CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 637¼ 661¼ 637 660¾ +23¼ Sep 657 680½ 657 679½ +21¾ Dec 682 703¼ 682 702¾ +20½ Mar 700½ 719½ 700½ 719¼ +18¼ May 708¾ 725½ 708¾ 725¼ +15¾ Jul 707 721 706¾ 720 +12 Sep 719¼ 726¾ 718½ 725¾ +10½ Dec 729 738¼ 727¾ 738¼ +9¼ Mar 736 745 736 742¼ +5¾ Jul 705 705 705 705 +6¾ Est. sales 116,737. Thu.’s sales 109,990 Thu.’s open int 375,897, up 3,862 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 443¼ 454¾ 443¼ 454¾ +12 Jul 457 469 456¾ 468¼ +11¾ Sep 467½ 479 467½ 478½ +11½ Dec 480¼ 491¼ 480¼ 490¾ +10¾ Mar 493 503 493 502¼ +9¼ May 501¾ 510 501¾ 509½ +8¼ Jul 508¼ 515 508 514¼ +6½ Sep 491 496¼ 491 495¼ +4¾ Dec 492 498 492 497¾ +5 Mar 503 508 503 507 +3¾ May 512 514¾ 512 514½ +4½ Jul 514½ 519¼ 514½ 518¾ +4 Dec 487¼ 489 486¼ 488 +2¾ Dec 475 475 475 475 —1¼ Est. sales 354,730. Thu.’s sales 329,362 Thu.’s open int 1,476,921, up 12,537 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 396 400 396 400 +5 Jul 403 417¾ 401¼ 410¾ +9 Sep 389 397¾ 389 389¾ +7¼ Dec 381 395 381 392 +12½ Est. sales 566. Thu.’s sales 566 Thu.’s open int 4,046, up 135 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1196¾ 1204¾ 1195 1204¾ +12 Jul 1210¼ 1222½ 1204½ 1216¾ +8¼ Aug 1212¼ 1223½ 1206½ 1218 +7¾ Sep 1201½ 1210¼ 1194¾ 1204½ +4½ Nov 1202 1209 1193¾ 1203¼ +2¾ Jan 1214¼ 1219½ 1204½ 1213¾ +1¾ Mar 1212½ 1217¼ 1203¼ 1211 +½ May 1214 1219¾ 1207 1213¾ +¼ Jul 1218 1225¾ 1212¾ 1220¼ +¾ Aug 1214 1214 1214 1214 +3 Sep 1195 1195 1194¼ 1194¼ +3¼ Nov 1187½ 1193½ 1178¼ 1189½ +4¾ Sep 1175 1175 1175 1175 +1½ Nov 1164 1164 1164 1164 +2 Est. sales 252,203. Thu.’s sales 227,183 Thu.’s open int 728,662

