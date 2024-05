Un pronóstico “de pesadilla” prevé inundaciones significativas en Texas y la costa del Golfo de México

(CNN) — Rondas de tormentas feroces y lluvias torrenciales están aumentando el riesgo de inundaciones peligrosas para finales de esta…

(CNN) — Rondas de tormentas feroces y lluvias torrenciales están aumentando el riesgo de inundaciones peligrosas para finales de esta semana que podrían afectar a millones de personas en el sur de Estados Unidos, ya anegado por las precipitaciones.

Las precipitaciones totales, de entre 500 y 750 milímetros sobre la región en las últimas semanas, han empapado el suelo y han dejado los ríos crecidos, llevando la amenaza de inundaciones a niveles extremos. Más lluvias intensas generalizadas entre el jueves y el viernes solo empeorarán las cosas.

El pronóstico que prevé precipitaciones extremas y rondas repetidas de tormentas está creando un escenario “de pesadilla” para la costa del Golfo, según el Centro de Predicción Meteorológica (WPC, por sus siglas en inglés). “Como resultado, es probable que se produzcan inundaciones repentinas significativas y considerables, ya que podrían caer varios centímetros de lluvia en cuestión de pocas horas”.

More rain is forecast, mainly on Thursday, for areas that have already received plenty of rain over the past month. Additional river flood impacts are expected. #txwx #txflood pic.twitter.com/1HBrGSLijU

— NWSWGRFC (@NWSWGRFC) May 14, 2024

Según el WPC, existe un riesgo de nivel entre 3 y 4 de lluvias excesivas que podrían provocar inundaciones repentinas desde el este de Texas, pasando por Luisiana y llegando hasta el oeste de Mississippi el jueves.

Es posible una actualización a un raro nivel 4 de 4 de alto riesgo de inundaciones por lluvia a partir del jueves por la mañana, a medida que se aclare qué áreas están en mayor riesgo. Los días de alto riesgo son extremadamente raros, pero representan más del 80% de las oportunidades en las que hay daños por inundaciones y más de un tercio de todas las muertes por inundaciones en EE.UU.

Seguir la importante amenaza de inundaciones

Es probable que las tormentas, algunas de las cuales pueden volverse severas, cobren vida con estruendo el jueves por la tarde en partes de Texas y avancen hacia el sur y el este para llegar a Luisiana y Mississippi al final del día.

Es posible que se produzcan precipitaciones de hasta 76 mm por hora en las tormentas más fuertes.

El mayor peligro de inundaciones del jueves se producirá cuando las tormentas comiencen a formarse. Las tormentas en formación atraviesan e inundan las mismas áreas una y otra vez, como un tren que arrastra sus vagones sobre el mismo tramo de vía.

Es probable que se produzcan inundaciones repentinas graves en cualquier área que quede atrapada por múltiples tormentas que descarguen de 50 a 75 mm de lluvia por hora. Las carreteras pueden convertirse rápidamente en ríos y los pequeños arroyos podrían verse fácilmente desbordados.

Las tormentas intensas se desplazarán hacia el este el viernes y afectarán la mayor parte de la costa del Golfo.

Gran parte del sur de Mississippi y el sur de Alabama se encuentran bajo un riesgo de nivel 3 de 4 de lluvias excesivas el viernes. Un área más grande desde la frontera entre Texas y Luisiana hasta Florida y Georgia está bajo un riesgo de Nivel 2 de 4.

Las fuertes tormentas del jueves por la noche probablemente durarán hasta el viernes por la mañana en partes de la costa del Golfo. Es probable que se produzca una ronda inicial de inundaciones repentinas en la primera mitad del viernes antes de que las lluvias comiencen a disminuir por la tarde.

Se producirá otro episodio de fuertes lluvias el viernes por la noche y afectará a las mismas áreas afectadas más temprano ese día. Estas tormentas también podrían producir precipitaciones de 50 a 75 mm por hora y reiniciar rápidamente o “empeorar en gran medida” cualquier inundación en curso, según el WPC.

Se esperan lluvias totales generalizadas de 50 a 150 mm desde Texas hasta Georgia hasta el viernes por la noche. Algunos lugares atrapados bajo múltiples tormentas torrenciales pueden acumular más de 150 mm de lluvia.

Uno de los años más lluviosos hasta la fecha

Las próximas lluvias solo se sumarán a los ya impresionantes totales de precipitaciones en lo que ha sido uno de los años más húmedos hasta la fecha registrados en la costa del Golfo.

Algunas ciudades del sudeste han registrado más de 150 mm de lluvia por encima de lo típico durante los primeros meses del año.

Varias docenas de ciudades desde Texas hasta el oeste de Georgia se encuentran entre los cinco años más lluviosos hasta la fecha y al menos dos ciudades en el este de Texas están experimentando su año más lluvioso, según el Centro Climático Regional del Sureste. Dallas está experimentando su tercer año más lluvioso hasta la fecha, mientras que Shreveport, Luisiana y Jackson, Mississippi, se encuentran en el segundo año más lluvioso.

El exceso de lluvias ha terminado en gran medida la sequía y las condiciones de sequedad a lo largo de la costa del Golfo, pero esto no ha ocurrido sin un costo.

A principios de este mes, cayeron casi 60 cm de lluvia en solo cinco días, lo que sumergió partes del este de Texas. Cientos de personas y animales fueron rescatados de las inundaciones cuando algunos ríos de la zona crecieron a niveles no alcanzados desde el huracán Harvey en 2017.

Monica Garrett de CNN contribuyó a este informe.

