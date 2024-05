1CheetahNetn 10.80 +9.55 Up764.0 2iPowerh 2.89 +2.23 Up338.5 3CareCloud 2.82 +1.56 Up123.8 4DigitlBrndwt 12.50 +6.56 Up110.4 5ASTSpcMbl 4.54 +2.28 Up100.9…

1CheetahNetn 10.80 +9.55 Up764.0 2iPowerh 2.89 +2.23 Up338.5 3CareCloud 2.82 +1.56 Up123.8 4DigitlBrndwt 12.50 +6.56 Up110.4 5ASTSpcMbl 4.54 +2.28 Up100.9 6MMTec 7.01 +3.31 Up 89.5 7RntRnwyArs 33.53 +15.78 Up 88.9 8AERWINSrs 4.66 +2.04 Up 77.7 9WeTouchn 2.25 +.96 Up 74.4 10TSRInch 13.15 +5.44 Up 70.6 11SowGoodn 16.96 +6.51 Up 62.3 12VinFastAutn 4.88 +1.87 Up 62.1 13Broadwind 3.43 +1.28 Up 59.5 14T2Biosysrs 5.64 +1.95 Up 52.6 15PetcoHlthA 2.49 +.83 Up 50.0 16KossCorp h 4.79 +1.59 Up 49.8 17ArcadBio 3.05 +.99 Up 48.1 18Novavax 13.01 +4.13 Up 46.5 19BoneBiolwt 35.02 +11.01 Up 45.9 20Harrow 16.76 +5.16 Up 44.5 21ProKidny 4.06 +1.25 Up 44.3 22Cenntrors 2.01 +.61 Up 43.6 23Scynexis 2.77 +.83 Up 42.8 24Inseegors 7.14 +2.11 Up 41.9 25CareCldpfB 12.18 +3.57 Up 41.5 DOWNS Name LastChgPct. 1TianRuixArs 2.92 —11.08 Off 79.1 2VirpaxPhrrs .78 —1.77 Off 69.4 3Inotiv 1.93 —1.83 Off 48.7 4Augmedix 1.21 —1.02 Off 45.6 5VirTraInc 10.11 —6.60 Off 39.5 6BriaCellTh 1.39 — .86 Off 38.2 7PopCultrs 1.80 —1.06 Off 37.1 8XBPEuro 2.53 —1.31 Off 34.1 9AkoyaBio 2.85 —1.42 Off 33.2 10VOXXIntl 4.00 —1.94 Off 32.7 11InspirVetArs 2.62 —1.24 Off 32.1 12NewHorAirA 1.38 — .64 Off 31.7 13LidewayFds 18.43 —8.47 Off 31.5 14AGBAGr 2.46 —1.08 Off 30.5 15VacasaArs 4.17 —1.83 Off 30.5 16TCTMKids 1.44 — .62 Off 30.1 17FenncPhrm 7.04 —2.71 Off 27.8 18DLocalA 9.59 —3.67 Off 27.7 19AplDNAScrs 2.51 — .94 Off 27.2 20EnviroVeh 1.61 — .60 Off 27.1 21Cerence 3.99 —1.36 Off 25.4 22NortechSys 11.96 —4.04 Off 25.3 23CurisIncrs 11.80 —3.92 Off 24.9 24Shattuck 7.92 —2.51 Off 24.0 25AnebuloPh 2.30 — .71 Off 23.6 —————————

