por esta época, a principios de 2018, el trabajo de Tristano lo llevó del Reino Unido a Munich, Alemania. Mientras se preparaba para mudarse, Tristano le preguntó a Alessandra si le gustaría mudarse a Alemania con él.

Alessandra pasó una emotiva semana debatiendo su respuesta. Sintió que su vida estaba “al revés” y saltaba entre la certeza de su amor por Tristano, el miedo a lo desconocido y la tristeza ante la idea de abandonar Brasil.

“Fue un cambio muy grande: dejar a mi familia, mis amigos, mi trabajo, los días soleados y la playa”, dice. “Quería ir, pero no quería renunciar a mi vida en Brasil y a mi familia”.

“Pero después de esta semana dije: ‘Mira, no tengo nada que perder, será mejor que lo intente y si no funciona entonces no puedo arrepentirme de algo que no hice’. Y mi mamá me apoyó”.

Aquí están Tristano y Alessandra durante un viaje a los Acantilados Blancos de Dover en el Reino Unido. (Crédito: Cortesía de Tristano)

A la madre de Alessandra le agradaba Tristano y confiaba en la decisión de su hija. Algunos de los amigos de Alessandra se mostraron más cautelosos y sugirieron que Tristano “simplemente estaba jugando con ella”.

“Pero siempre seguí mi corazón”, dice Alessandra. Ella creía en Tristano y su futuro.

“Me sentí bien al saltar”, dice.

Y así, en 2018, Alessandra y Tristano se mudaron juntos a Múnich.

“Estaba entusiasmada por este nuevo capítulo, pero también preocupada por el idioma alemán, del que no tenía ningún conocimiento, y por el clima invernal”, recuerda Alessandra. “Sin embargo, tuve la suerte de encontrar trabajo en una agencia multicultural, que utiliza el inglés como idioma principal. Y me acostumbré a disfrutar los meses fríos con ropa abrigada y comida”.

También ayudó que Alemania tampoco fuera el país de origen de Tristano. También estaba aprendiendo el idioma. Y vivir en un tercer país permitió a la pareja experimentar juntos una nueva cultura.

Una propuesta

2018 fue también el año en que Tristano le pidió a Alessandra que se casara con él. Le preparó una comida de varios platos en su apartamento de Múnich, presentando cada plato bajo una cúpula metálica para cubrir los alimentos, como hacen los camareros en los restaurantes elegantes. Cuando llegó a lo que Alessandra supuso que era el plato final, se llevó una sorpresa: no era un postre, sino un anillo.

“Me sorprendió mucho”, dice Alessandra. “Y luego me pidió que me casara con él en portugués, lo que lo hizo realmente especial para mí”.

Tristano y Alessandra disfrutaron de una pequeña ceremonia de boda en Alemania. Luego empezaron a forjarse una vida juntos, instalándose en nuevos trabajos y mirando hacia el futuro.

“Nos ayudamos mutuamente para alcanzar nuestros objetivos”, dice Tristano.

El año pasado, en 2023, Alessandra y Tristano dieron la bienvenida a un hijo juntos, Gabriele. Están criando a Gabriele para que hable cuatro idiomas: italiano, portugués, alemán e inglés.

Alessandra tomó esta foto de Tristano con su hijo Gabriele en un viaje reciente a Brasil. (Crédito: Cortesía de Tristano)

“Hasta que Alessandra se mudó a Alemania, hablábamos en inglés”, recuerda Tristano. “Pero luego, obviamente, decidimos: ‘Está bien, no podemos pasarnos la vida hablando inglés’. No es nuestra lengua materna para ninguno de nosotros’”.

La pareja se comprometió a dominar el idioma del otro, promesa que cumplieron.

“Por eso ahora básicamente cambiamos entre portugués e italiano cada pocos meses”, explica Tristano.

