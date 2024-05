CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 687½ 700¾ 682 696 +7¼ Sep 707 719¼ 702 715 +6¼ Dec 729½ 740¾ 725½ 737 +5½ Mar 747¾ 757¼ 743¾ 753½ +4 May 754¾ 761 749¼ 757¾ +2½ Jul 743 750½ 739¾ 746¾ +1 Sep 745½ 751¾ 744 746½ —1¼ Dec 755½ 758¼ 752 753½ —2 Mar 754½ 760 754¼ 754¼ —3¼ Jul 716 716 713 713 —2¼ Est. sales 126,701. Mon.’s sales 148,385 Mon.’s open int 400,484, up 7,101 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 460 461¼ 455 456¾ —3¾ Sep 470 471¾ 465¾ 467¼ —3¾ Dec 483½ 485½ 479½ 481 —3¼ Mar 496 497½ 492¼ 494 —2¾ May 504¼ 505¼ 500½ 502 —2½ Jul 509 510¼ 505¾ 507 —2¾ Sep 490¾ 491½ 487¾ 488½ —2½ Dec 491¼ 493 488½ 490 —1¾ Mar 499¾ 501 499¼ 499¼ —2¼ May 504½ 504½ 504½ 504½ —3 Jul 510½ 510½ 510 510 —2 Dec 478¼ 480¾ 478¼ 480¼ —1¼ Est. sales 226,036. Mon.’s sales 316,206 Mon.’s open int 1,534,184, up 5,060 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 372 372¼ 363½ 366¼ +½ Sep 364¼ 369¾ 364¼ 369¾ +2¼ Dec 367¼ 367½ 363¼ 363¼ —2 Est. sales 581. Mon.’s sales 1,140 Mon.’s open int 4,121 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1246½ 1249¼ 1230 1236 —12 Aug 1240¾ 1244¼ 1228¼ 1233¼ —9¾ Sep 1219½ 1222¼ 1209¼ 1213¼ —7¼ Nov 1216¼ 1218¾ 1207¼ 1211 —5¾ Jan 1226¾ 1229½ 1218¾ 1222¼ —5½ Mar 1223 1225¼ 1215½ 1219 —4¼ May 1225¼ 1226½ 1217¾ 1220¾ —3¾ Jul 1227½ 1231¾ 1223 1225½ —3¾ Aug 1218 1218 1216½ 1216½ —5 Nov 1191¼ 1192¼ 1185 1189¾ — ¾ Est. sales 193,198. Mon.’s sales 304,959 Mon.’s open int 793,387, up 12,904

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.