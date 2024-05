¿Qué pasó con Kendrick Lamar y Drake y su épico beef de hip-hop?

(CNN) — Dos de las estrellas más grandes del hip-hop están enfrentadas y la gente está tomando partido. Kendrick Lamar…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Dos de las estrellas más grandes del hip-hop están enfrentadas y la gente está tomando partido.

Kendrick Lamar y Drake están inmersos en una batalla lírica desde hace varias semanas, pero se intensificó durante el fin de semana. Los dos artistas lanzaron canciones sobre el otro, en un caso Lamar ni siquiera esperó una hora completa antes de lanzar una canción en respuesta a una de Drake.

Esto es lo que necesitas saber sobre los versos que han sido un tema candente en las conversaciones culturales.

Dua Lipa profundiza en la “disputa” entre Drake y Kendrick Lamar en un segmento de “SNL”

Primeras colaboraciones

Hay mucho que no sabemos en términos de por qué hay una aparente enemistad entre los dos raperos superestrellas, pero sí sabemos que hay historia detrás.

Ya en 2011, Lamar apareció en el segundo álbum de Drake “Take Care” en “Buried Alive Interlude”. Fue el mismo año en que Lamar lanzó su álbum de estudio debut “Section.80”.

Los dos hombres se estaban abriendo camino en la industria en ese momento, siendo Drake entonces más conocido como actor por su papel de estudiante Jimmy Brooks en la serie de televisión adolescente canadiense “Degrassi”.

El dúo salió de gira juntos y colaboró en el tema “Poetic Justice” del segundo álbum de estudio de Lamar, “Good Kid, M.A.A.D. City”.

“King of New York” intenta tomar el “Control”

Como una de las estrellas en ascenso del hip-hop, Lamar se apoyó en su creciente éxito con la arrogancia que uno esperaría en el juego del rap durante una aparición como invitado en el single de Big Sean de 2013, “Control”.

En la canción se menciona a varios artistas, entre ellos Drake. La letra de la canción dice: “I got love for you all but I’m tryna murder you” (“los quiero a todos, pero intentaré acabar con ustedes”), un eufemismo para superarlos profesionalmente. Lamar se proclama tanto “King of New York” como “King of the Coast”, esto es, rey de Nueva York y de la Costa Este.

Drake dijo a Billboard sobre el verso: “Realmente no tenía nada que decir al respecto”.

“Simplemente me pareció un pensamiento ambicioso. Eso es todo lo que era”, dijo Drake en ese momento. “Sé muy bien que Kendrick no me está ‘asesinando’, en absoluto, en ninguna plataforma. Así que cuando ese día se presente, supongo que podremos retomar el tema”.

Una canción falsa de Drake y The Weeknd compuesta con IA se hace viral. Aquí verás por qué es un problema

Una “Infinity War” de raperos

A lo largo de los años, ambos han seguido lanzándose golpes en sus temas, pero esta última contienda parece haber comenzado en octubre de 2023, cuando el rapero J. Cole colaboró con Drake en la canción “First Person Shooter”.

En el tema, Cole se refiere a sí mismo, a Lamar y a Drake como los “Big three” (“tres grandes”) del rap. Drake comparó su propia popularidad en el juego con el estrellato del fallecido cantante Michael Jackson.

Al parecer, Lamar no aceptó las comparaciones y devolvió el golpe en un tema en colaboración con Future y Metro Boomin que se puso de moda en marzo de 2024, titulado “Like That”.

Lamar deja claro en la canción que no hay “Big three” solo “Big me”. Se presenta a sí mismo como Prince frente al Jackson de Drake, señalando que el primero vivió más que el segundo.

“Like That” es un corte del álbum “We Don’t Trust You”, que muchos creen que está lleno de insultos dirigidos a Drake. Las aparentes indirectas sorprendieron a algunos oyentes, ya que Drake y Future llevan mucho tiempo trabajando juntos.

