CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 626 627¾ 610½ 617 —9½ Sep 645½ 647½ 630½ 636 —10¾ Dec 670¾ 671½ 655½ 660¼ —11¼ Mar 688 688½ 674¾ 678½ —11½ May 696½ 696¾ 683¾ 687½ —11 Jul 693 693¼ 682¾ 686¾ —8¾ Sep 693 693 686¾ 692 —6½ Dec 701 701½ 694½ 700¾ —6¾ Mar 700 704¼ 700 704¼ —5¾ May 702¾ 702¾ 697½ 701¼ —5 Jul 676¼ —5 Est. sales 290,309. Tue.’s sales 268,549 Tue.’s open int 395,778 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 449 455 448½ 454¼ +4¾ Sep 453¼ 457½ 450¾ 456¾ +3 Dec 464½ 469¼ 462¼ 468¾ +3½ Mar 476½ 480½ 474 479¾ +2½ May 484 488 482¼ 487 +2 Jul 490¼ 494 489 492½ +1¼ Sep 474½ 477¾ 473½ 476¾ +¾ Dec 476½ 479¼ 475¼ 478½ +1 Mar 487¾ 488½ 485¼ 488¼ +¾ May 495 495 494½ 494½ +¾ Jul 499¼ 499½ 498½ 499 +¾ Sep 471¾ +2 Dec 468 470¾ 467¾ 470¾ +2¼ Jul 482½ +2¼ Dec 466½ 467¾ 466½ 467¾ +2½ Est. sales 593,239. Tue.’s sales 532,299 Tue.’s open int 1,600,311 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 334 337¼ 330 330¾ —3¼ Sep 344 346¼ 334½ 335½ —5¾ Dec 357¾ 361¼ 349½ 350 —6½ Mar 366½ 367 360 360 —6½ May 366 —6½ Jul 370¾ —6½ Sep 382½ —6½ Dec 389¼ —6½ Mar 386¼ —6½ May 392¼ —6½ Jul 355½ —6½ Sep 371¼ —6½ Est. sales 856. Tue.’s sales 856 Tue.’s open int 3,797 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1177¼ 1186½ 1171 1177¼ — ¾ Aug 1170¼ 1177½ 1162¼ 1166¾ —5 Sep 1147¾ 1153 1137¾ 1143 —5¼ Nov 1150 1156 1141 1147¼ —4¼ Jan 1164¼ 1169½ 1154½ 1160¼ —4½ Mar 1167¼ 1172 1157¾ 1162¼ —5¼ May 1172 1177¼ 1163¼ 1167½ —5 Jul 1175¼ 1183 1169½ 1173¾ —5 Aug 1165¾ 1169 1165¾ 1167¾ —5¼ Sep 1144¾ 1144¾ 1144¼ 1144¼ —6¼ Nov 1141¾ 1145½ 1131 1135¼ —7¼ Jan 1144 —7¼ Mar 1142¾ —7½ May 1145¾ —7½ Jul 1151½ —7¾ Aug 1145½ —7¾ Sep 1124¼ —7¾ Nov 1115¾ —7¾ Jul 1116 —7¾ Nov 1086 1086 1086 1086 —1½ Est. sales 369,987. Tue.’s sales 333,804 Tue.’s open int 809,104 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 43.69 44.17 43.47 43.79 +.12 Aug 43.95 44.40 43.70 44.00 +.09 Sep 43.97 44.41 43.73 44.01 +.07 Oct 43.88 44.27 43.61 43.89 +.05 Dec 44.02 44.44 43.77 44.05 +.06 Jan 44.08 44.54 43.94 44.21 +.07 Mar 44.29 44.73 44.11 44.40 +.06 May 44.48 44.90 44.30 44.59 +.06 Jul 44.67 45.03 44.45 44.75 +.08 Aug 44.50 44.84 44.30 44.60 +.10 Sep 44.60 44.61 44.07 44.34 +.10 Oct 44.28 44.30 44.00 44.00 +.11 Dec 44.08 44.19 43.72 43.91 +.11 Jan 43.92 +.11 Mar 43.94 +.11 May 43.87 +.11 Jul 43.82 +.05 Aug 43.55 +.05 Sep 43.57 +.05 Oct 43.44 +.05 Dec 43.66 +.05 Jul 43.55 +.05 Oct 43.54 +.05 Dec 43.28 +.05 Est. sales 230,560. Tue.’s sales 207,917 Tue.’s open int 565,930 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 358.60 365.00 358.00 360.20 +.90 Aug 351.90 355.50 350.70 351.30 —1.00 Sep 348.80 351.00 346.40 347.10 —2.10 Oct 349.00 350.50 346.00 347.20 —2.10 Dec 353.50 355.00 350.30 352.20 —1.90 Jan 354.60 356.00 351.40 353.30 —1.70 Mar 354.10 355.20 351.00 352.80 —1.60 May 353.50 354.90 351.10 352.70 —1.70 Jul 355.70 355.70 353.80 354.30 —1.60 Aug 353.70 354.20 353.10 353.10 —1.60 Sep 351.90 351.90 351.20 351.20 —1.60 Oct 348.70 —1.50 Dec 350.70 —1.30 Jan 350.80 —1.30 Mar 348.40 —1.30 May 348.90 —1.30 Jul 350.10 —1.30 Aug 348.20 —1.30 Sep 348.50 —1.40 Oct 348.20 —1.40 Dec 347.90 —1.40 Jul 348.40 —1.40 Oct 348.40 —1.40 Dec 351.30 —1.40 Est. sales 263,692. Tue.’s sales 239,229 Tue.’s open int 483,106, up 1,993

