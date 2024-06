CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 571¼ 579¼ 557¾ 561½ —11¼ Sep 586 593¾ 574¼ 575¾ —10¼ Dec 610 616¾ 599 599¾ —10 Mar 628½ 634¾ 617¾ 618¼ —10¼ May 637¾ 643¼ 628¼ 628¾ —9 Jul 637¾ 644¾ 631 631¾ —7½ Sep 646¼ 649¾ 638½ 638¾ —7 Dec 657 658 648½ 648¾ —6¾ Mar 658 658 654¾ 654¾ —5¾ May 653 —5½ Jul 630½ —3½ Est. sales 217,983. Thu.’s sales 205,330 Thu.’s open int 411,844, up 10,229 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 440 442½ 434¼ 435 —4¾ Sep 444¾ 447½ 440¼ 440½ —4¼ Dec 457 459½ 452½ 453¼ —3½ Mar 467¾ 469¾ 463¼ 464 —3½ May 475½ 477 470¾ 471¾ —3¼ Jul 480¾ 482¾ 476¾ 477½ —3¼ Sep 468 468¾ 463½ 464½ —3¼ Dec 469¼ 470¾ 464¾ 465¼ —4 Mar 478¾ 478¾ 474¾ 475¼ —3¾ May 485 485 481¾ 481¾ —3¾ Jul 487 487 486½ 486½ —3½ Sep 459 —3¾ Dec 461¾ 461¾ 457 457¾ —3½ Jul 470½ —3½ Dec 460 460 456½ 456½ —4 Est. sales 607,524. Thu.’s sales 557,946 Thu.’s open int 1,573,368, up 5,673 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 320 324¾ 300 307 —12¼ Sep 319½ 324¼ 305 309¾ —11 Dec 326¼ 327 308 312½ —14¼ Mar 334 334 323 323 —12 May 335 335 329¼ 329¼ —12 Jul 335 —11 Sep 335 335 330¾ 330¾ —11 Dec 337½ —11 Mar 334½ —11 May 340½ —11 Jul 335¾ Sep 351½ Est. sales 720. Thu.’s sales 720 Thu.’s open int 4,660, up 105 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1156 1168¾ 1156 1160½ +5¼ Aug 1140¼ 1152 1140¼ 1147 +7¼ Sep 1113½ 1124¼ 1111¾ 1119½ +6¼ Nov 1116½ 1125¾ 1113¼ 1120 +3¼ Jan 1130¾ 1138 1127½ 1132¾ +1¾ Mar 1135½ 1141¾ 1132 1137¼ +1½ May 1142 1147 1137¾ 1143¼ +1 Jul 1148¾ 1152½ 1144¼ 1149½ +¾ Aug 1144¾ 1144¾ 1143½ 1143½ — ¼ Sep 1123 1123 1118¼ 1119¼ —2¾ Nov 1114 1117½ 1108¾ 1110 —4¼ Jan 1120 —3½ Mar 1119½ —3¼ May 1123¼ —3¼ Jul 1132 1132 1129 1129¼ —3¼ Aug 1123¼ —3¼ Sep 1100¾ —2½ Nov 1094 1094 1093¾ 1093¾ —2½ Jul 1094 —2½ Nov 1064 —2½ Est. sales 432,669. Thu.’s sales 387,864 Thu.’s open int 801,463 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 43.94 44.17 43.61 43.94 —.03 Aug 44.25 44.42 43.87 44.20 —.05 Sep 44.34 44.52 44.00 44.29 —.07 Oct 44.20 44.42 43.91 44.21 —.04 Dec 44.32 44.58 44.03 44.38 +.01 Jan 44.33 44.55 44.06 44.41 +.01 Mar 44.42 44.60 44.15 44.48 +.01 May 44.61 44.69 44.27 44.57 Jul 44.65 44.80 44.38 44.64 —.04 Aug 44.37 44.43 44.37 44.43 —.06 Sep 44.09 44.13 43.95 44.13 —.05 Oct 43.55 43.71 43.52 43.71 —.05 Dec 43.80 43.80 43.39 43.61 —.02 Jan 43.63 —.01 Mar 43.65 —.01 May 43.58 —.01 Jul 43.57 —.01 Aug 43.30 —.01 Sep 43.32 —.01 Oct 43.19 —.01 Dec 43.41 —.01 Jul 43.30 —.01 Oct 43.29 —.01 Dec 43.03 —.01 Est. sales 311,963. Thu.’s sales 286,671 Thu.’s open int 575,673 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 358.80 364.90 358.50 361.80 +4.20 Aug 345.70 351.20 345.60 348.70 +3.70 Sep 338.90 343.90 338.70 341.80 +3.30 Oct 336.20 339.70 335.30 337.50 +1.70 Dec 340.60 343.70 339.40 341.40 +1.20 Jan 342.20 344.50 340.90 342.50 +.60 Mar 343.30 345.10 341.90 343.30 +.50 May 344.00 346.00 342.90 343.90 +.30 Jul 346.30 347.80 345.10 346.00 Aug 347.30 347.40 344.50 345.00 —.40 Sep 345.50 345.50 342.60 342.90 —.80 Oct 343.00 343.10 339.60 339.60 —1.80 Dec 343.00 345.00 340.80 340.80 —2.20 Jan 340.10 —2.50 Mar 337.80 —2.40 May 338.00 —2.50 Jul 339.20 —2.50 Aug 337.00 —2.70 Sep 337.40 —2.40 Oct 336.90 —2.50 Dec 336.50 —2.50 Jul 337.00 —2.50 Oct 337.00 —2.50 Dec 339.90 —2.50 Est. sales 266,489. Thu.’s sales 247,399 Thu.’s open int 522,201, up 2,136

