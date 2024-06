CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 606¾ 633 605½ 626½ +19 Sep 629¾ 652¾ 628¾ 646¾ +16 Dec 658 677 657¼ 671½ +12½ Mar 678½ 695 678 690 +10 May 688 703 688 698½ +8¾ Jul 686 700 686 695½ +8¾ Sep 690 703¼ 690 698½ +7¼ Dec 700¼ 710 700¼ 707½ +7¼ Mar 710 +6 May 706¼ +5¼ Jul 681¼ +5 Est. sales 253,230. Mon.’s sales 230,904 Mon.’s open int 421,028, up 7,664 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 450¾ 456¼ 449 449½ —2¼ Sep 455¼ 458¾ 453 453¾ —2½ Dec 467½ 471¼ 464½ 465¼ —3 Mar 479¾ 483½ 476½ 477¼ —3 May 487½ 491¼ 484½ 485 —3¼ Jul 494 497½ 490¾ 491¼ —3¼ Sep 478¾ 480½ 475¼ 476 —2¾ Dec 478 482 476¾ 477½ —2½ Mar 490¾ 491 487½ 487½ —2¼ May 493¾ —2¼ Jul 500½ 500½ 498¼ 498¼ —2¼ Sep 469¾ —2½ Dec 471¾ 472 468½ 468½ —2½ Jul 480¼ —2½ Dec 465¼ —2½ Est. sales 499,058. Mon.’s sales 431,208 Mon.’s open int 1,613,626 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 338½ 340¾ 333 334 +½ Sep 350¼ 351¾ 340¾ 341¼ —2 Dec 358½ 366¾ 355¾ 356½ —2 Mar 366½ —2 May 372½ —2 Jul 377¼ —2 Sep 389 —2 Dec 395¾ —2 Mar 392¾ —2 May 398¾ —2 Jul 362 —2 Sep 377¾ —2 Est. sales 912. Mon.’s sales 912 Mon.’s open int 3,810 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1188¼ 1193 1177 1178 —10¼ Aug 1182 1186¼ 1170¾ 1171¾ —11 Sep 1157¾ 1161¾ 1147¼ 1148¼ —10 Nov 1158 1163 1150¼ 1151½ —7¼ Jan 1170 1175½ 1163¾ 1164¾ —7 Mar 1172 1176¾ 1166¼ 1167½ —5½ May 1176¼ 1181 1171½ 1172½ —5¼ Jul 1182 1186½ 1177¼ 1178¾ —4½ Aug 1175 1175 1172¼ 1173 —4¾ Sep 1152½ 1152½ 1150½ 1150½ —4¾ Nov 1145 1149½ 1140¾ 1142½ —4 Jan 1151¼ —4 Mar 1151 1151 1150¼ 1150¼ —4 May 1153¼ —4 Jul 1159¼ —3¾ Aug 1153¼ —3¾ Sep 1132 —3¾ Nov 1123½ —3¾ Jul 1123¾ —3¾ Nov 1087½ —3¾ Est. sales 306,273. Mon.’s sales 273,240 Mon.’s open int 825,884 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 43.64 44.06 43.07 43.67 +.01 Aug 43.87 44.31 43.34 43.91 +.01 Sep 43.94 44.33 43.42 43.94 Oct 43.90 44.21 43.45 43.84 —.06 Dec 44.09 44.38 43.61 43.99 —.10 Jan 44.14 44.48 43.80 44.14 —.12 Mar 44.38 44.63 44.04 44.34 —.13 May 44.68 44.81 44.32 44.53 —.14 Jul 44.81 44.94 44.49 44.67 —.16 Aug 44.53 44.55 44.50 44.50 —.16 Sep 44.24 —.17 Oct 43.89 —.18 Dec 43.71 43.85 43.65 43.80 —.22 Jan 43.81 —.22 Mar 43.83 —.22 May 43.76 —.22 Jul 43.77 —.12 Aug 43.50 —.12 Sep 43.52 —.12 Oct 43.39 —.12 Dec 43.61 —.12 Jul 43.50 —.12 Oct 43.49 —.12 Dec 43.23 —.12 Est. sales 202,875. Mon.’s sales 186,165 Mon.’s open int 574,795, up 1,713 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 368.20 371.40 358.20 359.30 —8.70 Aug 359.90 362.20 351.30 352.30 —7.10 Sep 355.10 357.30 348.20 349.20 —6.10 Oct 354.00 356.10 348.40 349.30 —5.10 Dec 358.10 360.30 353.20 354.10 —4.50 Jan 358.90 361.00 354.20 355.00 —4.20 Mar 358.00 359.70 353.70 354.40 —3.70 May 358.20 358.50 353.70 354.40 —3.40 Jul 359.20 359.30 355.60 355.90 —3.20 Aug 357.00 357.60 354.60 354.70 —3.20 Sep 354.80 355.40 352.80 352.80 —3.30 Oct 350.20 —3.60 Dec 352.00 —3.80 Jan 352.10 —3.80 Mar 349.70 —3.80 May 350.20 —3.80 Jul 351.40 —3.80 Aug 349.50 —3.90 Sep 349.90 —3.80 Oct 349.60 —3.90 Dec 349.30 —4.00 Jul 349.80 —4.00 Oct 349.80 —4.00 Dec 352.70 —4.00 Est. sales 306,273. Mon.’s sales 240,238 Mon.’s open int 481,113, up 16,758