Kendrick Lamar en el escenario en España en 2023. Crédito: Ricardo Rubio/Europa Press/Getty Images

Las cosas se calentaron aún más cuando Future y Metro Boomin lanzaron la continuación “We Still Don’t Trust You”, que la revista Billboard declaró que está “llena de insultos a Drake, no solo de Future, sino también de The Weeknd y A$AP Rocky”.

Con tantos atacando líricamente al rapero canadiense, empezó a parecer como una guerra del Infinito al estilo de Marvel pero entre superhéroes del hip-hop. El hombre que ayudó a dar el pistoletazo de salida, J. Cole, abandonó rápidamente la batalla.

Cole publicó “7 Minute Drill” en un proyecto sorpresa, “Might Delete Later”, en el que iba a por Lamar, para después declarar que la canción era mala. La retiró de los servicios de streaming, se disculpó públicamente y ha permanecido en silencio desde entonces.

Drake contraataca

El mes pasado, Drake lanzó el tema de crítica “Push Ups”, en el que se burlaba de la talla de Lamar y de sus anteriores colaboraciones con estrellas del pop.

“Maroon 5 necesita un verso, mejor que sea ingenioso / Luego necesitamos un verso para las Swifties”, rapea Drake, pareciendo burlarse del trabajo de Lamar con Maroon 5 en su canción “Don’t Wanna Know” y con Swift en su canción “Bad Blood”.

Drake también se burló de Rick Ross, que apareció en “We Don’t Trust You”. Ross comenzó entonces una guerra de palabras en las redes sociales con Drake, que incluyó acusar a Drake de haberse sometido a cirugía plástica.

La ofensiva de K.Dot

Lamar, conocido también como K.Dot, respondió con múltiples ataques.

Primero fue “Euphoria”, que ahora es tan famosa por los insultos lanzados a Drake como por hacer saber al público en general que el rapero era también productor ejecutivo del exitoso drama de HBO. (HBO es propiedad de la empresa matriz de CNN).

A los pocos días, Lamar le siguió con “6:16 in LA”, que muchos interpretaron como una burla a la afición de Drake por titular las canciones con horas y lugares.

Drake se pone personal con “Family Matters”

Las cosas se pusieron cada vez más personales en esta batalla de rap el sábado, cuando Drake lanzó la canción crítica de ocho minutos, “Family Matters” (“Asuntos familiares”). En la canción hace acusaciones de abuso e infidelidad contra Lamar y su prometida, Whitney Alford.

Drake actuando en Nueva York en 2023. Crédito: Dimitrios Kambouris/Getty Images

No te metas con un ganador del Pulitzer

Para que no olvidemos que Lamar hizo historia en 2018 al convertirse en el primer rapero en ganar un prestigioso Premio Pulitzer por su álbum “DAMN”, no dejó pasar ni una hora después del lanzamiento de “Family Matters” para soltar una respuesta, titulada “Meet The Grahams”. (El nombre legal de Drake es Aubrey Graham).

La canción se pone pesada cuando Lamar hace referencia a los padres de Drake y a la paternidad de Drake, acusándolo de tener una hija secreta. Lamar siguió a las pocas horas con otra canción, titulada “Not Like Us”, en la que acusa a Drake de sentirse atraído por chicas menores de edad.

Desde el pop-rap viral de Drake hasta los himnos de protesta de Kendrick Lamar, estos fueron los momentos decisivos de la música en la década de 2010

Drake responde

Drake volvió a opinar el domingo con “The Heart Part 6”. En esta canción, Drake asegura que fue él quien le dio a Lamar información falsa sobre la existencia de un hijo secreto.

“We plotted for a week and then we fed you the information/A daughter that’s 11 years old, I bet he takes it” (Conspiramos durante una semana y luego te dimos la información / una hija que tiene 11 años, apuesto a que se lo traga), rapea Drake.

CNN se puso en contacto con los representantes de ambos artistas para obtener comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.