En mayo, Gabriele, el hijo de Tristano y Alessandra, cumplió un año. A principios de este año, Alessandra y Tristano lo llevaron a Brasil por primera vez, en un viaje prolongado de dos meses para visitar a sus familiares y seres queridos.

“Pasamos muchas semanas de esos dos meses en Río. Y durante la última semana y media nos quedamos, de hecho, en la zona de Copacabana”, dice Tristano.

Naturalmente, permanecer allí llevó a la pareja a su primer encuentro, hace ocho años, en la parada de autobús de Río. Pensar en lo lejos que habían llegado fue emotivo para ambos.

“Fue una locura”, dice Tristano. “Estábamos haciendo la misma ruta de autobús con nuestro hijo. Ni siquiera sé cómo describirlo”.

Una serie de acontecimientos que cambian la vida

Tristano le da crédito a su amigo Gustavo por haberlo ayudado a allanar el camino que lo llevó a Alessandra. Aquí están Tristano y Gustavo en Sao Paulo en el viaje de Tristano a Brasil en 2016. (Crédito: Cortesía de Tristano)

Unos días después de conocer a Alessandra en la parada de autobús de Río allá por 2016, Tristano se reunió con su buen amigo Gustavo en Sao Paulo. Tristano recuerda que ambos hablaron sobre su vida amorosa. Tristano apenas conocía a Alessandra entonces (y no tenía motivos para suponer que volvería a verla alguna vez), pero aún así se encontró entusiasmado con Gustavo sobre la mujer de la parada de autobús.

“Compartimos historias y dije: ‘Sabes, de hecho conocí a una chica, Alessandra’. Y le hablé de ella, de lo interesante que era y demás”, recuerda Tristano.

Tristano actualizó a Gustavo sobre su romance con Alessandra a medida que la relación se desarrolló durante los siguientes años. Siempre esperó que los dos pudieran conocerse, y a menudo le decía a Gustavo que le daba crédito por haberlo puesto en el camino para conocer a Alessandra.

En el verano de 2019, Tristano se dio cuenta de que hacía tiempo que no sabía nada de Gustavo. Se comunicó con WhatsApp, pero el mensaje no fue leído ni respondido.

“No le di mucha importancia”, dice Tristano. “Pero luego entré en su página de Facebook y me di cuenta de que se había ahogado durante una excursión a nadar en Hawaii”.

Tristano estaba en shock. Su amigo había fallecido unos meses antes. Como no tenían amigos en común, la noticia se le pasó por alto.

Tristano se sentó frente a su computadora portátil, leyendo las palabras una y otra vez. Con un sentimiento de angustia, se dio cuenta de que nunca volvería a ver a su amigo, que Alessandra y Gustavo nunca se encontrarían.

“Siempre imaginé que si íbamos a tener una boda, con una gran recepción y demás, Gustavo sería la principal persona a quien agradecería por haber conocido a Alessandra, porque fue gracias a él que terminé yendo a Brasil. ”, dice Tristano. “Obviamente, eso no podría suceder”.

Tristano estaba desconsolado. En medio de su dolor, buscó en Facebook los datos de la madre de Gustavo. Le envió una solicitud de amistad.

“Me puse en contacto con su mamá. Y le conté toda la historia y se alegró mucho de saber que gracias a la pasión de Gustavo por viajar y a sus amigos, hizo un aporte enorme a nuestra vida”, dice Tristano.

Tristano sigue en contacto con la madre de Gustavo. Y todavía le da crédito a su amigo por haberle cambiado la vida. Él ve la historia de su vida definida por dos encuentros fortuitos de viaje: primero con Gustavo y luego con Alessandra. Ambas historias, para Tristano, ilustran el poder de los viajes y las conexiones.

“Si no hubiera viajado a Fiji y no lo hubiera conocido, seguramente tampoco habría viajado a Brasil en 2016”, afirma Tristano. “Y mi hijo Gabriele no estaría aquí hoy”.

