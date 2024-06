Ella pensó que había encontrado el amor en un club anfitrión japonés. Luego las facturas se dispararon y la obligaron a trabajar como prostituta

(CNN) — Yu sintió una oleada de emoción cuando entró en su bar por primera vez, ansiosa por conocer al…

(CNN) — Yu sintió una oleada de emoción cuando entró en su bar por primera vez, ansiosa por conocer al joven y encantador anfitrión al que había estado siguiendo durante años en línea.

Esa fría noche de enero del año pasado, charlaron mientras tomaban champagne, el primero de muchos encuentros que harían que Yu se enamorara rápidamente.

Yu, de 41 años, médica y madre divorciada de dos hijos, pronto comenzó a pasar cada minuto libre con él en el bar del principal barrio rojo de Tokio, gastando miles de dólares en bebidas alcohólicas muy caras.

A cambio, colmó a Yu con atenciones y pequeños obsequios, celebró su cumpleaños con ella e incluso le prometió comprarle un anillo.

“Él dijo: ‘Tú eres mi novia'”, dijo Yu, a quien CNN identifica con un seudónimo para proteger su privacidad. “Le creí”.

Yu dice que el anfitrión, guapo y de unos 20 años, la animó a aumentar la cuenta del bar que rápidamente se salió de control.

Luego se le acabó el dinero y todo cambió.

Una silueta de Yu, que conoció a su anfitrión por primera vez en enero de 2023. Más de un año después, todavía está endeudada y recurre al trabajo sexual para pagar sus cuentas. (Crédito: Daniel Campisi/CNN)

Como Yu no tenía forma de pagar los 25 millones de yenes (alrededor de 165.000 dólares) que le debía al colegio de abogados, dijo que él se haría cargo de la deuda. Pero ahora tendría que pagarle, y el trabajo sexual sería la única forma de recaudar dinero.

Yu es una de los cientos de mujeres obligadas a vender sus cuerpos después de frecuentar los llamados “clubes anfitriones” de Japón , dijeron expertos a CNN.

Hay más de 300 de estos lugares en el distrito Kabukicho de Tokio, iluminado con luces de neón, que ofrecen compañía masculina a mujeres solitarias.

Aunque no todos los anfitriones explotan a sus clientas, las autoridades dicen que algunos clubes están vinculados al crimen organizado, mientras que los activistas dicen que la regulación laxa de la industria ha permitido que los abusos se agraven.

Según las leyes actuales, cualquier persona mayor de 18 años puede ingresar a los clubes, y hasta ahora los esfuerzos de los legisladores para introducir protecciones más estrictas han fracasado.

Los casos de deuda extrema, explotación y tráfico sexual aumentaron después de que se levantaron las restricciones de Covid en 2023, dicen los activistas, y las mujeres acudieron en masa a clubes anfitriones después de varios años de cierre de empresas y aislamiento.

Anfitriones masculinos beben chamapgne con un cliente en un club anfitrión en Kabukicho, Tokio, en enero de 2017. (Crédito: Behrouz Meheri/AFP/Getty Images)

El año pasado, la Policía de Tokio arrestó a 140 personas por presunta prostitución en Kabukicho, según la emisora ​​pública NHK , tres veces más que el año anterior. De los detenidos, el 40% dijo a la Policía que estaban solicitando el pago de deudas contraídas en los clubes anfitriones, informó NHK.

Ante el aumento de estos casos, las autoridades establecieron líneas de ayuda para las víctimas y arrestaron a anfitriones por supuestamente obligar a clientes endeudados a realizar trabajo sexual.

En diciembre, la Policía de Tokio inspeccionó 176 clubes anfitriones en Kabukicho, informó NHK , y encontró violaciones regulatorias en el 75% de los lugares, principalmente por no mostrar claramente el precio del alcohol y por colocar los menús fuera de la vista.

