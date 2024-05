CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 662½ 676½ 651 652½ —10¾ Sep 682¾ 696½ 671¾ 673¼ —10¼ Dec 707 719 696½ 698 —9 Mar 725 736¼ 715½ 717½ —7¼ May 730¾ 740¾ 723½ 725¼ —5¼ Jul 722¾ 731 718¼ 720 —2¾ Sep 725¾ 732¾ 722 723 —3¼ Dec 740 740¼ 734 734½ — ¾ Mar 737¾ 737¾ 737½ 737½ —1¾ Est. sales 107,704. Thu.’s sales 102,273 Thu.’s open int 393,316 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 457¼ 460½ 451 452 —5 Sep 468 471¼ 462¼ 462¾ —5 Dec 482 485¼ 477 477¼ —4½ Mar 494½ 497¾ 490 490¼ —4½ May 502 505¼ 498 498¼ —4¼ Jul 508 510½ 503¾ 503¾ —4¼ Sep 489¼ 490¼ 486¼ 486¼ —3 Dec 490¾ 493 488 488¼ —2½ Mar 501 502¾ 501 501 +¼ May 507 507 507 507 Sep 483 483 483 483 +1 Dec 482¼ 483¼ 479¼ 481 — ½ Jul 493 493 490¼ 490¼ —3 Est. sales 301,391. Thu.’s sales 347,878 Thu.’s open int 1,531,845, up 14,528 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 384½ 387¾ 365 368½ —17½ Sep 383¼ 385 363¼ 364¼ —20½ Dec 384½ 384½ 363 368 —13 Est. sales 807. Thu.’s sales 807 Thu.’s open int 4,292, up 36 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1216½ 1231¼ 1215¼ 1226½ +10¼ Aug 1217 1230 1216 1224¼ +7½ Sep 1201 1212½ 1200¼ 1204½ +3¾ Nov 1199 1211 1198¼ 1202½ +3½ Jan 1210¼ 1221¾ 1209½ 1213½ +3¼ Mar 1208 1218¾ 1207½ 1210¼ +1½ May 1214 1221 1211¼ 1212¾ +¾ Jul 1218 1226¾ 1217¼ 1218¾ +½ Aug 1215½ 1215½ 1213½ 1213½ +2¼ Nov 1183¾ 1191½ 1180¼ 1180¼ —2½ Nov 1162½ 1162½ 1162½ 1162½ — ¾ Est. sales 187,086. Thu.’s sales 174,969 Thu.’s open int 756,789, up 2,695

