1OneMedAn 2.30 +1.84 Up394.6 2TriSaluswt 2.00 +1.05 Up110.5 3BorealisA 7.95 +3.95 Up 98.8 4ZenviaA 3.43 +1.13 Up 49.1 5MetaMatrs 3.26 +1.03 Up 46.2 6PulseBiosci 11.37 +3.56 Up 45.6 7PetcoHlthA 3.58 +1.09 Up 43.8 8AEyeArs 3.48 +1.04 Up 42.6 9FirstSolar 276.74 +79.15 Up 40.1 10FitellCorpn 15.88 +4.38 Up 38.1 11MenusNV 59.99 +16.08 Up 36.6 12AvaloTherrs 13.10 +3.51 Up 36.6 13CoreSci2wt 3.42 +.89 Up 35.2 14AlarumTch 34.27 +8.90 Up 35.1 15Rezolute 3.56 +.92 Up 34.8 16Erasca 2.63 +.66 Up 33.5 17ConiferHldpf 22.40 +5.40 Up 31.8 18Heartbeam 2.72 +.65 Up 31.4 19CoreScientn 4.82 +1.13 Up 30.4 20DognssIntArs 10.97 +2.55 Up 30.3 21CognitTher 2.55 +.59 Up 30.1 22IrisEnrgy 7.83 +1.81 Up 30.1 23PriorTchHld 4.46 +1.02 Up 29.7 24BinahCpGrn 6.19 +1.39 Up 29.0 25NextrckrA 56.77 +12.57 Up 28.4 DOWNS Name LastChgPct. 1MMTec .47 —6.54 Off 93.3 2CheetahNetn .88 —9.92 Off 91.8 3AppliedUVpf .64 —4.30 Off 87.0 4Solowinn 4.59 —21.25 Off 82.2 5Verastemrs 4.12 —7.38 Off 64.2 6KaivalBrrs 1.73 —1.39 Off 44.6 7Akandars 4.11 —2.81 Off 40.6 8BioAtla 1.71 —1.12 Off 39.6 9NiSunIntl 4.96 —2.44 Off 33.0 10PatriotNBcp 2.25 —1.08 Off 32.4 11CandelThr 7.80 —3.70 Off 32.2 12AkoyaBio 1.97 — .89 Off 31.1 13iPowerh 2.03 — .86 Off 29.8 14AmOnNtwAn 2.13 — .88 Off 29.2 15XBPEuro 1.81 — .72 Off 28.5 16DigitlBrndrs 1.87 — .74 Off 28.4 17OpGenrs 3.30 —1.30 Off 28.3 18SummtWirs 2.34 — .92 Off 28.2 19Genelux 2.62 —1.03 Off 28.2 20Bremillerrs 1.45 — .56 Off 27.9 21Avingerrs 2.60 — .98 Off 27.4 22scPharmac 3.51 —1.24 Off 26.1 23BlueStarrs 2.84 — .96 Off 25.3 24SABBiothrs 2.72 — .91 Off 25.1 25WeTouchn 1.69 — .56 Off 24.9 —————————