“Es básicamente una estafa romántica”, dijo Ayaka Shiomura, miembro de la cámara alta del parlamento de Japón, quien ha presionado sin éxito para que se establezcan mejores salvaguardias contra los clubes anfitriones explotadores.

“A algunas de estas mujeres les lavan el cerebro para que piensen que están saliendo con estos anfitriones. Es un círculo vicioso y malo”.

El precio del amor

Para muchas víctimas, ese ciclo comienza en línea, especialmente en las redes sociales, donde los anfitriones construyeron su base de fanáticos cuando las restricciones pandémicas obligaron a sus clubes a cerrar.

Mikami Rui, de 28 años, ha trabajado como anfitrión durante los últimos 10 años y dice que durante gran parte de su carrera los clubes no eran muy conocidos. Pero “la conciencia se está extendiendo en Japón” gracias a plataformas como Instagram, TikTok y X, donde los presentadores están “trabajando muy duro para ser más visibles”, dijo.

Si bien insiste en que nunca ha obligado a un cliente a realizar trabajo sexual, admite haber persuadido anteriormente a mujeres a gastar mucho más allá de sus posibilidades.

Ahora, afirma, “entretengo a mujeres sin presionarlas por dinero… me limito a lo que pueden pagar”.

Mikami Rui ha sido presentadora durante 10 años, luego de ser reclutada a los 18 años. (Crédito: Daniel Campisi/CNN)

En estas aplicaciones, los anfitriones identifican y coquetean con clientes potenciales para incitarlos a visitar los clubes, dijo Hidemori Gen, un defensor en Tokio que ofrece un servicio de consulta sin cita previa para víctimas de abuso sexual y violencia de pandillas.

A menudo, los anfitriones se dirigen a mujeres jóvenes vulnerables, quitándoles sus ahorros y luego obligándolas a realizar trabajo sexual para pagar sus deudas del colegio de abogados, dijo Gen.

Yu había visto los videos del anfitrión en YouTube durante dos años antes de ir a su club; esa primera reunión sentó las bases para una relación unilateral de falsas promesas.

Después de esa noche, él se acercó para pedirle verla nuevamente, por lo que Yu visitó el club una vez más. Pronto, él la trataba en restaurantes y bares de narguile, prestándole especial atención “por encima de otras chicas”, dijo. Habló de ir a los lugares que ella quería visitar, como Disneylandia o el popular destino insular japonés de Okinawa.

Este tipo de atención especial es la razón por la que las víctimas –algunas de tan solo 18 años– a menudo creen genuinamente que los anfitriones son sus novios, dijo Shiomura, miembro de la asamblea nacional.

Hidemori Gen, un defensor en Tokio, ofrece un servicio de consulta sin cita previa para víctimas de abuso sexual y violencia de pandillas. (Crédito: Daniel Campisi/CNN)

Los anfitriones pueden tener relaciones sexuales con sus clientes “desde el principio” para establecer intimidad, diciendo cosas como “te amo” y “casémonos”; algunos incluso llegan a conocer a los padres de las mujeres, dijo.

Todo el tiempo, Yu estuvo acumulando facturas que no podía pagar.

Los clubes anfitriones suelen ofrecer grandes descuentos a los nuevos clientes, atrayéndolos con bebidas baratas y luego subiendo los precios una vez que se han enganchado (algunas botellas de alcohol cuestan hasta 6.000 dólares).

Muchos anfitriones también alientan a los clientes a mantener abierta la cuenta del bar durante semanas seguidas, motivo por el cual las deudas pueden perderse de vista.

Los tableros de anuncios de los clubes anfitriones están iluminados en el área de entretenimiento de Kabukicho el 5 de noviembre de 2007 en Tokio, Japón. (Crédito: El Asahi Shimbun/Getty Images)

“Me preguntó: ‘¿Cómo me vas a pagar?’ y cuando le dije que no lo sabía, me dijo: ‘Vete al extranjero a trabajar como trabajador sexual’”, dijo Yu.

