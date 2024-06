CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 672½ 681¼ 657¾ 658¼ —14½ Sep 694 702 679¼ 680 —14 Dec 717 726¼ 705 705¾ —12¾ Mar 736 743 723½ 724¼ —11¾ May 743 748 730¼ 731 —11¼ Jul 737¾ 742½ 725¾ 727 —10¾ Sep 738½ 743 727¼ 729 —9¾ Dec 750 750 735 735 —9¾ Mar 751 756 736¼ 736¼ —9 May 728¼ —8¼ Jul 702½ 702½ 702¼ 702¼ — ¼ Est. sales 161,440. Mon.’s sales 154,836 Mon.’s open int 439,339, up 597 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 442½ 448¼ 440 442½ —1 Sep 448¼ 453¾ 446¼ 448¼ —1 Dec 461¼ 466½ 459¾ 462 — ¾ Mar 475 478½ 472½ 474¾ — ¾ May 481¾ 486 480½ 482½ — ¾ Jul 487 491½ 486¼ 488¼ — ½ Sep 472½ 477¾ 472½ 475 — ¼ Dec 476¼ 480¼ 475¼ 477½ +¼ Mar 485¾ 490 485¾ 487½ +¼ May 495 495 493½ 493½ Jul 499½ 500¾ 498¼ 498¼ Sep 470½ Dec 468½ 469½ 468¼ 469½ +1 Jul 481¼ +1 Dec 463½ 465½ 463½ 465½ Est. sales 525,725. Mon.’s sales 485,711 Mon.’s open int 1,625,289, up 26,547 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 370¼ 374 365 365½ —9¼ Sep 378½ 380½ 371 371½ —12 Dec 376 379½ 373¼ 373¾ —6 Mar 376¼ —7 May 382¼ —7 Jul 387 —7 Sep 398¾ —7 Dec 405½ —7 Mar 402½ —7 May 408½ —7 Jul 371¾ —7 Sep 387½ —7 Est. sales 1,038. Mon.’s sales 1,033 Mon.’s open int 4,521, up 128 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1184 1189½ 1176 1179 —5½ Aug 1181¾ 1187¼ 1175¼ 1177½ —5 Sep 1160¾ 1165¾ 1153 1154½ —7½ Nov 1163 1167½ 1154 1156 —7¾ Jan 1177 1181¾ 1168¼ 1170¼ —7½ Mar 1178½ 1184¾ 1171 1172½ —7¾ May 1182½ 1189 1175½ 1177½ —6¾ Jul 1188 1192¾ 1181½ 1183¼ —6¼ Aug 1177½ —6 Sep 1160¼ 1160¼ 1154 1155¾ —5¾ Nov 1153½ 1156 1146¾ 1147¾ —5¼ Jan 1156½ —5¼ Mar 1155½ —5¼ May 1158 —5¼ Jul 1164 —5 Aug 1158 —5 Sep 1136¾ —5 Nov 1128¼ —5¼ Jul 1128¼ —5¼ Nov 1100¾ 1100¾ 1092 1092 —5¼ Est. sales 271,266. Mon.’s sales 251,197 Mon.’s open int 825,379, up 6,608 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 44.14 44.55 43.57 43.62 —.52 Aug 44.37 44.80 43.81 43.85 —.53 Sep 44.52 44.93 43.94 43.98 —.54 Oct 44.52 44.95 43.98 44.01 —.54 Dec 44.74 45.17 44.18 44.26 —.54 Jan 44.85 45.32 44.33 44.43 —.53 Mar 45.03 45.46 44.50 44.63 —.48 May 45.51 45.51 44.71 44.89 —.42 Jul 45.39 45.39 44.90 45.07 —.41 Aug 45.00 45.00 44.85 44.96 —.36 Sep 45.00 45.00 44.72 44.72 —.35 Oct 44.50 44.50 44.39 44.39 —.34 Dec 44.50 44.50 44.24 44.24 —.43 Jan 44.25 —.43 Mar 44.27 —.43 May 44.20 —.43 Jul 44.11 —.43 Aug 43.84 —.43 Sep 43.86 —.43 Oct 43.73 —.43 Dec 43.95 —.43 Jul 43.84 —.43 Oct 43.83 —.43 Dec 43.57 —.43 Est. sales 163,013. Mon.’s sales 142,748 Mon.’s open int 569,409, up 1,991 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 359.80 360.30 354.70 355.10 —4.40 Aug 354.60 355.60 350.90 351.20 —3.00 Sep 351.90 353.30 348.60 349.20 —2.20 Oct 351.60 353.20 348.20 348.90 —2.30 Dec 355.50 357.20 351.70 352.60 —2.40 Jan 356.60 358.30 353.00 353.90 —2.30 Mar 355.80 357.50 352.50 353.40 —2.00 May 355.80 356.90 352.90 353.10 —2.00 Jul 356.40 357.90 354.10 354.50 —1.60 Aug 353.80 353.80 353.10 353.10 —1.70 Sep 351.80 351.80 350.90 350.90 —1.80 Oct 347.90 —1.70 Dec 349.70 350.90 349.70 350.90 —.10 Jan 350.90 —.10 Mar 349.10 —.10 May 349.60 —.10 Jul 350.80 —.10 Aug 348.80 +.80 Sep 349.20 —1.30 Oct 349.90 —1.00 Dec 350.70 +.20 Jul 351.20 +.20 Oct 351.20 +.20 Dec 354.10 +.20 Est. sales 160,495. Mon.’s sales 147,986 Mon.’s open int 482,994

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.