“No quería. Pero dijo que era la única manera y que podía ganar 8 millones de yenes (unos 53.000 dólares) al mes”.

Desesperada y sin sus ahorros, Yu comenzó a trabajar como prostituta en Japón y los territorios chinos de Macao y Hong Kong. No parecía que tuviera otra opción, dijo.

“Trabajamos turnos de más de 10 horas. Cada hora había un espectáculo y me elegían y luego me compraban. Me entristeció mucho ver que compraron a unas 100 niñas, incluyéndome a mí”, dijo.

“Cuando mi cuerpo estaba agotado o me sentía débil, pensaba que sería más fácil morir. Pensé mucho en eso”.

Abrumada por la vergüenza y el enojo consigo misma, no les contó a sus amigos ni a sus familiares su situación.

Shiomura, el legislador, dijo que incluso cuando son explotadas, muchas mujeres todavía ven a los anfitriones como sus novios y quieren apoyarlos.

“Creo que te dice cuán profundo es este control mental”, dijo.

Sin regulaciones, sin alivio

Gen, que dirige el servicio de consulta para víctimas de abuso, dice que ha visto que casos como el de Yu se han quintuplicado solo en el último año.

“La primavera pasada, cuando salimos de la pandemia y nos quitaron las máscaras, fue cuando las consultas sobre los clubes anfitriones aumentaron dramáticamente”, dijo.

Y las leyes retrasan el aumento de casos, lo que permite que los clubes anfitriones explotadores continúen con sus prácticas turbias.

Shiomura propuso el año pasado un proyecto de ley en el parlamento que pedía investigaciones gubernamentales, campañas de concientización pública, servicios de asesoramiento y asistencia laboral para las víctimas. Rechazado por el partido gobernante, el proyecto de ley no fue aprobado, y algunos críticos argumentaron que las clientas son responsables de visitar los clubes anfitriones y gastar de manera irresponsable.

Ayaka Shiomura es miembro de la cámara alta del parlamento de Japón y ha hecho campaña a favor de leyes que limiten los clubes anfitriones explotadores y ayuden a las víctimas. (Crédito: Daniel Campisi/CNN)

Eso significa que depende en gran medida de los anfitriones y de los clubes anfitriones la autorregulación, algo que algunos han prometido hacer. Desde abril, más de una docena de operadores de clubes anfitriones en Tokio –cada uno de ellos propietario de varios locales– dijeron que negarían la entrada a mujeres menores de 20 años, la edad legal para beber, y evitarían que los clientes acumularan deudas masivas.

Rui, el anfitrión, acogió con satisfacción la medida y dijo que los clubes que infrinjan las directrices deberían cerrarse.

Pero hay muchos más clubes además de los propiedad de los 13 operadores que se han comprometido a seguir las nuevas reglas autoimpuestas, y no hay tal compromiso a nivel nacional. Incluso dentro de Tokio, Shiomura expresó dudas sobre si los clubes cumplirían sus promesas y dijo que volvería a presentar el proyecto de ley rechazado si el problema continuaba.

“Mucha gente dice que es la responsabilidad de la mujer. Pero no me atrevería a pensar eso”, dijo. “Creo que hay un problema con la sociedad japonesa que mira los cuerpos de mujeres tan jóvenes, mujeres jóvenes en la adolescencia y en los 20 años, como productos”.

Y hay poco alivio para las víctimas cuyas vidas ya han sido trastornadas.

Yu ya no ve al anfitrión, quien, según ella, la liberó de su deuda después de haber pagado la mayor parte. Pero con facturas que cubrir y una gran deuda de tarjetas de crédito, todavía se siente atrapada.

“Sigo haciendo trabajo sexual porque no puedo permitirme el lujo de irme. No quiero hacer este trabajo. Siento que me voy a desmoronar”, dijo Yu.

“He tocado fondo. No sé si podré empezar de nuevo”.

Moeri Karasawa de CNN contribuyó a este informe.

